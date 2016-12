Myjavčania si môžu hľadať nové kluby, Kukoľ: Je mi to ľúto



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Wednesday, 21. December 2016, 13:55

Potvrdené. Myjavský Spartak sa k 1. januáru 2017 odhlasuje z Fortuna ligy. Aké budú ďalšie kroky vedenia súťaže zatiaľ nevedno. Isté však je, že na jar sa v najvyššej súťaži predstaví len jedenásť tímov. PROFUTBAL.sk kontaktoval 30-ročného stredopoliara "Kopaničiarov" Vladimíra Kukoľa.

Viete nám potvrdiť informáciu, že Spartak Myjava sa odhlási z Fortuna ligy?

Vladimír Kukoľ: "Je to tak, malo by to byť oficiálne, bola tu už aj verejnoprávna televízia, takže večer by to mali vysielať v spravodajstve..."

Oznámilo vám vedenie, aká bude budúcnosť hráčov? Máte voľné ruky na rokovania s inými klubmi?

"Bolo nám povedané, že to je o dohode. Neviem, kto má akú zmluvu zo spoluhráčov, ale ak si niekto nájde iný klub, tak mu Spartak Myjava nebude stáť v ceste a môže prestúpiť kam chce ako voľný hráč."

Na jeseň ste odohrali všetky zápasy Spartaka, potvrdili ste svoje dobré meno. Asi pre vás nebude problém nájsť si nového zamestnávateľa...

"Na Slovensku to možno problém bude, keďže som po poslednom zápase dostal štvorzápasový dištanc... Každý slovenský klub bude prihliadať na to, že nebudem k dispozícii v prvých štyroch jarných kolách. Ale v mojom prípade nejde o futbalovú kariéru, ide hlavne o moju rodinu. Dcéru sme totiž po návrate z Jihlavy do Myjavy odhlásili zo školy v Česku a prihlásili sme ju tu. Teraz bude problém zasa ju odhlasovať po pol roku. Nepozerám sa na futbalovú stránku, ale hlavne na rodinné dôvody. To je mi ľúto najviac."

Určite vám ale je ľúto aj myjavského Spartaka...

"To určite áno. Je mi ľúto aj klubu, ľudí, ktorí tu robia okolo futbalu. Chodili na futbal, mali ho radi. Je mi to kvôli nim ľúto. My "obyčajní ľudia" s tým už ale nič nespravíme."

Foto: Róbert Fritz