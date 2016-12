Potvrdené: Myjava vo Fortuna lige končí!



Wednesday, 21. December 2016

Fortuna liga pozná svojho prvého vypadávajúceho. Informácie, ktoré sme priniesli v stredu na poludnie, potvrdilo aj samotné vedenie myjavského Spartaka na svojom oficiálnom webe.

"Dnes pred poludním (pozn.: streda, 21. december 2016) sa prezident klubu Spartak Myjava Pavel Halabrín a generálny manažér Peter Halabrín stretli s hráčmi a realizačným tímom A-mužstva, aby ich informovali o závažnom rozhodnutí a dôvodoch, ktoré k nemu viedli. Všetko sa dozviete v uvedenom videu," oznámil klub.

"Áno, je to tak. K 1. januáru 2017 sme sa rozhodli ukončiť pôsobenie tímu mužov v najvyššej slovenskej súťaži. Dnes sme zvolali hráčov aj realizačný tím. Všetkým sme oznámili, že v podstate všetci sú voľní a pomôžeme im v etablovaní sa v iných kluboch. Máme voči nim vysporiadané všetky mzdové nároky. Zostatky či odmeny za december dostanú vyplatené v januári," povedal Pavel Halabrín v reakcii pre TASR a dodal: "Toto rozhodnutie rástlo dlhodobo v nás. Už keď sme vstupovali do prvej ligy, neboli sme presne stotožnení a presvedčení, že tam patríme. A celé smerovanie slovenského a profesionálneho futbalu, jeho podpora zo strany štátu, zo strany futbalového zväzu, zo strany médií je veľmi slabá. Divácke zázemie takmer nijaké. A postupne sme prišli k rozhodnutiu, že toto robiť nechceme. Chceme sa vrátiť tam, kam patríme. K tomu, na čo Myjava reálne má."

Na otázku aká bude ďalšia budúcnosť myjavského futbalu, prezident uviedol: "Myjavský klub naďalej existuje. Máme B-čko v štvrtej lige, máme kompletnú mládežnícku pyramídu od dorastu k žiakom. Naši dorastenci sú v druhej lige, aj mladší aj starší, prví vo svojich skupinách. Máme mužstvo žien, junioriek, žiačok. Máme na Turej Lúke ďalší klub, ktorý nám funguje vo všetkých troch kategóriách. Tomuto sa chceme venovať. Čo bude v nasledujúcej sezóne, bude záležať na tom, či budeme mať dostatok vlastných hráčov, ktorí budú schopní hrať piatu či tretiu ligu. Ale ďalej budeme podporovať klub. Naše rozhodnutie nie je z ekonomických dôvodov. Nedáva nám to už zmysel ani radosť. Rozhodnutie sa nerodilo ľahko, bol to týždeň veľmi ťažkých stretnutí a rokovaní a rozhovorov samých so sebou. Na toto rozhodnutie nie sme hrdí, dopracovali sme sa k nemu po nociach a už ho nezmeníme."

Riadiacim orgánom FL je Únia ligových klubov. Jej prvé stanovisko pre TASR tlmočil výkonný riaditeľ Michal Mertinyák: "My nemáme ešte oficiálne stanovisko od Myjavy. Budeme musieť počkať, kým ho dostaneme. Situáciou sa ale určite budeme zaoberať a informovať budeme prostredníctvom oficiálnej tlačovej správy. Samozrejme, takúto situáciu, keď klub opustí súťaž v jej priebehu, rieši poriadok SFZ. Aj u nás bude musieť zasadnúť prezídium ÚLK, ktorého členmi sú štatutárni zástupcovia všetkých členských klubov Únie. Ale opakujem, ešte nemáme od Myjavy nič oficiálne."

Myjava v utorok predala svojho kapitána Štefana Pekára do druholigového českého klubu Baníka Ostrava. Pár dní pred tým vedenie klubu v oficiálnom stanovisku oznámilo, že na jar zúži káder. „Chystáme sa zúžiť káder. Čaká nás výrazne menej duelov ako počas jesene, keď sme hrali predkolo Európskej ligy i stretnutia Slovenského pohára. O viacerých našich hráčov je záujem v zahraničí, takže je možné, že niektorí sa posunú vo svojej kariére ďalej. Všetko by sa malo vykryštalizovať v najbližšom čase,“ uviedol prezident klubu Pavel Halabrín a ďalej dodal: „Na jar sa pokúsime opäť mužstvo naštartovať a zaútočiť na pozície zaisťujúce účasť v predkolách Európskej ligy. Obhájiť umiestnenie spred roka bude ťažké, ale zabojujeme o to."

Pavla Halabrína v samom závere jesene nahnevalo rozhodnutie Disciplinárnej komisie SFZ, ktorá udelila tresty hráčom Myjavy za roztržky v zápase so Slovanom Bratislava. "Zápas v uplynulú sobotu bol úrovňou a nasadením nadštandardný ligový zápas. Mal v sebe napätie, úsilie, bojovnosť i férovosť. Jediní, ktorí ho nezvládli, boli rozhodcovia. To bolo aj dôvodom incidentu, ktorý sme nevyprovokovali a usporiadateľsky zvládli. Keď sme dostali neoficiálne informácie o treste pre nás, považovali sme to za hlúposť či žart. Bohužiaľ, dnešná úradná správa Disciplinárnej komisie SFZ s potrestaním troch hráčov, vyšetrovaním trénera a trestom pre generálneho manažéra, je fakt. Smutný, trápny, nezmyselný... Taký, ako celé riadenie nášho športu. Tohto sa my zúčastňovať nechceme. Počas nadchádzajúceho víkendu vedenie klubu rozhodne," uviedol vtedy pre klubový web prezident Spartaka.

Myjava na jeseň obsadila 6. priečku. Po 19 kolách má na konte 26 bodov. V lete klub účinkoval v Európskej lige UEFA, kde v úvodnom predkole vypadol s rakúskym tímom Admira Wacker.

