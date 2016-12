Hodnotíme jeseň: Vukomanovič priniesol do Slovana svieži vzduch



Autor: Ondrej Hercegh | Publikované: Thursday, 22. December 2016, 08:20

Tretie miesto po jeseni sa slovanistom máli. V našom tradičnom klube majú každoročne len tie najvyššie ambície. Práve pre ich nenaplnenie v lete skončil pri bratislavskom kormidle Cyperčan Papavasiliou. Konár mu podpílila hanebná prehra v Jelgave a neatraktívny herný prejav. O jesennej časti, prínose nového trénera a jarných ambíciách sa PROFUTBAL.sk pozhováral so slovenským reprezentantom v službách "belasých" Františkom Kubíkom.

Panuje s postavením v tabuľke po jesennej časti spokojnosť?

„Určite nie, Slovan patrí vyššie. Počas sezóny sme sa síce rozohrali, zaznamenali sme víťaznú sériu, ale tak sme mali hrať už od začiatku. V zime musíme tvrdo makať, inak sa výsledky nedostavia.“

Ešte si niekedy spomeniete na vypadnutie z Európskej ligy?

„Jasné. Slovan chce hrať v pohárových súťažiach. Bolo to pre nás sklamanie.“

Čo vás naopak počas jesene potešilo?

„Všetky víťazstvá nás tešia, asi najkvalitnejšie stretnutie sme odohrali so Žilinou, kde sme prehrali.“

Vidíte po príchode trénera Vukomanoviča progres?

„Myslím si, že tréner priniesol nové prvky, iné tréningy, iný systém. Je len na nás, aby sme sa s tým stotožnili, tvrdo pracovali a vyhrávali.“

Po svojom príchode sa vyjadril, že musí zjednotiť kabínu. Podarilo sa mu to?

„V kabíne máme veľa legionárov, z toho pohľadu je to ťažšie, ale myslím si, že sa kabína ustálila, sme jeden kolektív. Musíme to však ukázať na ihrisku.“

Zabojujete na jar ešte o titul?

„Ťažko povedať. Môžeme to riešiť až neskôr.“

Ako sa cítite na ľavom kraji obrany?

„Mne ten post veľmi vyhovuje, moje výkony šli hore, držím si určitú výkonnosť. Zatiaľ mám na to len pozitívne ohlasy aj z okolia. Ja som však sebakritický, takže mám stále čo zlepšovať a chcem byť ešte lepší.“

Slovan je tradičný slovenský klub, ale po presťahovaní sa na Pasienky trpí slabou diváckou podporou. Dá sa s tým niečo robiť?

„Najskôr sa musíme pozerať sami na seba, lebo niekedy fanúšikov svojou hrou na štadión nepriťahujeme. Musíme vyhrávať každý zápas, hrať atraktívne, ponúkať im pekné akcie, strieľať góly. Jasné, je to aj štadiónom. Dúfam, že na novom bude divácka kulisa oveľa lepšia a fanúšikovia nás budú hnať dopredu. V niektorých momentoch je dvanásty hráč veľmi dôležitý.“

Myslíte si, že nový štadión to vyrieši? Neodvykli si Bratislavčania od futbalu?

„Ťažko povedať. To zistíme až po prvom zápase na novom štadióne, keď uvidíme, či diváci prišli, alebo nie.“

Vy osobne ste dostali aj šancu v reprezentácii, nastúpili ste proti Anglicku. Aké to bolo?

„Sú to krásne spomienky, v reprezentácii som bol po dlhšom čase. Zvítal som sa s chalanmi a nakoplo ma to viac trénovať, makať. Keď si hráč oblečie na seba reprezentačný dres, je to pre neho splnený sen. Dúfam, že keď budem podávať dobré výkony, znova tam nakuknem.“

Kde budete tráviť sviatky?

„Vianoce strávim u nás doma v kruhu rodiny, s manželkou a malou dcérkou.“

Viaže sa vám k Vianociam nejaká špeciálna spomienka?

„Jedlo, príjemná atmosféra, rodina, návšteva rodičov, starých rodičov a whisky.“

Stihnete absolvovať aj dovolenku?

„Po Vianociach sa chystám na dovolenku a vrátim sa až v januári na prípravu. Potrebujem si oddýchnuť, zresetovať hlavu.“

Zaujímavosti o jeseni v podaní Slovana Bratislava:

- tridsať gólov si rozdelilo až jedenásť hráčov, najviac ich strelil Soumah (9)

- Slovan zahrával najviac pokutových kopov v lige (7), päť premenil Soumah, Priskin mal 50-percentnú úspešnosť

- plnú zápasovú minutáž si na svoje konto pripísal reprezentant Kornel Saláta

- počas jesene sa na lavičke belasých vystriedala trojica trénerov – Vukomanovič, Koník a Papavasiliou

- Vukomanovič po svojom príchode priviedol Slovan k siedmim ligovým víťazstvám zo štrnástich zápasov

- zatiaľ, čo doma Slovan vôbec nelákal a zaznamenal najhorší divácky priemer zo všetkých klubov (811), pre súperových fanúšikov je tradične najatraktívnejší (3138)

Bilancia Slovana: 19, 10-3-6, 30:21, 33 bodov, 3. miesto

Naše hodnotenie: 2/3

Vrchol jesene: Päťzápasová víťazná šnúra, ktorú pretrhla až prehra pod Dubňom. Slovanisti však v Žiline svojim výkonom prispeli k výbornému futbalu.

Sklamanie jesene: Jednoznačne prehra 0:3 na ihrisku lotyšskej Jelgavy, či jesenná bilancia na ihriskách súperov, kde dokázali slovanisti z ôsmich zápasoch vydolovať len osem bodov. Zabudnúť nemôžeme ani na domácu remízu s Prešovom a prehru s Myjavou.

Naše predpokladané umiestnenie pred sezónou: 3. miesto

Potešili: Pod hrotom už tradične zamestnával súperov svojou technikou Soumah. Zaujímavé výkony predvádzal holandský defenzívny stredopoliar de Kamps, ktorý svoj výškový hendikep kompenzuje pracovitosťou a dokáže využiť, že má nízko položené ťažisko. Tréner Vukomanovič našiel novú pozíciu Kubíkovi. Na poste ľavého obrancu dokáže využívať svoje dispozície a okrem bránenia vypomáha aj pri útočení. Teší aj progres odchovanca Kotulu, ktorý si svojimi výkonmi na pravom kraji obrany vyslúžil nomináciu do ligového výberu trénera Kozáka.

Sklamali: Určite sa viac čakalo od hrotového útočníka Priskina. Možno sa na jeho forme prejavila nedostatočná letná príprava spôsobená účinkovaním na európskom šampionáte, možno ho vyviedlo z miery prestupové vábenie Videotonu. Ktovie... Legionári by mali prevyšovať svojou kvalitou domácich hráčov. U Ligeona, Burneta či Pliatsikasa to však neplatí.

Aký je náš názor?

Na predkolá Európskej ligy by v Bratislave asi najradšej čo najskôr zabudli. Dve bezgólové remízy (v Tirane, doma s Jelgavou) a trojgólová prehra v Lotyšsku nie sú hodné značky Slovan. Po odchode cyperského trénera Papavasiuliua (a dvoch zápasoch pod taktovkou Koníka) prebral mužstvo Srb Vukomanovič. Ten si v prvých piatich ligových zápasoch síce pripísal na svoje konto len jedno víťazstvo, ale postupne sa snažil pretvoriť mužstvo na svoj obraz. Čiastočné plody práce mu priniesla päťzápasová víťazná séria na prelome októbra a novembra. Čo je však dôležitejšie, Slovan sa snaží o aktívne poňatie hry, brániť neprišiel ani do Žiliny, a to je fundamentálna zmena v porovnaní s érou Papavasiliua.

Foto: skslovan.com, Róbert Fritz, Jozef Bedej, TASR