Hodnotíme jeseň: Spartak sa postavil na nohy až v závere, na jar ho čaká tvrdý boj



Autor: Peter Žember | Publikované: Wednesday, 21. December 2016, 07:50

Trnavčania už tradične bojovali na viacerých frontoch. V lete si hráči užili Európsku ligu a len dve minúty ich delili od postupu do play-off klubovej pohárovej súťaže číslo 2. V lige to boli opäť výkony ako na hojdačke, lepšie striedali horšie, až prišla tvrdá facka od Žiliny, ktorá „andelov“ naozaj nešetrila. Po nej sa Spartak prebral a ukázal, že pri vhodnom doplnení kádra sa na jar môže pobiť o najvyššie priečky. Jeseň ako na hojdačke pre PROFUTBAL.SK zhodnotil kapitán Martin Mikovič.

Spartak sa tretí rok po sebe prebojoval do tretieho predkola Európskej ligy. Dá sa hovoriť o úspešnom ťažení Európou?

„Užívali sme si ju, prvým predkolom sme prešli celkom ľahko, aj keď to tak možno nevyzeralo. V druhom nás poriadne preveril Shirak Gyumri, doma hrali výborný futbal, so šťastím sme to ustáli a v odvete im odpadli sily. S Austriou to bola čerešnička na torte, doma nám chýbalo niekoľko sekúnd a bola by to úplne iná sezóna.“

Proti Austrii ste dokázali vypredať štadión, čo sa v ďalšej časti sezóny nepodarilo. Je to veľké sklamanie?

„Dúfali sme, že keď prišlo toľko ľudí na Európsku ligu, príde podobné množstvo aj na ligu. Žiaľ, už na ďalší zápas proti Žiline bolo na tribúne šesťtisíc divákov, čo bolo pre mňa sklamanie. Vieme prečo ale ľudia nechodia, no do toho sa ja hrabať nechcem.“

Predsezónny cieľ bol atakovať pohárové priečky. Spartak prezimuje na štvrtom mieste s odstupom troch bodov na tretie. Vládne v kabíne spokojnosť?

„Myslím si, že na to, ako prebiehala jeseň v klube, so štvrtým miestom musíme byť spokojní. Atakujeme druhé a tretie miesto, Slovan ani Podbrezová nemajú pred nami veľký náskok, na jar nás čaká tvrdý boj.“

V lige ste podávali nevyrovnané výkony. Čím si to vysvetliť?

„Keď sa tak na to pozerám, v jednom období sa nám rozpadla celá stredová formácia. Mali sme zranených šesť hráčov, z toho prakticky všetci zo základnej zostavy. Hrali mladí chalani, neboli sme zohratí, a preto prišli bodové straty.“

Mužstvo inkasovalo tvrdú facku v Žiline, po ktorej sa dokázalo postaviť pevne na nohy a v zostávajúcej časti predviedlo výrazne odlišné výkony. Čo sa stalo?

„V kabíne sme mali medzi sebou diskusiu, že musíme konečne začať hrať. Myslím si, že padla na úrodnú pôdu. Veď v posledných štyroch kolách sme vyhrali trikrát a raz remizovali. Niektoré výkony predtým neboli hodné dresu Spartaka Trnava.“

Má mužstvo na čom stavať pred druhou polovicou ligovej sezóny?

„Určite, keď sa podarí udržať kostru mužstva, ktorá sa doplní. Myslím si, že prídu aj nejaké odchody, treba rátať so všetkým. Je skvelé, že dostávajú príležitosť mladí, no nemôžu hrať všetci naraz.“

Aké najväčšie pozitíva by ste vypichli po jesennej časti?

„Celý realizačný tím pracoval veľmi dobre s hráčmi, najpodstatnejšia vec, ktorá sa mi páčila, že mladí dostali šancu. Niektorí sa jej chopili lepšie, niektorí horšie. Trnava sa nemusí báť, že nebude mať kvalitných hráčov. Chalani ukázali, že na to majú, len podobne ako ja, keď som bol mladší, potrebujú nazbierať skúsenosti. Mne pomohla juniorka, kde som sa vyhral. Mladým chlapcom prajem, aby hrávali ligu pravidelnejšie.“

Negatívom zostáva fakt, že sa vám nepodarilo urobiť z domáceho štadióna nedobytnú pevnosť?

„My sme mužstvo stavané na brejky, a keď hráte doma, nemôžete hrať so zatiahnutou obranou. Jednoducho vám domáce prostredie velí útočiť. V takom prípade je potrebné otvoriť hru a začať tvoriť. V niektorých dueloch nám to nevyšlo podľa predstáv. Stále si myslím, že nám to vyhovuje viac vonku, kde využívame rýchle protiútoky.“

Teší sa mužstvo na zimnú prestávku?

„Samozrejme. Bolo toho dosť, ani ihrisko nebolo na konci podľa predstáv. Počas prestávky si dáme dokopy zranenia a 6. januára sa vrátime nabudení a doplnení o novú energiu do prípravy, aby sme na jar nazbierali čo najviac bodov.“

S akým cieľom budete vstupovať do jarnej časti?

„Na titul to nebude, Žilina si hrá vlastnú súťaž (úsmev). My sa budeme pozerať na to, aby sme skončili čo najvyššie, chceme hrať opäť Európsku ligu. Cieľom teda zostáva uhrať si ju vlastnými silami, nie sa na niekoho spoliehať zo štvrtej pozície.“

Aká bola jeseň pre Martina Mikoviča?

„Je pravda, že sa mi veľmi nedarilo. Našťastie, nesústredil som sa na štatistiky, až po jednom zápase mi pripomenul novinár, že som strelil gól po šestnástich zápasoch. Mal som niekoľko šancí, ktoré sa mi nepodarilo premeniť, ale na druhej strane, tri alebo štyri stretnutia boli také, kde sa do príležitosti nedostalo celé mužstvo. Mohlo to byť aj krajšie.“

Ako budete tráviť najkrajšie sviatky roka?

„S priateľkou sme si boli na tri dni užiť Chopok. Vianoce strávim doma, dám si dokopy zranené triesla. Budem v kruhu rodiny. Špeciálne zvyky nemáme. Navečeriame sa a rozbalíme darčeky, po ktorých sa navzájom ako rodina navštevujeme.“

Zaujímavosti o jeseni v podaní FC Spartak Trnava:

- Trnava dokázala z jedenástich domácich zápasov vyhrať len päť, dvakrát remizovala a v štyroch ťahala za kratší koniec. Doma stratila šestnásť bodov.

- Z 27 hráčov, ktorí na jeseň zasiahli v drese Trnavy do zápasu, si všetky minúty pripísal iba brankár Adam Jakubech (1 710, pozn. red.).

- Trnavským najlepším strelcom sa na jeseň stal Kamerunčan Robert Tambe, ktorý strelil päť gólov. Za ním nasledujú s tromi Halilovič, Jirka a Sloboda.

- Adam Jakubech si z devätnástich zápasov dokázal čisté konto udržať v siedmich.

- Trnava má s 24 gólmi spolu s Podbrezovou piatu najlepšiu ofenzívu (po Žiline, Ružomberku, Slovanu Bratislava a Trenčínu)

Bilancia Trnavy: 19, 8-6-5, 24:24, 30 bodov, 4. miesto

Naše hodnotenie: 2/3

Vrchol jesene: Z nášho pohľadu boli dva. Prvý prišiel v lete na ihrisku Austrie Viedeň, odkiaľ si spartakovci odviezli jednogólovú výhru a druhý vrchol zaznamenali „bíli andeli“ v závere jesene, keď naplno bodovali proti odvekému rivalovi Slovanu Bratislava na jeho pôde.

Sklamanie jesene: Vysoká prehra (0:7) na ihrisku Žiliny, ktorá podala jeden suverénny výkon. A tiež domáce stretnutia, ktoré Spartak prakticky pred prázdnymi tribúnami nezvládol podľa predstáv a stratil až šestnásť bodov.

Naše predpokladané umiestnenie pred sezónou: 5. miesto

Potešili: Potešil brankár Adam Jakubech, ktorý bol pre mužstvo naozajstnou oporou. Keď hráči pred ním zlyhali, bol on vždy ten, kto privádzal súperových futbalistov svojimi zákrokmi do zúfalstva. Sedem čistých kont hovorí za veľa. Príjemným prekvapením bol aj ľavý obranca Oliver Janso, ktorého si tréner Miroslav Karhan vytiahol z juniorky. V neposlednom rade potešili výkony zo záveru jesene, keď sa Spartak dokázal postaviť na nohy po debakli v Žiline a zo štyroch zostávajúcich zápasov získal desať bodov za tri víťazstvá a jednu remízu.

Sklamali: Viac sa čakalo napríklad od ofenzívnych posíl Loica Gagnona a Matúša Pauknera. Druhý menovaný sa však aj vinou zranení a nízkej minutáže nedokázal výrazne presadiť. Ako sám priznal, jeseň nevyšla podľa predstáv ani kapitánovi Martinovi Mikovičovi.

Aký je náš názor?

V trnavskej kabíne môže po jeseni vládnuť iba mierna spokojnosť. Tréner Miroslav Karhan má najvyššie ambície, no tie jeho hráči nedokázali úplne naplniť aj z dôvodu viacerých zranených opôr zo základnej zostavy. V lete sa spartakovci tešili z postupu do tretieho predkola Európskej ligy, odkiaľ vypadli po neúspešnom penaltovom rozstrele. Následné prepnutie na Fortuna ligu bolo o čosi ťažšie, tri remízy a prehra s Michalovcami je toho dôkazom. Pre veľké množstvo zranení bol tréner Karhan nútený improvizovať so zostavou, šancu dostalo viacero mladých hráčov, ktorým chýbali ligové skúsenosti, čo sa odzrkadlilo na ihrisku. Avšak, po nevyrovnaných výkonoch sa Spartak usadil na štvrtej priečke a strata troch, resp. ôsmich bodov na Slovan a Podbrezovú nie je zlá. Na jar je všetko otvorené a boj o pohárovú Európu môže byť naozaj zaujímavý. Ak v malom Ríme dokážu vhodne doplniť mužstvo kvalitnými, „hotovými“ hráčmi, môžu pokojne skončiť na druhom mieste. Dôležité bude nájsť zakončovateľa a tvorcu hry.

Foto: TASR