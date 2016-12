Prezident ÚLK Kozák: Futbal potrebuje zápasy na krv



Zmena hracieho systému Fortuna ligy? Možno už čoskoro. Ako prezradil prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák v rozhovore pre televíziu 213, vedenie súťaže rozmýšľa nad tým, ako zatraktívniť slovenskú najvyššiu súťaž.

„Stále rozmýšľame nad takým modelom, ktorý by súťaž čo najviac zdramatizoval. Podobne uvažujú FIFA, UEFA, Česi aj Poliaci. Každý chce prilákať na tribúny divákov dramatickými zápasmi. Musíme sa o niečo pokúsiť. Futbal potrebuje náboj, zápasy na „krv“ a my chceme mŕtvy stred trošku vytesniť. Záleží od klubov, ÚLK sú kluby. Záležať bude od hlasovania. Snažíme sa pracovať s modelom, ktorý by zatraktívnil Fortuna ligu,“ nechal sa počuť Ivan Kozák.

Narážal tým aj na fakt, že aktuálna sezóna Fortuna ligy sa zdá byť už po jesennej časti rozhodnutá, keďže MŠK Žilina má dvanásťbodový náskok pred druhou Podbrezovou. „Aby Žilina nezískala titul, to by sa musela poraziť sama. Všetci v klube sú pripravení a vedia, že nemôžu poľaviť,“ dodal Ivan Kozák, ktorý je presvedčený o kvalite ligy: "Máme mladšiu ligu ako sme mali minulý rok a hráči sú oporami mládežníckych reprezentačných mužstiev, ktoré sú potom úspešné v konfrontácii s rovesníkmi zo zahraničia. Fortuna liga dokáže vychovať naozaj dobrých hráčov pre európske top kluby, čoho príkladom je letné prestupové obdobie a odchod hráčov ako Bénes, Mihalík, Bero, van Kessel. Odišli za také odstupné, ako v minulosti nebývalo zvykom."

