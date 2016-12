Guľa: Trvalo to možno dlhšie, no túžime vyhrať titul



Tuesday, 20. December 2016

MŠK Žilina ukončila jeseň rekordným spôsobom. "Šošoni" nazbierali okrúhlych 50 bodov a nastrieľali až 55 gólov. Pred druhou Podbrezovou majú dvanásťbodový náskok a už azda nikto nepochybuje o tom, že sú najhorúcejším kandidátom na zisk titulu. Klubový web po skončení jesennej časti v dvojdielnom videorozhovore vyspovedal trénera Adriána Guľu. Na hodnotenie žilinskej jesene z dielne PROFUTBAL.sk sa môžete tešiť presne na Vianoce - 24. decembra.

O jasnom priebehu jesene...

"To už by boli silné reči, keby sme pred sezónou hovorili, že budeme viesť pred našimi konkurentmi takýmto bodovým rozdielom. Zažil som už, že sme vyhrali druhú ligu o takmer dvadsať bodov. Všetci vtedy hovorili, že máme dobrých hráčov a ja som s tým súhlasil, ale bolo to podporené dennodennou radostnou robotou. To sa deje aj dnes. Umocnené je to ešte tým, že ide o najvyššiu súťaž."

O úspechu vo štvrtej sezóne pod Dubňom...

"Trvalo to možno dlhšie, ako sme predpokladali, ale z môjho pohľadu všetko do seba zapadlo tak, ako malo. Inak by sme si nevedeli vychutnať úspechy z tejto sezóny. Mohlo to byť aj rýchlejšie, ale vývoj situácie si vyžadoval, aby sme odoslali správu ľuďom naokolo, že vieme hráčov nielen pripravovať, ale aj transferovať. Všetky kroky boli premyslené. O tomto klube je známe, že myslí nadčasovo a zbiera úrodu nie za to, čo chalani robili posledný týždeň, ale za to, čo sa tu robí dlhodobo. Systémová práca je veľmi silná v tom, že znásobí talent a kvalitu jednotlivca, alebo formácie."

O dominantných výkonoch...

"To je pre nás pridaná hodnota. Fanúšik to vníma svojou optikou, odborná verejnosťou svojou optikou. To je fajn. My ale chlapcov vídame každý jeden deň. Vieme, ako sa pripravujeme na jednotlivých súperov, s dôrazom na rozvoj nášho mužstva. S hrdosťou môžem povedať, že chalani hrajú tak, ako si my predstavujeme. Majú svoje úlohy na jednotlivých postoch. Dnes mužstvo funguje tak, ako chceme. Od prvého dňa sme sa hráčom snažili vložiť do ich talentu nejakú barličku. Vysvetlili sme im, že keď budú v danom priestore a budú hrať to, čo od nich vyžadujeme, tak to pre nás bude výhoda, pretože tam budú mať spoluhráča, kamaráta, ktorý takisto bude vedieť, čo má robiť. Dnes to chalani robia s radosťou, automaticky a vďaka tomu je hra oveľa rýchlejšia. My sme takto trénovali aj pred troma rokmi, ale chce to čas, aby hráči dokázali to tempo, intenzitu preniesť aj do majstrovských zápasov. Keď to dokázali, tak to boli práve tie obrovské rozdiely, vďaka ktorým sme dokázali víťaziť nielen na základe šťastia, ale hlavne na základe tej ich pripravenosti, podporenej nielen systémom a taktikou, ale ich vlastným systémovým napredovaním. Tím sa snaží hrať presne takým spôsobom, akým trénujeme."

O Filipovi Hlohovskom...

"My sme vedeli, čo toto mužstvo približne potrebuje. Vedeli sme, do akej úrovne sa dostane a aký typ hráča by nám mohol sedieť. Hlohovský má potenciál, aby to naplnil. To, že ešte na začiatku nebol dostatočne pripravený, s tým sme počítali. Akurát sme potrebovali dlhodobejšie v to veriť a dostať ho na našu stranu. Hoci on veľmi chcel, ale potreboval určitý priestor na to, aby to celé do seba zapadlo. Kľúčová je dôvera. Nebolo to len o fyzičke, technicko-taktickej zručnosti, ale aj o mimofutbalových veciach. Keď mu dôveru vložil nielen realizačný tím, ale aj klub, tak prišla táto jeho odpoveď."

O ceste za titulom...

"Od začiatku sezóny ideme krok za krokom, a tak budeme pokračovať aj na jar. Na druhej strane, bolo by alibistické povedať, že nám postačí, ak vyhráme pohár, lebo mužstvo na jeseň šliapalo a vyslalo jasný signál, s ktorým sme stotožnení. Túžime vyhrať titul a robíme všetko pre to, aby sa nám to podarilo. Samozrejme, sme veľký klub, vedeli sme, akú máme silu, no rešpektujeme aj súperov. Tí sa neustále snažia posilniť, pracovať. Ale karty sú rozdané a nebolo by správne, ak by sme tvrdili, že si chceme len zahrať. My sa chceme zlepšovať, napredovať a chceme súťaž vyhrať. A vyhrať ju chceme dominantným spôsobom, aj z toho pohľadu, aby sme sa dobre pripravili na ten ďalší krok, a to je konkurencieschopnosť v európskych pohároch."

O poučení z minulosti...

"Chceme si merať sily s najlepšími, a to sme hovorili už na začiatku, keď sme sem prišli. Lebo tá značka je silná. Som presvedčený o tom, že skúsenosti, ktoré máme, nielen my, ale aj klub, nás donútia myslieť na najvyššie miesta permanentne. Aby sme sa vyhli takým zaváhaniam, s ktorými sme nepočítali, a to je ten minulý polrok. To nás núti byť stále ostražití, pracovití, svedomití. Núti nás to neustále diskutovať o tom, akým spôsobom pomôcť tímu."

O rozvoji hráčov...

"Náš proces je zameraný na dennodenné zlepšovanie sa. Snažíme sa rozvoj hráča vnímať nielen z pohľadu výsledku a skóre, ale aj jeho výkonnosti. Preto máme určité parametre hry, ktoré sledujeme. Sledujeme ich aj pri víťazstve 7:0 či 7:1, aj pri remíze 1:1. Na základe toho sa snažíme hráča hodnotiť. Nielen na základe emócie - vyhral, remizoval, prehral. Na základe týchto parametrov budeme postupovať aj v prípravnom období, v zápasoch s elitnejšími tímami. Budeme mať tie dáta k dispozícii, nielen z pohľadu fyzična, ale aj taktiky. Nebude to len vizuálna kontrola hráča, ale aj na základe nejakých dát, o ktoré sa potom daný hráč môže oprieť, aby budoval sebavedomie. To nám ukáže, či mužstvo idem tým smerom, akým má ísť. Stále je to šport, futbal. Pre nás je kľúčové, aby sme boli fit, aby boli chlapci zdraví, aby im chutilo. Dnes chlapci chodia na tréningy s radosťou. Vedia, že z toho, čo robia teraz, budú brať bonusy a benefity v priebehu súťaže. Tréningový proces je náročný, ale je to radostná náročnosť, lebo je to náš životný štýl."

O realizačnom tíme...

"Sila realizačného tímu sa ukazuje každý jeden deň. Som za to vďačný, že je radosť chodiť na štadión. Ale tá sila sa neukazuje len teraz. Ukazovala sa hlavne vtedy, keď tie výkony neboli také vehementné. Tam sa ukázala sila, budoval sa charakter realizačného tímu. Nehovorím, že si to dnes užívame, ale pracujeme s radosťou, ešte významnejšie, ešte s väčšou efektivitou. Aj klub to celé zefektívnil, podporil to tým, že sme väčšinou na hlavnej ploche, s podporou nejakých detailov, či už fitnesu, stravovacieho režimu, vôbec celého nášho fungovania. A o to s väčšou radosťou tu chodíme a o to viac sa tešíme. Keď máme jeden voľný deň, tak sa nevieme dočkať toho, keď sa opäť stretneme a posunieme latku výkonnosti jednotlivého hráča, formácie, celého tímu..."

O zimnej príprave...

"Museli sme trošku zmeniť plány. Chceli sme ostať doma, aby sme aj v januári a februári priniesli našim fanúšikom zaujímavé zápasy. Ale tým, že sa nám nepodarilo pritihnuť k nám nejaké zaujímavejšie kluby, pretože už majú svoj program, tak sme sa rozhodli, že budeme vyhľadávať vhodnú konkurenciu. Mali by sme odohrať minimálne tri alebo štyri top zápasy. Čaká nás duel so Spartou Praha, s Rostovom, rokujeme aj s Dinamom Záhreb či Dinamom Tbilisi. Vďaka týmto zápasom sa chceme čo najlepšie pripraviť na ligových súperov. Ale máme tam aj protivníkov, ktorí budú hrať ešte oveľa rýchlejším spôsobom hry, na ktorý sa my budeme musieť pripraviť. Je to už aj súčasť určitej stratégie smerom do leta."

Zdroj: mskzilina.sk/youtube.com; foto: Jozef Bedej, TASR