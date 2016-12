Hodnotíme jeseň: Ružomberok opäť neprekročil svoj tieň



Autor: Lukáš Maťokár | Publikované: Tuesday, 20. December 2016, 08:30

Tradičnú jeseň majú za sebou futbalisti MFK Ružomberok. Po letnom posilnení kádra síce už z úst predstaviteľov klubu nezazneli každoročne smelé plány o pohárovej Európe, dlho to však vyzeralo s tímom spod Čebraťa veľmi nádejne. Tím sa pohyboval na tretej priečke tabuľky a atakoval druhú Podbrezovú. Všetko sa zmenilo po vzájomnom zápase, v ktorom zverenci trénera Hrnčára ťahali za kratší koniec. Zrazu sa mužstvo zaseklo. Okrem biednych výkonov na ihriskách súperov mu víťazstvá vo viacerých domácich zápasoch doslova pretiekli pomedzi prsty. Liptáci budú zimovať na piatom mieste, so sedembodovou stratou na tretí Slovan a zápasom k dobru. "Možno sa dalo získať viac bodov, ako sme získali. Mrzia nás hlavne domáce remízy. Ja však verím, že sezóna ešte nie je stratená a na jar sa pobijeme o pohárovú Európu," povedal v hodnotiacom rozhovore pre PROFUTBAL.sk skúsený stopér Ján Maslo.

V záverečnom jesennom stretnutí ste porazili Senicu. Ako by ste zhodnotili duel?

"Zápas sme mali pod kontrolou, už v prvom polčase sme mohli rozhodnúť. Po zmene strán sa nám nedarilo držať loptu. Sme radi, že sme nakoniec vyhrali."

V lete v klube hlásili za cieľ posun z minuloročného šiesteho miesta vyššie. Do klubu prišli hráči ako Chrien, Mareš, Daniel či Kolčák. Zimovať budete na piatej priečke. Spokojnosť?

"Možno sa dalo získať viac bodov, ako sme získali. Mrzia nás hlavne domáce remízy. Ja však verím, že sezóna ešte nie je stratená a na jar sa pobijeme o pohárovú Európu."

Vstup do sezóny vám vcelku vyšiel. Pohybovali ste sa na druhom-treťom mieste v tabuľke. Po zápase v Podbrezovej ste sa však zasekli. Bol to zlom vo vašej jesennej časti?

"Nenazval by som to zlom. Trochu sa nám prestalo dariť. Dúfam, že na jar sa nám nič také nestane a budeme vyhrávať viac."

Pred sezónou prišiel do klubu aj nový tréner Hrnčár. Čo priniesol do tímu?

"Každý tréner má svoje vlastné metódy. Myslím si, že s jeho filozofiou sme sa dobre zžili. Snáď to bude čím ďalej, tým lepšie."

Ak by ste mali vybrať vrcholy a pády jesene, čo by nimi bolo?

"Myslím si, že sme doma odohrali niekoľko výborných stretnutí. Mrzí nás každá jedna prehra."

V Ružomberku ste zažili už niekoľko trénerov a množstvo hráčov. Keby ste mali porovnať, je váš tím oproti minulosti silnejší?

"V lete prišli ku nám kvalitní hráči, ktorí medzi nás do kabíny dobre zapadli. S nimi prišla aj veľká kvalita."

Spolu s Gál-Andrezlym a Kružliakom ste dosiahli počas jesene plnú minutáž. Z postu obrancu ste strelili štyri góly. Ako ste spokojný vy osobne so svojimi výkonmi?

"Ja nie som nikdy spokojný. V niektorých zápasoch to mohlo byť z mojej strany určite lepšie. Budem sa to na jar snažiť vylepšiť."

S Kružliakom a bratrancom Petrom Maslom ste na jeseň utvorili stabilnú obrannú trojku, ktorú dopĺňali naľavo Kupec s Kolčákom. Ako sa vám spolupracovalo s kolegami z obrany?

"Myslím, že všetci si navzájom rozumieme. Mne sa s nimi hrá veľmi dobre."

Hovorí sa, že najľahšia cesta do Európy vedie cez pohár. Vám v ňom už druhý rok po sebe vystavil stopku Trenčín…

"Určite nás to mrzí, špeciálne však mňa osobne, keďže som nepremenil penaltu v záverečnom rozstrele."

Váš tím sa na jeseň prezentoval druhým najproduktívnejším útokom, keď ste strelili 33 gólov. Na druhej strane, pomerne veľa gólov ste aj inkasovali…

"Budeme musieť popracovať na tom, aby sme nedostávali toľko gólov."

V poslednom jesennom kole ste hrali proti Senici, ktorá má finančné problémy a dlhuje hráčom výplaty. Je v tomto ohľade v Ružomberku všetko v poriadku?

"Áno, v tomto smere je u nás všetko v poriadku."

Čo treba v zime zmeniť, aby sa Ružomberok posunul v tabuľke vyššie?

"Dobre potrénujeme a verím, že na jar sa chytíme nejakým dobrým výsledkom."

Blížia sa vianočné sviatky. Ako ich strávite? Dávate si novoročné predsavzatia?

"Počas Vianoc budem s rodinou a oddýchnem si. Novoročné predsavzatia si nedávam."



Zaujímavosti jesene MFK Ružomberok:

- najlepším strelcom klubu je sedemgólový Jakub Mareš

- v ružomberskom drese sa v jesennej časti predstavilo 19 hráčov

- po Žiline majú Liptáci druhú najlepšiu ofenzívu, skórovali spolu 33-krát

- v zápasoch Ružomberka padlo dokopy 60 gólov, v priemere 3,33 gólu na zápas

- Liptáci odohrali na jeseň o jeden zápas menej, duel 18. kola v Michalovciach odložili a dohrá sa na jar

- tréner Hrnčár prežil na horúcej lavičke celú jeseň - naposledy sa to podarilo Jozefovi Vukušičovi v roku 2013



Bilancia MFK Ružomberok: 18 zápasov, 7 víťazstiev, 5 remíz a 6 prehier, 26 bodov, skóre 33:27; 5. miesto

Naše hodnotenie: 3

Vrchol jesene: Víťazstvo nad Slovanom v piatom kole 3:2. 2869 divákov na štadióne pod Čebraťom si v zápase prišlo skutočne na svoje. Jasná dominancia domácich, ktorá sa prejavila vo vedení 3:0, aby v závere prišla komplikácia a dramatický trojbodový koniec "Ruže".

Sklamanie jesene: Výsledky od zápasu v Podbrezovej. V desiatom kole prehral Ružomberok na Horehroní 1:3 a odštartoval tak nevydarenú druhú časť jesene, počas ktorej si v ôsmich zápasoch pripísal na svoje konto len dve výhry.

Naše predpokladané umiestnenie pred sezónou: 4. miesto

Potešili: Veľmi málo hráčov si dokázalo udržať stabilnú výkonnosť počas celej jesene. Z nich najviac vynikal v strede obrany Ján Maslo, ktorý k svojej dominancii v obrannej fáze pridal aj štyri góly. Ťahúňom stredovej formácie bol Martin Chrien, ktorý v klube hosťuje z Plzne. Dobré momenty ukazoval Peter Gál-Andrezly, ktorý však vo finálnej fáze riešil situácie často s horúcou hlavou. Dobrý vstup po príchode do klubu mal Erik Daniel, v druhej polovici jesene však šli jeho výkony dole. Najlepším strelcom tímu sa stal Jakub Mareš, aj jeho výkonnosť však až príliš kolísala. Dobre do tímu zapadol Kristián Kolčák. Svetlé momenty ukazoval aj gólman Macík, ktorý ale nedokázal zabrániť niekoľkým lacným gólom.

Sklamali: Viac sa určite čakalo od skúseného Tomáša Ďubeka, ktorý za sebou nemá najlepšiu jeseň. Z obrany sa nevyhli viacerým chybám vedúcim ku gólom Peter Maslo a Dominik Kružliak. V strede zálohy prakticky nedostal príležitosť Michal Faško. V útoku sa nedokázal presadiť do základnej zostavy Miloš Lačný.

Aký je náš názor?

Ružomberok prežíva svoju tradičnú sezónu. Atraktívnu hru podporenú trojbodovými úlovkami sa tímu darí predvádzať len v určitých fázach sezóny a klub sa pohybuje takmer so železnou pravidelnosťou v bezpečnom strede tabuľky. V úvode sezóny však Liptáci dokázali pretaviť svoju kvalitu do úspešných výsledkov a vyzeralo to na boj o pohárovú Európu. S mankom na tretí Slovan sa v jarnej časti určite bude dať niečo robiť, mužstvo sa však musí vyhnúť výkyvom formy. Kvalita kádra spod Čebraťa podľa nášho názoru už dlho nebola na takej vysokej úrovni, ako v tejto sezóne.

foto: TASR a Vladimír Chramazda