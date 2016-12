Čo na jeseň sklamalo?



Okrem pozitív, o ktorých sme písali v predošlom článku, priniesla fortunaligová jeseň aj niekoľko negatív, pred ktorými si nemôžeme zakrývať oči. Len ak na ne poukážeme, môže sa liga poučiť a urobiť opatrenia na to, aby ďalej napredovala. Redakcia PROFUTBAL.sk vybrala päť mínusov jesennej časti.

Úpadok AS Trenčín

Výsledkový, no aj herný úpadok dvojnásobného majstra a obhajcu titulu. Trenčín je najväčším sklamaním jesene. Po neúspešnom boji o skupinovú fázu v pohárovej Európe a letnom výpredaji len ťažko hľadalo mužstvo trénera Ševelu svoju tvár. Po devätnástich kolách sa nachádza v horšej polovici ligového pelotónu, pričom na jar môže, ak vôbec, zabojovať nanajvýš o tretiu priečku. AS zaznamenal až deväť prehier, rovnako ako posledný Prešov. Viac ich majú na konte už iba Senica (11) a Zlaté Moravce (12). Majster má dokonca druhú najhoršiu defenzívu, keď inkasoval až 33 gólov. O jeden viac dostal ViOn. Pod Čákovým hradom nevládne taká pohoda, ako v uplynulých dvoch ročníkoch. Chémia sa vytratila. Podarí sa vedeniu klubu a trénerovi v zime zázrak a začne AS na jar opäť vyhrávať?

Nevýrazný nováčik

V súčasných podmienkach nemožno očakávať, že majster druhej ligy bude výrazným oživením najvyššej súťaže. Potvrdilo sa to už pred rokom, keď Michalovce a Skalica do posledného kola bojovali o záchranu. Ani tento ročník nie je výnimkou. Nováčik z Prešova je po jeseni posledný, na konte má len štrnásť bodov. V kolónke víťazstiev svieti Tatranu číslo 2, čo je najmenej spomedzi celého ligového pelotónu. Nováčik strelil aj najmenej gólov (11). Práve chabá ofenzíva bola hlavným dôvodom trápenia sa medzi elitou. Ak budú zelenobieli pokračovať v nastolenom trende, so záchranou im pomôže jedine nemohúcnosť niektorého z priamych konkurentov.

Existenčné problémy v Senici

Práve nemohúcnosť Senice je to, na čo sa, aspoň doposiaľ, mohli spoliehať na Šariši. Záhoráci majú na konte rovnaký počet bodov ako posledný Prešov (14) a sú pred ním len vďaka lepšiemu skóre. Ani to však nie je nijako oslnivé. Defenzíva si síce svoje odrobila, no v útoku sa Seničania tiež veľmi nepretrhli, na konte majú iba štrnásť presných zásahov. Menej má už len práve Tatran. V polovici jesene sa prevalili finančné ťažkosti klubu, kvôli ktorým hráčom meškajú výplaty. Nikto nevie, aká bude budúcnosť klubu, hoci sa nahlas šepká o štedrom investorovi zo zahraničia. Jeho plány ale verejnosť zatiaľ nepozná. Je otázne, nakoľko pozdvihne úroveň v senickom futbale. Isté však je, že čím skôr sa situácia začne riešiť, tým lepšie. Pätnásťzápasová séria bez víťazstva vo všetkých súťažiach je totiž alarmujúca.

Prázdnotou zívajúce štadióny

Tak, ako sa vonku skôr stmievalo a ochladzovalo, klesal aj záujem divákov o našu najvyššiu súťaž. Záverečné kolá, zvlášť tie v decembri, boli už doslova fraškou a aj preto sme si kládli otázku, pre koho sa súťaž vôbec hrá? Ideálnym príkladom bolo tradičné derby medzi Slovanom a Trnavou, na ktorom sa na rozľahlých Pasienkoch "tiesnilo" nanajvýš tisíc ľudí. Svoj štandard si udržala akurát Dunajská Streda, potešil aj návrat priaznivcov Žiliny späť na tribúny. Trnava je samostatná kapitola. Každý vie, že tamojší fanúšikovia sa radia k tým najlepším na Slovensku. A to čo sa týka atmosféry i počtov. Nie sú však spokojní s tým, akým smerom sa uberá ich milovaný klub, a preto na protest nenavštevujú domáce stretnutia. Smutný pohľad na krásny, no prázdny Štadión Antona Malatinského...

Tradičný neúspech v pohárovej Európe

Nežiadame, aby sme mali každý rok zástupcu v skupinovej fáze Ligy majstrov či Európskej ligy, no keby sa aspoň občas zadarilo, mnohí by sa iste potešili. Naše kluby mali náročnú úlohu. Paradoxne, najľahšiu cestu do skupiny mal majster AS Trenčín. V treťom predkole Ligy majstrov narazil na poľskú Legiu Varšava. Vedenie klubu spod Čákovho hradu ale výrazne oslabilo svoj káder. Tvrdili sme to už v lete a tvrdíme to aj dnes. Ak by AS vstúpil do dvojzápasu s majstrovským kádrom, dostal by sa do play-off Ligy šampiónov. Namiesto toho zamieril do play-off Európskej ligy, kde utŕžil hanebný domáci debakel 0:4 od viedenského Rapidu. A bolo po pohárovej Európe...

