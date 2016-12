Hodnotíme jeseň: Myjavské pohárové sklamania a dlhá séria bez víťazstva



Autor: Ondrej Hercegh | Publikované: Monday, 19. December 2016, 08:05

Letnú idylku v Myjave narušila správa o odchode trénera Hrnčára do Ružomberka. Na lavičke kopaničiarov ho nahradil Mikuláš Radványi. Ostrý krst absolvoval v predkole Európskej ligy, z ktorej sa Myjava porúčala už po prvom dvojzápase. O okolnostiach vypadnutia, ligových výsledkoch a adaptácii na nové prostredie sa PROFUTBAL.sk pozhováral s obrancom Petrom Pavlíkom. Jeho tímu patrí po jeseni šiesta priečka, na konte má 26 bodov.

V lete ste prišli do Myjavy s určitými očakávaniami. Napĺňajú sa?

„Chcel som pomôcť Myjave k lepším výsledkom. Ja mám zo seba dobrý pocit, ale či sa mi to podarilo, to musí zhodnotiť niekto iný. Som rád, že som sa tu zabýval, je tu rodinná atmosféra, to mi vyhovuje.“

Po vašom boku v Senici dlhodobo nastupoval Pillár, v Myjave to je hlavne Ostojič. Ako ste si sadli?

„Výborne. Od prvého priateľského zápasu sme naladení na rovnakej vlnovej dĺžke, rozumieme si aj mimo ihriska.“

Sezónu ste začali účinkovaním v Európskej lige, aj keď ste do dvojzápasu pre zranenie priamo nezasiahli, určite ste ho sledovali. Odzrkadľujú výsledky s Admirou Wacker (vonku remíza 1:1, doma prehra 2:3) reálny kvalitatívny rozdiel medzi tímami?

„Nemyslím si. Bolo to o jednom zápase. Tam chlapci odohrali výborné stretnutie. V odvete sme nezachytili úvod, súper sa dostal do vedenia a získal pevnú pôdu pod nohami. Škoda, že sme na začiatku dostali dva góly.“

Pred odvetou sa prakticky rozpadla celá defenzívna formácia Myjavy, malo to rozhodujúci vplyv na vypadnutie?

„Je to možné. V zostave, v akej sme nastúpili do odvety, sme už nikdy potom nehrali. Bohužiaľ, prišli tam zranenia a ďalšie iné veci. Ale to je futbal, s tým musíme počítať. Vo futbale nebude nikdy nič ideálne.“

Až do októbrového pohárového vypadnutia v Skalici vám to v lige celkom išlo, čo sa potom zlomilo?

„Skalica nás prehrala v agresivite a dôraze. Potom sme odohrali aj smolné zápasy. Napríklad doma s Podbrezovou sme boli jasne lepší, ale Podbrezová bola a je na víťaznej vlne, takže to tam pretlačila. Potom proti Dunajskej Strede sme dali rýchly gól a asi prišlo z našej strany k podceneniu. Pred poslednou reprezentačnou pauzou sme hrali v Ružomberku, tam sme dokázali aspoň bodovať, ale nepretavili sme to do ďalších zápasov, v ktorých sme ani raz nezvíťazili. Mrzí nás to, máme sa z čoho poučiť a v zime na čom pracovať.“

Veľmi vám počas jesene chýbali Pekár so Sládekom?

„Je to tak. Naši dvaja najnebezpečnejší hráči boli buď zranení, alebo neboli v optimálnej forme. To sa odzrkadlilo na našich výsledkoch. Zo začiatku to tam padalo aspoň Kolárovi, ale potom sa šťastie a dobrý „feeling“ od neho odvrátil. Je to škoda, že sme dali tak málo gólov (devätnásť, pozn. red.), preto musíme byť radi za každý jeden, ktorý sme dali.“

Aké pozitíva by ste vypichli z jesennej časti?

„Z mojej osobnej stránky určite to, že sa mi okrem úvodu súťaže vyhýbali zranenia. Na komplexnejšie hodnotenie si musím dať dlhší odstup.“

Čo tak víťazstvo v Bratislave?

„Jasné. Bolo to moje prvé víťazstvo na Slovane po päť a pol roku pôsobenia na Slovensku, pozitívne beriem aj domáce víťazstvo v derby so Senicou. Je tam veľa pozitív, ale teraz si na všetky nespomeniem.“

V našej najvyššej súťaži pôsobíte od roku 2011, posunula sa odvtedy niekam?

„Myslím si, že áno. Predtým to bolo len o Slovane a Žiline, teraz je v popredí viac tímov. Napríklad Trenčín, Podbrezová, vlani Myjava. Je to vyrovnanejšie, poraziť môže každý každého.“

Váš predchádzajúci klub trápia finančné problémy, ste s niekým zo Seničanov v kontakte?

„Každý klub má nejaké svoje problémy. Má ich aj Senica a ja verím, že to tam dobre dopadne a buď nájdu nového investora, alebo sa postavia späť na nohy. Senica patrí do ligy, pán Levársky vybudoval fantastické podmienky, za čo mu patrí poďakovanie. Som v kontakte so Šullom, Pillárom, Hušekom, sem tam i s vedúcim mužstva, a tiež s asistentmi. O ich situácii som dobre informovaný.“

Aj futbalista je len človek. Dá sa podľa vás plnohodnotne sústrediť na futbal, keď nedostáva riadne zaplatené?

„Presne tak, aj keď si každý z nich povie: „Idem hrať futbal, nebudem na to myslieť,“ niekde vzadu v hlave to je. Chlapci majú rodiny, deti, hypotéky na krku a keď nedostanú dva-tri mesiace výplatu, je to veľmi nepríjemné. Neprial by som to nikomu, ale deje sa to aj vo vyspelejších krajinách ako na Slovensku, či Česku.“

Kde plánujete stráviť Vianoce?

„S manželkou sme najskôr šli na predĺžený víkend do Prahy, ale Vianoce strávime doma v Ostrave s rodinou, keďže sme sa pol roka nevideli. Aj keď to mám domov celkom blízko, často tam počas roka nejazdím.“

Čo by ste chceli nájsť pod stromčekom?

„Pre mňa je každý darček špeciálny, ale radšej obdarúvam, ako dostávam. Už mám 95 percent darčekov nakúpených.“

Zaujímavosti jesene:

- chudobný priemer jedného streleného gólu na zápas (horšie na tom je už len Senica a Prešov)

- plnú zápasovú minutáž v jesennej časti Fortuna ligy absolvoval spomedzi hráčov len stopér Pavlík

- po poslednom zápase ukončil hráčsku kariéru Martin Černáček, ktorý bol pri postupe Myjavy zo štvrtej ligy nahor

- najlepším ligovým jesenným strelcom Myjavy je sedemgólový Kolár

- na ihriskách súperov dokázali Myjavčania vydolovať z deviatich zápasov dvanásť bodov, doma nazbierali štrnásť bodov v desiatich stretnutiach

Bilancia Myjavy: 19, 7-5-7, 19:21, 26 bodov, 6. miesto

Naše hodnotenie: 3

Vrchol jesene: Jednoznačne premiérová účasť v pohárovej Európe a remíza na pôde rakúskej Admiry Wacker. Potešilo aj víťazstvo na pôde bratislavského Slovana.

Sklamanie jesene: Nelichotivá séria ôsmich zápasov bez víťazstva, ktorá sa začala písať v polovici októbra vypadnutím zo Slovnaft Cup-u proti Skalici.

Naše predpokladané umiestnenie pred sezónou: 7. miesto

Potešili: Tradične vysoký štandard si udržal stredopoliar Kóňa, ktorý dával hre myšlienku. V strede obrany si spoľahlivo počínali Ostojič s Pavlíkom a v bránke sa naplno etabloval mladý Hruška, z ktorého rastie kvalitný gólman. V úvode sezóny sa vpredu strelecky darilo Kolárovi, ale žiadalo by si to od neho, aby ešte viac pracoval pre tím.

Sklamali: Do formy sa nevedel dostať Sládek, viac sa očakávalo od krajného stredopoliara Briganta, ktorý sa dobre ukazoval v reprezentačnej „dvadsaťjednotke“, ale v myjavskom drese sa nedokázal výraznejšie presadiť, chýbala mu väčšiu konštantnosť výkonov. Postupne vypadol zo základu.

Aký je náš názor?

Myjavskú jeseň sprevádzala vysoká herná a výsledková volatilita. Mužstvo výkonnostne nedokázalo nadviazať na vlaňajšok. Počiatočnú eufóriu z postupu do predkola Európskej ligy schladili v odvete dva rýchle inkasované góly. Mužstvo sa z vypadnutia ešte dokázalo otriasť, vstup do ligy nemalo zlý, ale nevedelo potiahnuť dlhšiu víťaznú sériu, navyše, v Slovnaft Cup-e mu vystavila stopku druholigová Skalica. K tomu všetkému prispel odchod Daniela do Ružomberka za trénerom Hrnčárom, či zranenia a strata formy u Sládeka s Pekárom. Všeobecnú nespokojnosť s herným prejavom dokumentuje aj divácka návšteva pri jesennej derniére. Slovan, ktorý vždy v Myjave lákal, a ani rozlúčka Černáčka, na tribúny nepritiahli štvorcifernú návštevu.

Foto: Marián Bazala, TASR, Róbert Fritz