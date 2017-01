Mak si užíva hernú i rodinnú pohodu, prezradil svoj sen



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Tuesday, 3. January 2017, 17:25

Medzi najväčšie osobnosti sviatočného charitatívneho exhibičného podujatia Integrácia patril slovenský reprezentant Róbert Mak. Ani jeho účasť v tíme futbalistov však napokon nepomohla a Martin Jakubko, Stanislav Šesták, Ivan Kozák, Štefan Tarkovič a spol. dokonca prekvapujúco podľahli aj hokejistom. Večne usmiaty krídelník nám napriek tomu bez problémov poskytol rozhovor.

Na Integrácii v Poprade ste medzi sviatkami prekvapujúco podľahli v krátkom desaťminútovom futbalovom stretnutí hokejistom. Prečo?

Róbert Mak: "Aj hokejisti vedia hrať futbal, ukázali svoju silu. Ale bolo to hlavne o srande, veď je to akcia pre deti a pre ľudí, ktorí sa prišli pozrieť. Je to pre dobrú vec a my sa z toho tešíme. Vianoce sú práve o pohode, rodine, sviatkoch a priateľoch. Som rád, že som dostal pozvanie a mohol som pomôcť."

Prijali by ste podobnú exhibíciu, no v inom športe?

"Prečo nie? Hokejisti ukázali, že vedia hrať futbal. Ja som presvedčený o tom, že aj futbalisti vedia hrať hokej. Ja osobne hrávam hokej rád, takže by som prijal podobnú exhibíciu. Rád by som si to vyskúšal. V tom prípade by sme určite vyhrali my (úsmev)."

Neustále z vás vyžaruje pokoj a radosť. Je to tým, že prežívate úspešné obdobie?

"Cítim veľkú pohodu. Prestúpil som dom Zenitu, kde to zo začiatku nebolo jednoduché. Postupne som sa dostal do toho kolobehu a darí sa mi. Tá pohoda mi prospieva na ihrisku, aj mimo neho. Teším sa z toho."

O vašom prestupe do Zenitu sa dosť popísalo. Napokon sa ale ukázalo, že to bolo správne rozhodnutie, je tak?

"Nikdy dopredu nevieme, ako to skončí, no zatiaľ je to výborné. Užívam si pôsobenie v Zenite. Rýchlo som si tam zvykol a vďaka tomu sa mi darí aj v reprezentácii. Či už herne, ale aj gólovo. A to je pre mňa ako pre hráča najdôležitejšie - pomáhať mužstvu. Verím, že v nastolenom trende budem pokračovať aj po novom roku."

Ako ste privítali príchod nového roka?

"S manželkou a bez detí. Oddýchli sme si na horách v Taliansku. Mám ešte pár dní voľna, no už sa pripravujem, aby som bol v dobrej kondícii na začiatku prípravy s tímom. Času nie je veľa, čoskoro začína súťaž, bude to náročné."

Máte dvoch synov, pribudne v roku 2017 do rodiny ďalší člen?

"Teraz nie, ďakujem, ale neskôr určite. Momentálne nie (úsmev)."

Slovan je srdcovka

Róberta Maka v ostatných dňoch vyspovedal aj klubový web bratislavského Slovana. Hoci je odchovancom "belasých", v ich farbách si zahral len v mládežníckom veku. Už ako pätnásťročný odišiel do anglického Manchestru City. Odtiaľ v roku 2010 do nemeckého Norimbergu. Nasledoval angažmán v gréckom PAOK-u, no a od leta je Mak hráčom Zenitu.

"Hoci to už bolo dávno, no Slovan je moja srdcovka. Vždy to bol môj najobľúbenejší klub a vždy bude. Vďaka Slovanu som sa posunul do zahraničia a neskôr aj do reprezentácie, takže klubu som za toto všetko veľmi vďačný," prezradil 25-ročný ofenzívny univerzál, ktorý by si jedného dňa na seba rád obliekol belasý dres aj na seniorskej úrovni: "Je to jeden z mojich snov. Rád by som ukončil kariéru tam, kde som ju začal. Dúfam, že to už bude na novom Tehelnom poli, kde to všetko odštartovalo."

Pozrite si celý rozhovor s 34-násobným slovenským reprezentantom:

» kliknite pre zobrazenie videa na youtube

