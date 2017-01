Witsel: Prestup do Číny je najlepší pre moju rodinu



Belgický internacionál mal v pláne vyskúšať si taliansku Serie A, no po mesiacoch špekulácií napokon zamieril na ďaleký východ. Vraj je to to najlepšie pre jeho rodinu.

Axel Witsel odmietol ponuku Juventusu a prestúpil do milionárskej čínskej ligy. Podľa jeho slov to však bolo veľmi ťažké rozhodnutie.

Taliansky majster sa už dlhšiu dobu zaujímal o stredopoliara Zenitu Petrohrad a zdalo sa, že v januárovom prestupovom období bude konečne sláviť úspech. Bývalý hráč Standardu Liege či Benficy sa ale rozhodol pre Tianjin Quanijan a čínsku Super League. Dôvodov je osemnásť miliónov. Eur, ročne.

O služby 27-ročného rodáka z Liege sa okrem „starej dámy“ zaujímal aj ďalší čínsky „boháč“ – Shanghai SIPG. Pre Witsela bolo rozhodovanie medzi prestížnou európskou ligou a čínskymi peniazmi ťažké, no neľutuje ho.

„Bolo to veľmi ťažké. Na jednej strane máte skvelý klub v top európske lige ako je Juventus, no na druhej strane je ponuka, aká sa nedá odmietnuť. Kľúčové bolo, čo je najlepšie pre moju rodinu,“ vysvetľoval 78-násobný belgický reprezentant pre Tuttosport.







„Vedenie Juventusu sa ku mne vždy správalo ako džentlmeni a som im naozaj vďačný. Budem fandiť Juventusu a dúfam, že uspejú v Lige majstrov. Možno sa jedného dňa naše cesty opäť spoja,“ nahlas premýšľal účastník MS 2014 a ME 2016.

Witsel vyhral so svojim doterajším tímom Zenitom Petrohrad v ruskej lige titul, pohár a dva super poháre. Po štyroch rokoch v Rusku sa Belgičan pridáva k prestupovej vlne smerujúcej do Číny. Carlos Tevez (ktorý sa po prestupe stal najlepšie plateným futbalistom), Oscar (momentálne druhý najlepšie platený hráč sveta), Hulk, Jackson Martinez a Alex Teixeira – všetci sa nechali zlákať lukratívnymi ponukami z rekordne sa rozvíjajúcej čínskej ligy. Či tieto prestupy prinesú lige kvalitu a dostanú ju na futbalovú mapu sveta ukáže čas.



