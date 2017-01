Žilinský comeback sa nekoná, Mihalík rozšíri slovenskú enklávu v Cracovii



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Thursday, 5. January 2017, 16:10

Slovenský reprezentant do 21 rokov Jaroslav Mihalík strávi jarnú časť sezóny 2016/2017 na hosťovaní v Poľsku. Pražská Slavia ho uvoľnila do Cracovie Krakov, kde sa stane spoluhráčom krajanov Erika Jendriška, Tomáša Vestenického a Milana Dimuna. Jeho návrat do Žiliny, o ktorom sa nahlas špekulovalo, sa tak nekoná.

Mihalík bude v Cracovii hosťovať do 30. júna 2017. Oba kluby sa dohodli na forme hosťovania s opciou. "Ako slovenský reprezentant chce mať pred júnovými majstrovstvami Európy hráčov do 21 rokov istotu, že bude nastupovať v základnej jedenástke. Požiadal o uvoľnenie na hosťovanie. Klub mu vyšiel v ústrety," vysvetlil predseda predstavenstva pražskej Slavie Jaroslav Tvrdík.

Rodák zo Spišskej Novej Vsi prišiel do Slavie v januári 2016 zo Žiliny, za ktorú odohral viac než sto duelov, vrátane pohárových zápasov v Európskej lige. V Slavii nastúpil na jar 2016 do jedenástich zápasov, väčšinou v základnej zostave. Na jeseň to bolo už len deväť štartov, s jedným gólom na konte. Informuje web slavia.cz.

"Teším sa, že som sa pripojil ku Cracovii. Verím, že dobrou hrou a gólmi klubu pomôžem k čo najlepšiemu umiestneniu v tabuľke. Mojím cieľom je nastupovať pravidelne," povedal bezprostredne po podpise zmluvy talentovaný krídelník pre klubový web Cracovie. Tréner mužstva Jacek Zieliňski dodal: "Mali sme o neho záujem už v lete 2015. Som presvedčený o tom, že do nášho tímu dokonale zapadne. Dokáže hrať na oboch krídlach."

Cracovia sa v doterajšom priebehu sezóny trápi. Po dvadsiatich kolách má na konte len 21 bodov a v tabuľke okupuje 14. pozíciu. Ak sa chce prebojovať do osemčlennej nadstavbovej skupiny bojujúcej o titul, musí na jar stiahnuť päťbodové manko.

Foto: cracovia.pl, TASR