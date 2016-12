Štefánik strelecky otvoril i ukončil jeseň, nehodnotí ju však pozitívne



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Saturday, 24. December 2016, 15:30

Stredopoliar Samuel Štefánik je jedným z enklávy Slovákov pôsobiacich v poľskom klube Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Na jeseň zasiahol do sedemnástich duelov. Strelecky sa presadil dvakrát. Hneď v úvodnom kole sezóny presným zásahom pomohol k triumfu svojho tímu nad Arkou Gdyňa, no a v tom poslednom nad Pogonom Štetín.

Termalica prezimuje na štvrtej priečke v tabuľke poľskej Ekstraklasy. Na konte má 33 bodov a sedembodový náskok pred deviatou Koronou Kielce. Mohlo to byť ešte veselšie, ak by mužstvo v predposlednom jesennom kole nezakoplo na pôde poslednej Leczny, a predtým doma so Zaglebie Lubin.

"Mrzí nás hlavne prehra s Górnikom Leczna. V úvode duelu sme mali viacero šancí, bohužiaľ, nepremenili sme ich a súper nás potrestal. Tabuľka je nesmierne vyrovnaná. Do konca základnej časti zostáva desať kôl, každý bod bude dôležitý. Na jar to bude naozaj náročné. Máme však dobrú východiskovú pozíciu," rozhovoril sa pre PROFUTBAL.sk Samuel Štefánik, ktorého si z pôsobenia pod Tatrami pamätáme ako ortodoxného stredopoliara. V Termalice sa však objavuje aj na iných pozíciách: "Zo začiatku som to mal ťažké, nenastupoval som v základnej zostave, do hry som naskakoval len z lavičky. Keď som sa dostal do zostavy, tak to bolo na kraji stredovej formácie, čo pre mňa nie je optimálna pozícia. Napriek tomu si myslím, že som tam odohral dobré zápasy. No a v závere jesene som si vyskúšal aj post hrotového útočníka, čo bolo pre mňa niečo úplne nové. Prvú polovicu sezóny nemôžem hodnotiť pozitívne. Nie som spokojný s priestorom, ktorý som dostával, no taký je futbal."

V Termalice pôsobí až sedem Slovákov. Okrem Štefánika aj Pavol Staňo, Patrik Mišák, Martin Juhar, Dalibor Pleva, Dávid Guba a Roman Gergel. "Je to, samozrejme, trošku jednoduchšie, keď máte okolo seba toľko krajanov. Bývame blízko seba, asi dvadsať kilometrov od štadióna. Často sa tak stretávame aj pomimo tréningov," prezradil rodák z Bánoviec nad Bebravou, ktorý odštartoval profesionálnu kariéru v Trenčíne. Odtiaľ sa na rok presunul do holandského Nijmegenu: "Myslím si, že to bol správny krok. Hoci Trenčín vyhral po mojom odchode dvakrát double, neľutujem to. Každý má svoju futbalovú cestu. Pôsobenie v Holandsku mi dalo veľa, či už po futbalovej stránke, alebo v osobnom živote. Zistil som, ako funguje futbal v inej vyspelejšej krajine. Bola škoda, ako to dopadlo, že sme vypadli do druhej ligy. Napriek tomu som šťastný, že som mohol hrať najvyššiu holandskú súťaž."

Po návrate z Holandska sa Štefánik upísal Slovanu Bratislava. Následne hosťoval v Podbeskidzie Bielsko-Biala, aby sa v lete 2016 dohodol na spolupráci s Termalicou. Dvadsaťpäťročný stredopoliar zo zahraničia pozorne sleduje aj dianie v našej najvyššej súťaži. "Žilina dominuje súťaži. Zaslúžene je tam, kde je. Trenčín to mal po kvalifikácii Ligy majstrov ťažké, zvlášť, keď z tímu odišlo niekoľko kvalitných hráčov. Slovan mal dobrú strednú časť jesene, no v závere mu ušlo dosť bodov. Sledoval som niektoré zápasy. Podľa toho, čo som videl, sa v najlepšom svetle jednoznačne prezentovala Žilina," hodnotí Fortuna ligu 178 centimetrov vysoký záložník, ktorý na diaľku fandí svojim bývalým klubom: "V Trenčíne mám stále kamarátov, komunikujeme spolu. Je to ťažké, keď mužstvo opustí viacero hráčov naraz. Myslím si, že AS to bude mať náročné, ak sa chce dostať tam, kde bol, no držím im palce. V tíme je veľa zaujímavých hráčov. Ak v zime prídu posily zo zahraničia, tak na jar určite poskočia v tabuľke vyššie. Fandím aj Slovanu. Budem rád, ak budú obe tieto mužstvá na popredných priečkach."

Je v blízkej budúcnosti reálny návrat šikovného stredopoliara na Slovensko? "Futbalový život je nevyspytateľný. Dnes neviem povedať, kedy sa vrátim znovu na Slovensko. Mojim cieľom je ale posunúť sa niekam do lepšej futbalovej ligy. Čas ukáže, či sa mi to podarí, alebo nie," povedal pre PROFUTBAL.sk.

Pred troma rokmi si pripísal na svoje konto aj dva štarty v reprezentačnom "áčku". Verí, že nezostane len pri nich. "Na repre spomínam veľmi rád, bol to doposiaľ môj najväčší futbalový úspech. Robím všetko preto, aby som sa niekedy vrátil do národného mužstva. Máme veľmi veľa kvalitných futbalistov, či už v A-tíme, alebo v "dvadsaťjednotke", ktorá postúpila na európsky šampionát, čo je ďalší úspech slovenského futbalu," teší sa Samuel Štefánik, ktorý si v týchto dňoch už vychutnáva krátke voľno: "Sviatky strávim doma s rodinou, oddýchnem si a 5. januára odštartuje príprava na jarnú časť. Ubehne to veľmi rýchlo."

Foto: termalica.brukbet.com, zaglebie.com