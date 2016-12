Silák Polaček má za sebou úspešný rok a pred sebou veľké ciele



Autor: Tomáš Zagiba, zdroj: foto: zaglebie.com | Publikované: Friday, 23. December 2016, 16:10

Takmer dvojmetrový obor medzi troma žrďami. V lete obletela svet správa o tom, že Slovák Martin Polaček je vôbec najsilnejším brankárom na svete. Aj vďaka svojim fyzickým prednostiam a neustálej snahe zlepšovať sa si v poľskom Zaglebie Lubin vybojoval post jednotky. Pre PROFUTBAL.sk zhodnotil končiaci sa rok 2016, prezradil, ako sa mu žije u našich severných susedov, i to, aké ciele si dáva do budúcnosti.

Slovákov si vážia

Do Poľska ste odišli v roku 2015. Ako hodnotíte doterajšie účinkovanie u našich severných susedov?

Martin Polaček: "Veľmi pozitívne. V Poľsku sa mi páči, som tu šťastný. To je najdôležitejšie. A tiež, že pravidelne chytám a darí sa nielen mne, ale aj mužstvu, s ktorým som si zahral Európsku ligu."

Bolo ťažké presadiť sa v konkurencii a stať sa brankárskou jednotkou?

"Vedel som, do čoho idem. Prišiel som ako dvojka, pričom bol v tíme mladý brankár s kapitánskou páskou. Nie každý by do toho šiel, no ja som toho názoru, že čím ťažšiu výzvu človek zdolá, tým je to krajšie. Chvalabohu, podarilo sa."

Čo vás potešilo a čo naopak sklamalo v roku 2016?

"Tento kalendárny rok hodnotím pozitívne. Prepracoval som sa na post jednotky, chytal som pravidelne. Ako nováčik sme skončili na treťom mieste, vďaka čomu sme sa predstavili v Európskej lige. Vyradili sme dokonca Partizan Belehrad. Aj v tejto sezóne sa nám darí. Jediné, čo ma mrzí je vypadnutie z Európy, no inak som spokojný."

Váš tím má našliapnuté k umiestneniu v prvej polovici tabuľky. To je hlavný cieľ?

"Zatiaľ áno, sme spokojní. Máme viac bodov ako pred rokom o takomto čase. Najdôležitejšie je umiestniť sa v prvej osmičke. Bol by som radšej, ak by sme mali aspoň o sedem bodov viac, ale aj takto je to dobré. Tímové ciele neboli konkretizované. Všetci by sme boli radi, ak by sa nám podarilo zopakovať úspech z minulej sezóny."

V čom sa poľská liga líši od slovenskej?

"Z môjho pohľadu je tvrdšia a rýchlejšia. Nedajú sa porovnávať štadióny, tréningové podmienky či fanúšikovia. Je však dobré, že už aj na Slovensku sa v tomto smere pracuje."

Ako sa vám žije v Poľsku?

"Veľmi rýchlo som si tu zvykol. Je tu všetko, čo potrebujem na pekný a spokojný život. Lubin nie je veľké mesto, ale som tu spokojný. Ľudia a fanúšikovia sú super, takže to všetko vnímam pozitívne."

S kým trávite najviac času? Držíte partiu s krajnmi Vlaskom a Guldanom?

"V kabíne je super partia, hlavne vďaka tomu sa nám darí aj na ihrisku. Najviac si rozumiem s krajanmi a s Čechmi Nešporom a Papadopulosom. Ale s každým vychádzam dobre."

Ako si vysvetľujete, že v Poľsku pôsobí množstvo Slovákov. Dokonca aj takých, ktorí sa doma výraznejšie nepresadili...

"Mnohým sa v Poľsku darí oveľa viac. Možno, že tu si nás vážia viac než doma, kde sme boli nechcení."

Odzrkadlila sa tvrdá drina

Počas sezóny sa objavila správa, že ste najsilnejší gólman na svete. Ako ste prijali túto informáciu?

"Potešilo ma to. Odzrkadlila sa tá drina a námaha čo vkladám do tréningu. Pekne sa to čítalo. Písalo mi veľa známych, čo ma potešilo."

Meriate 198 cm, vážite okolo 100 kíl. Asi rýchlo si urobíte na ihrisku poriadok a vytvoríte rešpekt pred súpermi...

"Možno, že pár útočníkov sa zľakne (úsmev). Mojim cieľom je ešte viac na sebe pracovať, aby som zdokonalil a následne väčšmi využil svoje prednosti."

Dokážete využiť vašu silu aj v nejakých netradičných situáciách?

"S takou figúrou sa žije ľahšie. Dá sa vďaka tomu veľa vecí vyriešiť (úsmev)."

Slovenská liga napreduje

Sledujete aj dianie vo Fortuna lige? Ako hodnotíte jesennú časť?

"Samozrejme, slovenskú ligu stále sledujem, mám tam veľa známych. Je vidieť, že liga ide stále vyššie a vyššie. Žilina si tento rok hrá svoju súťaž. Verím, že na jar sa viac bude dariť Dunajskej Strede, ktorá sa vrátila domov, kde to budú mať súperi oveľa náročnejšie. Aj vďaka štadiónu vidieť, že v Dunajskej Strede berú futbal vážne a cenia si svojich fanúšikov. Keď chodia na futbal v takých pekných počtoch, tak im klub chce vytvoriť komfort, aký si zaslúžia. Keď bude štadión úplne dokončený, atmosféra na ňom bude krásna."

Zdá sa, že DAC vám prirástol k srdcu...

"S fanúšikmi aj hráčmi Dunajskej Stredy som stále v kontakte, vďaka čomu vidieť, že na mňa nezabudli a nezabudnú. A to isté platí aj naopak. DAC má veľké plány, futbal tam berú vážne, preto som presvedčený o tom, že postupne budú stúpať v tabuľke."

Čo hovoríte na bratislavský Slovan, kde ste tiež pôsobili? Na posledné derby s Trnavou bolo zvedavých necelých tisíc ľudí...

"Je to škoda, lebo Slovan je veľký klub s krásnou históriou. Vychoval veľa slávnych futbalistov. Verím tomu, že keď bude mať svoj štadión, tak sa situácia obráti o 180 stupňov."

Ako vnímate ako rodák z Prešova účinkovanie nováčika v najvyššej súťaži?

"Potešilo ma, že Tatran postúpil do prvej ligy. Len škoda, že na jeseň to bolo tak, že na jeden gól Prešov potreboval sedem šancí. Ak by premieňali príležitosti, boli by v tabuľke niekde inde. Osobne sa mi páčia výkony brankára Taliana. Tatranu prajem, aby sa udržal v najvyššej súťaži. Na jar bude hrávať v Poprade, kde je ozaj pekný štadión. Verím, že sa im tam bude hrať dobre a nazbierajú body potrebné na udržanie sa."

Odvážne sny

Sú tu vianočné sviatky, tešíte sa?

"Samozrejme, veľmi. Hlavne preto, že strávim viac času so svojou rodinkou a priateľmi, keďže som za hranicami a so známymi sa vídam len málokedy. Voľno však bude krátke, veď ešte v utorok 19. decembra sme hrali s Piastom Gliwice. O dva dni na to som absolvoval testy na trénerský kurz C. Teraz si doma užívam voľno, trochu si odpočiniem a zregenerujem. Hneď po sviatkoch sa pustím do prípravy na jarnú časť."

Čo pre vás Vianoce znamenajú?

"Keďže som kresťan, veľmi veľa. Mám rád tieto sviatky. Strávim ich v kruhu rodiny. Veľmi sa teším na to, ako si dcérka bude rozbaľovať darčeky."

Vaše ciele do ďalšej kariéry?

"Najdôležitejší cieľ je byť zdravý a šťastný, a to som teraz. Každý rok si však dávam množstvo cieľov, či už životných, alebo kariérnych. Bol by som rád, ak by som naďalej pravidelne chytal. Chcem sa zdokonaľovať po fyzickej i psychickej stránke. Mojim snom je zahrať si s klubom v Lige majstrov, no a samozrejme, dostať sa do reprezentácie."