Monday, 19. December 2016

PONDELOK



Futbalisti poľského klubu Zaglebie Lubin zvíťazili v pondelňajšom domácom stretnutí dvadsiateho kola tamojšej najvyššej súťaže nad Piastom Glivice 2:1.



Zaglebie Lubin - Piast Glivice 2:1

Martin Polaček odchytal a Ľubomír Guldan (obaja Lubin) odohral celé stretnutie - Dobrivoj Rusov odchytal celé stretnutie, Martin Bukata (obaja Glivice) hral od 63. min



NEDEĽA

Výsledok nedeľného stretnutia dvadsiateho kola poľskej Ekstraklasy:

Slask Vroclav - Arka Gdyňa 0:2

Ľ. Kamenár, P. Grajciar (obaja Vroclav) sedeli na lavičke náhradníkov

Legia Varšava - Górnik Leczna 5:0

SOBOTA

V úvodnom sobotňajom zápase dvadsiateho kola poľskej Ekstraklasy zvíťazila Korona Kielce nad Lechiou Gdaňsk 2:0.

Korona Kielce - Lechia Gdaňsk 2:0

M. Peškovič (Kielc) bol na lavičke náhradníkov - L. Haraslín (Gdaňsk) bol na lavike náhradníkov

Jagiellonia Bialystok - Wisla Plock 1:2

M. Kelemen (Bialystok) chytal celý zápas

Cracovia Krakov - Lech Poznaň 1:1

E. Jendrišek do 46. min, T. Vestenický na lavičke náhradníkov - M. Putnocký chytal celý zápas

PIATOK

Slovenskí hráči Patrik Mišák a Samuel Štefánik rozhodli gólmi o triumfe Termalice BB Nieciecza v piatkovom dueli dvadsiateho kola poľskej ligy nad Pogoňom Štetín 2:0. Termalica poskočila priebežne na tretie miesto tabuľky.

Termalica BB Nieciecza - Pogoň Štetín 2:0

za domácich Mišák do 77. min+gól, Guba do 70. min, Štefánik do 61. min+gól, Gergel nastúpil v 61. min, Pleva odohral celý zápas

Ruch Chorzow - Wisla Krakov 1:0

za domácich chytal Hrdlička celý zápas



