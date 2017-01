Pôžitkár Higuaín – majster Photoshopu



Autor: Erik Farkaš, zdroj: foto: twitter | Publikované: Tuesday, 3. January 2017, 10:14

Bol drahší než Neymar či Luis Suárez. Stál len o štyri milióny menej ako Cristiano Ronaldo. Muskulatúru portugalského fenoména by ste však uňho hľadali márne. Pekáč buchiet radšej konzumuje, než na ňom pracuje. Napriek tomu je Gonzalo Higuaín jedným z najpotentnejších kanonierov a skvelou posilou turínskeho Juventusu.

Tak znel úvod článku, keď sme v auguste informovali o Argentínčanových problémoch so životosprávou. Higuaín sa v lete za deväťdesiat miliónov eur presťahoval z Neapolu do Turína. Slová pochybovačov vyvrátil trinástimi gólmi v 23 súťažných stretnutiach. Je najlepším ligovým strelcom lídra Serie A, „starej dáme“ pomohol tromi zásahmi i k postupu do osemfinále Ligy majstrov. Po slušnej jeseni však znovu pritiahol pozornosť posmievačov.

Buenas tardes a tod@s... viejos recuerdos... muy lindo volver al club de mis inicios...con mi amigo..que terminen bien/Buona sera a tutti bei ricordi.... molto bello tornare al club dei miei inizi con il mio amico.. A photo posted by Gonzalo (@ghiguain20_9) on Dec 30, 2016 at 10:32am PST

Talianska Seria A sa každoročne preruší na tri týždne, ktoré vyplní zimná prestávka. Obdobie hojnosti je veľkou výstrahou pre profesionálnych športovcov udržujúcich si vysokú úroveň fyzickej pripravenosti. Štvrtý najdrahší hráč futbalovej histórie sa pokúsil rozvíriť obavy príspevkom na sociálnej sieti Instagram, kam pridal svoju polonahú fotku z prípravy na náročnú jar.

Ahahah Higuain posting pics of his fabulous abs to deny fatness on holiday.

But falling on cheap Photoshopping... pic.twitter.com/Sn28s5Revq — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 31, 2016

Higuaín je na nej zachytený v telocvični, čo napomohlo pozorným očiam k odhaleniu kuriozity. Podlaha tvorená parketami totiž v blízkosti tiel kanoniera Juventusu a jeho spoločníka nadobúda podozrivé zakrivenie. Sociálne siete Argentínčana samozrejme nešetrili a okamžite vyprodukovali hneď niekoľko zosmiešňujúcich príspevkov. S 36 gólmi najlepší strelec predchádzajúceho ročníka Serie A tak znovu musí na jar na trávniku dokazovať, že je hoden nálepky jedného z najlepších zakončovateľov planéty.