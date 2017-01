Kucka mohol hrať s Janovom o titul, keby...



Tuesday, 3. January 2017

Janovský CFC momentálne zimuje v strede tabuľky Serie A. Tam, kde podľa kvality kádra a jeho hodnoty i patrí. Deväťnásobný taliansky šampión (naposledy v sezóne 1923/24) však mohol mať i vyššie ambície. V priebehu rokov prichádzal o opory či mladé talenty, ktoré viac či menej zažiarili na európskej scéne. Keby sa červeno-modrým podarilo koncentrovať a udržať hráčsku kvalitu, ktorá postupne opúšťala prístavné mesto, mohli byť hodnotným vyzývateľom i pre suveréna ostatných ročníkov Juventus Turín. Jednou z opôr tímu by bol i Juraj Kucka, ktorý tu strávil štyri a pol roka. Kto by hral po jeho boku?

Brankár – Mattia Perin (súčasný klub CFC Janov)

Talentovaný gólman debutoval v janovskom drese na konci sezóny 2010/11 ako osemnásťročný. Po hosťovaniach v Padove a Pescare sa etabloval medzi troma žrďami , na konte má už vyše sto štartov v Serii A a podľa portálu transfermarkt.com je najhodnotnejším talianskym brankárom súčasnosti (tržná cena 17,5 milióna eur). Napriek tomu si v národnom drese pripísal doposiaľ jediný štart, no tie najväčšie výzvy momentálne 24-ročného gólmana ešte len čakajú.

Pravý obranca – Rafinha (Bayern Mníchov)

V Janove strávil jedinú sezónu, po MS 2010 prišiel zo Schalke 04. Bol oporou defenzívy CFC, chýbal len v štyroch dueloch. V lete sa opäť sťahoval, prestúpil do mníchovského Bayernu, kde pôsobí dodnes. Bol dôležitou súčasťou éry Pepa Guardiolu v Bavorsku, po presunutí Philippa Lahma do zálohy zaujal jeho miesto na kraji obrany. S Bayernom vyhral štyri ligové tituly, tešil sa i v Lige majstrov (2012/13) a vďaka svojej univerzálnosti je hodnotným komponentom i tímu Carla Ancelottiho.

Stredný obranca: Leonardo Bonucci (Juventus)

Za klub neodohral jediné stretnutie. Momentálne jeden z najžiadanejších stopérov však bol v júli roku 2009 predstavený ako nová posila CFC. Klub Bonucciho na druhý deň na základe dohody o spoločnom vlastníctve poslal do Bari, odkiaľ sa po skvostnej sezóne presunul do Juventusu. Tam vytvorili spoločne s Chiellinim a Barzaglim jeden z najsilnejších stopérskych tripletov v histórii. Spoločne získali päť ligových titulov, obrane šéfujú i v talianskej reprezentácii.

Stredný obranca: Sokratis Papastathopoulos (Dortmund)

Grécky zadák prišiel na Apeninský polostrov z AEK Atény. V Janove strávil dve sezóny, počas ktorých sa stal vďaka svojej precíznej a nekompromisnej hre miláčikom miestnych fanúšikov. Po MS v Juhoafrickej republike ho stiahlo na San Siro milánske AC, s ktorým sa okamžite tešil z ligového titulu. Cez Brémy následne zamieril do Borussie Dortmund, kde do minulého leta tvoril silnú dvojicu s Matsom Hummelsom. V aktuálnej sezóne po jeho boku rastú menej skúsení stopéri ako Bartra či Ginter.

El Genoa fue su trampolĂ­n para llegar al Milan y, despuĂ©s, al BVB. Sokratis Papastathopoulos celebra hoy sus 27 años. pic.twitter.com/3M4YJ8xjfP — Falso 9 (@falso9web) June 9, 2015

Ľavý obranca: Domenico Criscito (Zenit Petrohrad)

Už tridsaťročný defenzívny univerzál až do roku 2011 koloval medzi Janovom a turínskym Juventusom. Výraznejšiu stopu zanechal v prístavnom meste, kde odohral dovedna 165 súťažných stretnutí. Následne sa presunul do Petrohradu, kde bol istú dobu priamou konkurenciou pre slovenského zadáka Tomáša Hubočana. Pre neskôr vyvrátené podozrenia z účasti na korupčnom škandále v Taliansku by si za národný tím pripísal viac než súčasných 22 štartov.

#Calciomercato: il #Genoa sogna il ritorno di #Criscito dallo #Zenit VIDEO http://t.co/YJgBSfNhle pic.twitter.com/8z9nI3wDkK — calciomercato.com (@cmdotcom) July 24, 2015

Stredný záložník: Juraj Kucka (AC Miláno)

Po tom, čo zažiaril v pražskej Sparte a v slovenskom drese i na MS 2010 – predovšetkým v dueli práve proti Taliansku – zamieril do Janova s povesťou fyzicky silného stredopoliara s dobrou rozohrávkou. Napriek viacerým prekážkam vysoké očakávania naplnil a stal sa ťahúňom janovského klubu. Po niekoľkých neúspešných apeloch sa ho napokon podarilo podpísať milánskemu AC, kde okysličuje stred poľa tímu Vincenza Montellu.

Stredný záložník: Thiago Motta (PSG)

Janov sa v životopise dokopy sedemnásobného ligového majstra krčí v spoločnosti Barcelony, milánskeho Interu, PSG či Atlética Madrid. Jeden zo stavebných pilierov silného Mourinhovho Interu, ktorý v sezóne 2009/10 vyhral treble, prišiel do mesta módy práve z Janova. Ten ho získal z Madridu zadarmo, Motta sa stal okamžite kľúčovým mužom stredu poľa v tíme Gian Piera Gasperiniho. V ostatných rokoch dobýva ligové tituly s parížskym Saint-Germain, s ktorým ich má na konte už štyri.

Pravý krídelník: Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune)

Momentálne je jedným z najlepšie platených hráčov planéty. Snahu o futbalové výslnie v Európe vymenil za tučné šeky v čínskej lige. Boli to práve peniaze, ktoré zamedzili štartu jeho európskej kariéry v Janove. Klub ho získal v roku 2004 z Estudiantes. Po následnom ročnom hosťovaní v San Lorenze sa však už nevrátil. Janov pre účasť na korupčnom škandále preradili do tretej ligy, Lavezzi zostal v Argentíne. Neskôr sa stal hviezdou SSC Neapol, odkiaľ ho v roku 2012 stiahol Paríž Saint-Germain.

Ofenzívny stredopoliar: Kevin-Prince Boateng (Las Palmas)

Ďalší prípad, keď vynikajúca posila unikla Janovu pomedzi prsty. Ghanský playmaker podpísal s klubom v roku 2010 kontrakt na tri sezóny, no obratom putoval na hosťovanie do milánskeho AC. Rossoneri následne odkúpili 50% hráčskych práv na berlínskeho rodáka a po sezóne ho pritiahli na riadny prestup. Talentovaný tvorca hry so skvelou technikou a myšlienkou, žiaľ pre futbal, nikdy nenaplnil svoj potenciál. Zraneniami sužovaný stredopoliar sa momentálne snaží o reštart kariéry v španielskom Las Palmas.

Ľavý krídelník: Stephan El Shaarawy (AS Rím)

Mnoho fanúšikov radí talianskeho „faraóna“ k odchovanom AC Miláno. Krídelník s egyptskou krvou však odštartoval svoju profesionálnu kariéru vo veku šestnásť rokov a 55 dní práve v prístavnom meste na západe Talianska. V nasledujúcej sezóne odohral za Janov ešte dve stretnutia, potom zamieril na hosťovanie v Padove, odkiaľ sa už vrátil priamo do Milána. Po dvoch skvelých ročníkoch na San Siro zabrzdili rozlet momentálne 24-ročného rýchlika zranenia. V nedávno skončenom roku sa mu podarilo vrátiť na správnu cestu v tíme z hlavného mesta Talianska AS Rím.

I found a pic of El Shaarawy in his old Genoa times. His hairstyle realy improved! Missed him on the field today. pic.twitter.com/2xttQCR7Ss — ACMilanSwiss (@AcMilanSwiss) September 28, 2014

Útočník: Ciro Immobile (Lazio)

Dvadsaťnásobný taliansky reprezentant zažiaril na Apeninskom polostrove v drese druholigovej Pescary. Počas hosťovania z Juventusu nasúkal v 37 zápasoch 28 gólov. Podobné čísla si sľubovalo i vedenie janovského klubu, no počas ročnej anabázy na Stadio Luigi Ferraris sa presadil len päťkrát. Klub s ním stratil trpezlivosť, Immobile sa v nasledujúcej sezóne v turínskom FC stal najlepším ligovým kanonierom. Po neúspešných pôsobeniach v Dortmunde a Seville sa na jeseň znovu rozstrieľal v Laziu Rím.