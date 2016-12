Toto naozaj nevyšlo - pätnásť nevydarených prestupov v roku 2016



Autor: Patrik Liščinský | Publikované: Saturday, 31. December 2016, 21:25

O tom, že nie každý mnohociferný prestup je zárukou úspechu, sme sa presvedčili už mnohokrát. Inak tomu nebolo ani v roku 2016, ktorý je už na svojom konci, a preto známy futbalový portál goal.com zostavil zoznam pätnástich posíl, ktoré (zatiaľ) nenaplnili očakávania a svoj potenciál v nových pôsobiskách.

15. JOHN STONES (Everton – Manchester City)

Mladý, ešte len 22-ročný Angličan sa stal druhým najdrahším obrancom sveta po tom, čo sa z Evertonu sťahoval do Manchestru City za neuveriteľnú čiastku 50 miliónov libier. Značný tlak pätnásťnásobnému reprezentantovi krajiny “troch levov“ zjavne neuľahčil premiérovú sezónu na Etihad Stadium. Po nepresvedčivých výkonoch sa však zo Stonesa stáva čoraz platnejší hráč, no aj napriek tomu sa dostávajú obranné rady “Citizens“ do úzkych práve kvôli prehreškom rodáka z Barnsley.

14. JORDON IBE (Liverpool – Bournemouth)

Vedenie celku Bournemouth sa musí červenať, keď príde reč na Jordona Ibeho. Hráč, za ktorého boli “The Cherries“ ochotní zaplatiť pätnásť miliónov libier pôvodnému zamestnávateľovi z Anfield Road, je na ihrisku viac neviditeľný, než by bolo žiaduce. V Ibeho zmluve je síce stanovená klauzula o spätnom odkúpení útočníka do Liverpoolu, no s dvanástimi zápasmi na konte a samými nulami v štatistikách bude asi málo pravdepodobný jeho návrat do šatne “The Reds“.

13. LORIS KARIUS (Mainz – Liverpool)

Keď Loris Karius odchádzal z Mainzu do Liverpoolu, mal pred sebou náročnú úlohu uspieť na Anfield Road a získať si sympatie Jürgena Kloppa. To sa mu však podarilo iba v prvých zápasoch, keď svoj nový tím ozaj podržal. Postupné budovanie reputácie však narušili viaceré priam až školácke chyby, kvôli ktorým odohral 23-ročný rodák z Nemecka iba desať zápasov.

12. MICHY BATSHUAYI (Marseille – Chelsea)

Po účasti na majstrovstvách Európy 2016 vo Francúzsku sa Batshuayi upísal londýnskemu veľkoklubu z Chelsea za sumu 40 miliónov libier. Od tak drahého útočníka sa určite očakávalo viac, ako len jedenásť striedaní za “The Blues“, v ktorých si pripísal tri góly. Mladý Belgičan zvádza neľútostný boj o pozíciu v tíme s najlepším strelcom Premier League Diegom Costom, ktorého počas absencie zastupoval na hrote útoku Eden Hazard.

11. CLAUDIO BRAVO (Barcelona – Manchester City)

Manchesterský klub sa v tejto rubrike objavuje už po druhýkrát. A niet sa čomu čudovať. Bohatí a vplyvní majitelia sa rozhodli zainvestovať aj do hlavného brankára tímu, ktorým sa stal Claudio Bravo z Barcelony. Reprezentant Čile mal na Britských ostrovoch nahradiť odchádzajúcu stálicu medzi tromi žrďami Joea Harta, ale je nutné podotknúť, že tento ťah nebol najšťastnejší. Po kolísavých výkonoch volajú fanúšikovia “Citizens“ čoraz hlasnejšie po návrate ich milovanej jednotky Harta.

10. VINCENT JANSSEN (AZ – Tottenham)

Len 22-ročného Holanďana postihol veľmi podobný osud, aký Batshuayiho v Chelsea. Po príchode do Premier League hrá iba druhé husle a dopláca na veľkého konkurenta Harryho Kanea. Držiteľ ceny Johana Cruyffa pre najväčší talent Holandska odohral za Tottenham štrnásť zápasov, z toho päťkrát sa objavil v základnej zostave.

9. KEVIN VOLLAND (Hoffenheim – Bayer Leverkusen)

Po spečatení dohody medzi Hoffenheimom a Bayerom Leverkusen sa stal 23-ročný Volland najdrahším hráčom histórie “farmaceutov“ s hodnotou osemnásť miliónov eur. Doposiaľ sa tento útočník z gólu neradoval a určite mu vrásky na čele robí aj presnosť jeho striel – iba 30 percent.

8. ANDRE SCHŰRRLE (Wolfsburg – Borussia Dortmund)

Skvelé výkony v drese Wolfsburgu vyniesli niekdajšiemu hráčovi FC Chelsea, Bayeru Leverkusen, či Mainzu kontrakt s tímom vedeným Thomasom Tuchelom Borussiou Dortmund. Hviezdny ofenzívny univerzá však nepomáha svojmu tímu tak, ako oddaní fanúšikovia “Die Borussen“ predpokladali. Za 26-ročného Nemca zaplatila Borussia 25 miliónov libier, za čo sa im (ne)odvďačil iba tromi gólmi.

7. JESÉ (Real Madrid – PSG)

Po neúspešnom usídlení sa v hviezdami nabitej zostave Realu Madrid sa rýchlonohý útočník rozhodol zmeniť klub. V lete sa sťahoval do Ligue 1, kde svoje služby poistil podpisom zmluvy s PSG. S vidinou nového začiatku sa ale dostavili priemerné výkony a možno už v najbližšom prestupovom období sa tento víťaz La Ligy zo sezóny 2011/2012 rozlúči s mestom lásky.

6. MOUSSA SISSOKO (Newcastle – Tottenham)

Fanúšikovia vedeli, že to nie je dobrý ťah, média vedeli, že to bude pohroma a Sissoko tomu pravdepodobne ani nemohol uveriť. Skvelé výkony na EURO 2016 zatienili neúspešnú sezónu vo farbách Newcastlu, ktorý sa porepadol o ligu nižšie. Tottenham utratil za francúzskeho stredopoliara 30 miliónov libier, a tie podľa očakávaní nepadli na úrodnú pôdu.

5. HATEM BEN ARFA (Nice – PSG)

“Ultravýhodný nákup,“ povedali si zástupcovia PSG a privítali v klube za nulovú čiastku sedemnásťgólového strelca z konkurenčného Nice. Po štrnástich zápasoch bez gólového zápisu už zástupcovia klubu nemajú tak veľký úsmev na tvári.

4. JOEY BARTON (Burnley – Rangers)

O veľkú blamáž sa postaral stredopoliar Joey Barton. Po víťazstve v nižšej Championship league s celkom Burnley, prejavil o Bartona záujem škótsky Glasgow Rangers. Už pred samotným pricestovaním do nového pôsobiska sa Joey “blysol“ značnou dávkou arogancie, čím vyvolal u fanúšikov rôznorodé reakcie. Následné podpriemerné výkony a hádky s realizačným tímom, spoluhráčmi, či fanúšikmi spôsobili, že sa Barton sťahoval späť do Burnley.

3. PACO ALCACER (Valencia – Barcelona)

Nie je to po prvýkrát, čo hráč na výslní zhasne ako silvestrovská prskavka po prestupe do veľkoklubu. Práve Barcelona sa o takýto úkaz postarala niekoľkokrát a súčasťou nešťastného prestupu sa stal aj Paco Alcacer. Päťročná zmluva ponúknutá hneď po vyplatení 30-tich miliónov eur Valencii, sa zdala byť výhodná pre obe strany. Konkurencia a obrovský tlak však valcujú Alcacerov talent a 23-ročný strelec je momentálne už sedem zápasov bez gólu.

2. GABRIEL BARBOSA (Santos – Inter)

Chcel ísť v šľapajách superhviezdy Neymara, no nepodarilo sa. Subtílny útočník sa sťahoval do Talianska za sumu 30 miliónov eur. K útrate takejto objemnej čiastky prinútila Inter Miláno Gabigolova gólová produktivita, keď počas štyroch sezón v Brazílii zaknihoval vo všetkých súťažiach 56 gólov. Gabigol strávil na talianskych trávnikoch iba žalostných dvadsať minút a už v zimnom prestupovom období by mal zabuchnúť za sebou dvere na San Siro.

1. SIMONE ZAZA (Juventus – West Ham)

Najväčším prestupovým zakopnutím je hosťovanie Simoneho Zazu v klube “kladivárov“ s možnosťou podpísania plnohodnotnej zmluvy v budúcnosti. Taliansky reprezentant zaznamenal osem štartov, v ktorých nerozjasal tribúny ani raz. Usadenie sa v klube na dlhšiu dobu nenastalo a Zaza pravdepodobne predsa len rozjasá fanúšikov, no nie gólmi, ale svojim odchodom.

Foto: TASR/AP, Twitter