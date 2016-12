Suso chce zostať v AC Miláno



Autor: TASR, zdroj: foto: TASR/AP | Publikované: Tuesday, 27. December 2016, 16:09

Španielsky futbalista Suso chce v AC Miláno zostať aj ďalšom období. Útočník talianskeho klubu verí, že na San Sire predĺži kontrakt, ale v budúcnosti by si rád obliekol dres Realu Madrid alebo FC Barcelona.

Dvadsaťtriročný bývalý hráč Liverpoolu strávil minulú sezónu na hosťovaní v FC Janov. V prebiehajúcom ročníku sa vrátil do Milána a stal sa jedným z lídrov tímu Vincenza Montellu. Spoluhráč slovenského reprezentanta Juraja Kucku nastúpil vo všetkých sedemnástich zápasoch Serie A a strelil päť gólov.

Minulý mesiac zažiaril v mestskom derby s Interom, keď strelil oba góly svojho tímu pri remíze 2:2. Susov aktuálny kontrakt s AC Miláno znie až do roku 2019, ale mladý Španiel už podľa portálu goal.com absolvoval stretnutie s viceprezidentom klubu Adrianom Gallianim ohľadne jeho budúcnosti. "Rokovali sme s Gallianim pred dvomi týždňami. Musíme sa ešte dohodnúť na pár bodoch, ale myslím, že to nebude problém. V tomto momente túžim len po predĺžení kontraktu," povedal Suso podľa goal.com.

Suso verí, že si raz zahrá za niektorý z veľkých španielskych klubov - Real alebo Barcelonu. "Verím, že sa mi to raz podarí, ale idem v kariére krok za krokom. S väčšinou hráčov Barcelony, alebo Realu som hral v mládežníckych reprezentáciách, takže verím, že na tú úroveň mám kvality," dodal Suso s tým, že jeho najbližší cieľ je získať titul s Milánom a dostať sa do reprezentačného A-tímu Španielska. "V novembri som dostal nomináciu do širšieho kádra. Hoci som sa napokon nedostal do záverečného tímu, už len pozvánka z federácie ma potešila a som rád, že so mnou počítajú," dodal Suso.



