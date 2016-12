Klosemu sa páči život po hráčskej kariére, chystá sa na trénerskú dráhu



Miroslav Klose si aj s odstupom času pochvaľuje rozhodnutie ukončiť kariéru profesionálneho futbalistu. Tridsaťosemročný bývalý nemecký reprezentant si naposledy obliekal dres rímskeho Lazia.

"Oveľa viac času môžem byť s deťmi a nemusím sa pozerať na hodinky. To sú skvelé výhody," povedal Klose. Majster sveta 2014 odohral v najcennejšom drese 137 stretnutí, so 71 gólmi je najlepší strelec "Nationalelf" a patrí mu tiež post lídra kanonierov histórie svetových šampionátov (16 zásahov). V novembri si prvýkrát vyskúšal prácu v realizačnom tíme národného mužstva, ktorému šéfuje Joachim Löw. "Bolo to veľmi poučné," poznamenal pre agentúru DPA Klose, ktorý si v nasledujúcich mesiacoch plánuje spraviť trénerskú licenciu a chce sa venovať mládežníckym výberom.



