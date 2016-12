Talentovaný Šimon Štefanec: Futbal je radosť



Narodil sa v Žiline, kde robil svoje prvé futbalové kroky. V roku 2015 sa ale rozhodol zamieriť do bratislavského Slovana. Po necelom roku v hlavnom meste sa sťahoval znovu. Tentoraz už ale za hranice Slovenska. Zlákala ho ponuka talianskeho Hellasu Verona. Reč je o talentovanom ofenzívnom stredopoliarovi Šimonovi Štefancovi, ktorý v osemnástich rokoch ide v ústrety za svojimi snami. O tom, aký bol rok 2016, ako sa mu žije na Apeninskom polostrove, či kto je jeho vzor, hovorí exkluzívne pre PROFUTBAL.sk.

Blíži sa koniec roka a je tu čas na bilancovanie. Ako hodnotíte rok 2016?

Šimon Štefanec: "V tomto kalendárnom roku sa toho v mojej kariére udialo dosť. Odišiel som zo Slovana Bratislava do Talianska. Musel som si zvyknúť na nové prostredie, inú krajinu, iný futbal. Hodnotím to ale pozitívne. Bol to skvelý posun a dobrý krok pre môj futbalový rast. Kým sa vybavili všetky potrebné papiere, tak som s tímom len trénoval. V závere minulej sezóny som stihol odohrať pár zápasov a už sme sa pripravovali na nový ročník. Ten nám zatiaľ vychádza nad očakávania. Sme prví v našej časti, s dvojbodovým náskokom. Som za to veľmi rád a dúfam, že to takto bude pokračovať. Rok 2016 bol pekný."

Bolo teda správne zamieriť na Apeninský polostrov?

"Vždy ma lákalo posunúť sa niekde do zahraničia a skúsiť to tam. Bola to dobrá príležitosť, takže som neváhal a skúsil to. Som rád, že sa všetko podarilo vybaviť a som v Taliansku. Ako som už povedal, hodnotím to pozitívne."

Ľahko ste si zvykli na život v cudzej krajine?

"Je to iné. Iný jazyk, ľudia. Všetko trvá nejaký čas, ale dá sa to zvládnuť. Bolo pre mňa ľahšie zapadnúť, keďže som tu mal spoluhráča z reprezentácie Ľuba Tuptu, ktorý mi v začiatkoch dosť pomáhal. Ukázal mi, ako to tu funguje. Pomohlo mi to. Taktiež môj agent pán Vengloš, alebo Martin Petráš mi často volajú a pýtajú sa ma, čo je nové a podobne."

Čo vám robilo najväčší problém?

"Najväčšou bariérou bol jazyk. Zo začiatku som sa dorozumieval len po anglicky, kým som sa nenaučil aspoň niečo po taliansky. Čo sa týka života alebo futbalu, na to si človek zvykne rýchlejšie. Hoci aj futbal je tu iný ako na Slovensku, ale časom sa každý aklimatizuje. S taliančinou to stále nie je úplne super, no zlepšujem sa."

Nie je to ťažké v tak mladom veku hrať mimo rodnej krajiny?

"Prakticky už od pätnástich rokov som kvôli futbalu dosť veľa cestoval, či už to boli rôzne turnaje, tréningy alebo kempy. Takou skúškou bolo, keď som odišiel do Slovana a musel som sa naučiť robiť si veci sám. No chodieval som domov takmer každý víkend, takže predsa len to bolo o inom. Nie je to ľahké byť tak ďaleko od rodiny a priateľov a žiť takpovediac sám. Začiatky sú vždy ťažké, ale treba byť silný a vydržať to. Vždy tam musí byť nejaká obeta, aby sme mohli robiť, alebo sa živiť tým, čo nás baví. Bez toho to nejde. Človek sa tiež naučí veľa nových vecí, ktoré sú v živote potrebné. Dnes som si už takmer zvykol a vnímam to inak."

Ako máte v Taliansku vyriešené ubytovanie?

"Bývam v menšom byte spolu s Ľubom Tuptom. Je to super, rozumieme si. Ostatní hráči sú na hoteli, neďaleko nás. Tam sa aj stravujeme a chodievam odtiaľ spolu na tréningy. Najviac času trávime na tréningoch a zápasoch, ale aj mimo toho sa stretávame. Často sa chodievame pozrieť do mesta. Keď sme mali viac voľného času, boli sme na výlete v Miláne."

A čo talianska kuchyňa?

"Celkom mi to tu chutí. Cestoviny som doma veľmi nejedával, takže tu to pre mňa bola veľká zmena. V Taliansku majú naozaj veľa druhov cestovín a niektoré mi fakt chutia. V obľube mám aj pizzu. Som však "mäsový" typ, takže mám rád mäso na rôzne spôsoby. Taliani si na jedlo dosť potrpia, takže si je z čoho vyberať."

Ako by ste priblížili súťaž, v ktorej aktuálne hráte?

"Súťaž, ktorú hráme, sa volá Primavera. Je to niečo ako naša "devätnástka", s tým, že do zápasov môžu nastupovať aj starší hráči. Patríme do časti Girone A, spolu s milánskym AC, rímskym Laziom či Fiorentinou."

Ste spokojný s podmienkami?

"Hellas je veľký klub. Podmienky sú tu na vysokej úrovni. Veci na tréning máme vždy nachystané. Zdravotná starostlivosť, kvalita hráčov, tréningové plochy, všetko je super. Trénujeme tam, kde áčko. Je to trochu o inom ako na Slovensku."

Páči sa vám v Taliansku natoľko, že by ste tam zotrvali aj dlhodobo a nasledovali napríklad kroky Mareka Hamšíka?

"Taliansko je futbalovo vyspelá krajina, ľudia tu futbalom žijú. Je to cítiť. Práve to sa mi na tom páči. Takže, prečo nie? Urobiť tu takú skvelú kariéru ako Marek Hamšík, to by bolo úžasné. Samozrejme, páčia sa mi aj iné ligy. V obľube mám tú španielsku. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť."

Akú zmluvu máte podpísanú s Veronou?

"Pôvodne som mal zmluvu na hosťovanie do zimy s opciou. Malo by sa to predĺžiť až do leta. Potom sa uvidí, čo ďalej. Vnímam to ako možnosť zahrať si veľký futbal. Urobím všetko pre to, aby som v Taliansku zostal a presadil sa."

Neodrádza vás ani fakt, že v Taliansku sa za posledné mesiace udialo niekoľko zemetrasení, čo mnoho ľudí vyľakalo?

"V televízii či v novinách sa o tom veľa hovorilo. Našťastie, tu, kde sme my, nás nič nezasiahlo. Držím palce ľuďom, ktorí nemali také šťastie ako my. Nech sú silní. Bolo smutné sledovať tie správy."

Ste rodák zo Žiliny, odkiaľ ste sa presunuli do Slovana a zakrátko do Talianska. Je možné, že vás v blízkej budúcnosti predsa len uvidíme v belasom drese?

"Na diaľku sledujem, ako sa Slovanu darí. Vo futbale nikdy neviete, ako sa situácia vyvŕbi. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. S chalanmi som v kontakte, občas si napíšeme, ako sa nám darí. S niektorými sa stretávam aj v reprezentácii."

Sledujete dianie vo Fortuna lige? Čo hovoríte na dominanciu "šošonov"?

"Ligu viac-menej sledujem. Žilina vždy patrila k slovenskej špičke, takže ma neprekvapuje, že teraz tak dominuje. Klub už vychoval veľa dobrých futbalistov. Mám tam viacero bývalých spoluhráčov, takže som s nimi tiež v kontakte. Osobne ma akurát trochu mrzí, že sa tam rozhodli pre umelú trávu."

Aké sú vaše futbalové sny?

"Môj cieľ je hrať veľký futbal a živiť sa tým. Zatiaľ sa o to len snažím. Mám veľa snov a predstáv, kde by som sa videl, ale snažím sa dávať si postupné ciele a stále ísť vyššie a vyššie. Treba tvrdo makať a veriť, že čo si človek zaumieni, to dosiahne. Pri športe je potrebné hlavne zdravie, preto ďakujem Bohu za to, že som zdravý. A tiež za rodinu, ktorá ma neustále podporuje v tom, čo robím. Kde budem o pár rokov? To sa uvidí."

Ktorý hráč je váš vzor?

"Mám ich viac. Od každého sa snažím zobrať si to najlepšie. Od Ronaldinha si beriem, okrem iného, tú jeho enormnú radosť z futbalu. Pretože futbal je radosť. Od Cristiana Ronalda si beriem jeho tvrdú prácu a obrovskú vôľu byť stále lepší a neustále sa zlepšovať. Isco, Özil, Di María či Messi, od nich si beriem ich techniku, myšlienku a celkovo futbalové myslenie."

Na akom poste sa cítite najlepšie?

"Môj obľúbený post je číslo 10, teda podhrotový útočník. Tam som stále v kontakte s loptou a mám voľnosť, čo sa týka útočenia. To mi vyhovuje najviac. Ale hral som aj krajného útočníka. Dobre sa cítim aj v strede zálohy. Som hráč, ktorý potrebuje byť čo najviac v kontakte s loptou."

Ako strávite sviatky? Čo pre vás znamenajú Vianoce?

"Vrátim sa domov. Najviac sa teším na to, že budem so svojou rodinou, priateľkou a najbližšími. To je pre mňa najväčší oddych. Potom, samozrejme, nejaké halové turnaje, tréningy, aby som sa udržiaval vo forme. Vianoce sú pre mňa hlavne o tom, že sa celá rodina stretne za jedným stolom a strávi spolu pekné chvíle. Nie je to o darčekoch, hoci je pekné, ak človek môže niekoho potešiť, alebo obdariť peknou vecou. Som vychovaný vo viere, takže, samozrejme, oslavujeme narodenie Pána."

Ciele a predsavzatia do roku 2017?

"Určite chcem ďalej pokračovať v dobre rozbehnutej sezóne. Nemám nejaké dlhodobé ciele, chcem sa len stále zlepšovať a podávať čo najlepšie výkony. Zvyšok nechávam na Boha. Pre mňa je každý jeden zápas nový cieľ. Deň sa za dňom za lepším životom."

