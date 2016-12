Neapol si podelil body s Fiorentinou, Hamšík asistoval



Autor: TASR | Publikované: Thursday, 22. December 2016, 23:08

ŠTVRTOK

Hráči SSC Neapol s kapitánom Marekom Hamšíkom remizovali vo štvrtkovom zápase osemnásteho kola talianskej Serie A s domácou Fiorentinou 3:3.

Hamšík v 25. minúte prihral na úvodný gól stretnutia Lorenzovi Insignemu, ktorý sa presadil exportnou strelou z vyše dvadsiatich metrov. Po zmene strán sa dvoma presnými zásahmi postaral o obrat skóre Federico Bernardeschi. Hosťujúci Dries Mertens vyrovnal na 2:2, no striedajúci Mauro Zarate poslal Fiorentinu opäť do vedenia. Vo štvrtej minúte nadstaveného času Manolo Gabbiadini premenenou jedenástkou zariadil pre SSC aspoň zisk bodu. AS Rím zdolal Chievo Verona 3:1 a poistil si druhé miesto v tabuľke. Tretí Neapol stráca na "giallorossi" tri body.

Sampdoria Janov s Milanom Škriniarom v zostave remizovala s Udinese 0:0. Pescara, v drese ktorej nastúpil ďalší slovenský reprezentant Norbert Gyömbér, získala bod po remíze 1:1 s Palermom.

AS Rím - Chievo Verona 3:1 (1:1)

Góly: 45.+1 El Shaarawy, 52. Džeko, 90.+3 Perotti (z 11 m) - 37. de Guzman

Cagliari Calcio - US Sassuolo Calcio 4:3 (1:2)

Góly: 14. Sau, 62. Borriello, 73. a 75. Farias - 30. Adjapong, 33. Pellegrini, 58. Acerbi (z 11 m), ČK: 34. Pellegrini (Sassuolo)

AC Fiorentina - SSC Neapol 3:3 (0:1)

Góly: 52. a 69. Bernardeschi, 82. Zarate - 25. Insigne, 68. Mertens, 90.+4 Gabbiadini (z 11 m)

M. Hamšík (Neapol) odohral celý zápas

US Palermo - Delfino Pescara 1:1 (1:0)

Góly: 33. Quaison - 90.+3 Biraghi (z 11 m)

N. Gyömbér (Pescara) hral do 79. minúty

Sampdoria Janov - Udinese Calcio 0:0

M. Škriniar (Sampdoria) odohral celý zápas

FC Turín - FC Janov 1:0 (0:0)

Gól: 49. Belotti

STREDA

Futbalisti Interu Miláno zdolali v stredajšom súboji osemnásteho kola talianskej ligy Lazio Rím jednoznačne 3:0 a zaznamenali tretie víťazstvo za sebou. Skóre duelu otvoril po zmene strán Ever Banega, dvoma presnými zásahmi sa na triumfe domáceho tímu podieľal ďalší Argentínčan Mauro Icardi, ktorý sa tak so štrnástimi gólmi osamostatnil na čele poradia kanonierov Serie A. Inter si vďaka trojbodovému zisku poistil siedmu priečku v neúplnej tabuľke, Lazio je priebežne na štvrtom mieste.

Inter Miláno - Lazio Rím 3:0 (0:0)

Góly: 56. a 65. Icardi, 54. Banega

UTOROK

Futbalisti Atalanty Bergamo otočili utorkový predohrávaný duel osemnásteho kola talianskej Serie A a zdolali Empoli 2:1. O výhre domáceho mužstva rozhodol gólom v 90. minúte striedajúci Marco DAlessandro. Atalanta si tak upevnila šieste miesto v priebežnej tabuľke, Empoli je sedemnáste.

Atalanta Bergamo - FC Empoli 2:1 (0:0)

Góly: 74. Kessie, 90. DAlessandro - 51. Mchedlidze



