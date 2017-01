Dortmund dostal ponuku, Aubameyang môže byť najdrahší v histórii



Autor: Erik Farkaš, zdroj: foto: tasr/ap | Publikované: Wednesday, 4. January 2017, 13:13

Stopäťdesiat miliónov eur za gabonského útočníka. Doterajší prestupový rekord Paula Pogbu môže byť prekonaný o tretinu. Niečo, čo sa pri 105-miliónovom transfere Francúza z Juventusu do Manchestru United zdalo byť v dohľadnej dobe nepredstaviteľné. Šanghaj SIPG však neskrýva odhodlanie platiť. Pierre-Emerick Aubameyang z bundesligového Dortmundu by mohol ročne zarábať 41 miliónov eur.

Milánske AC ho v roku 2012 uvoľnilo za necelé dva milióny eur do Saint-Étienne. O rok a pol neskôr prestúpil Aubameyang do Dortmundu už za trinásť. Šanghaj je za neho pripravený zaplatiť dvojnásobok čiastky, ktorú v roku 2001 vynaložil Real Madrid na nákup Zinedina Zidana, a spravil ho tak na dlhé roky najdrahším hráčom futbalovej histórie.

Viaceré médiá na čele s La Gazzetta dello Sport či ESPN informovali o oficiálnej ponuke účastníka Čínskej superligy za gabonského útočníka. Mesačne by mal zarobiť astronomických 788,5 tisíc eur. Aubameyang v 165 súťažných stretnutiach v drese Borussie Dortmund nastrieľal sto gólov, momentálne sa s reprezentáciou pripravuje na Africký pohár národov. O vývoji prestupovej ságy vás budeme ďalej informovať...

