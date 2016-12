Duda myslí pozitívne, nevie sa dočkať kontaktu s loptou



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Thursday, 29. December 2016, 09:00

Patrí k najväčším talentom slovenského futbalu. Svoje umenie dokazoval aj na európskom šampionáte vo Francúzsku, žiaľ, po ňom si už do lopty nekopol. Ondrej Duda strávil druhú polovicu roka 2016 na maródke. Napriek tomu sa snaží 22-ročný ofenzívny univerzál myslieť pozitívne a už iba odratúva dni do momentu, keď znovu vybehne na trávnik a zahrá si so svojimi spoluhráčmi.

Ako hodnotíte končiaci sa rok 2016?

"Beriem to pozitívne, ten rok nebol až taký zlý. Boli sme na majstrovstvách Európy, kde sa nám podarilo urobiť nejaký ten úspech. Následne mi vyšiel prestup do Nemecka. Žiaľ, obmedzilo ma zranenie. To bolo to najhoršie v tomto roku. Verím však, že sa cez to prenesiem a všetko bude dobré."

Ako to momentálne vyzerá s vašim zranením?

"Mal som problém s kosťou pod kolenom, takzvaný výrastok. Museli mi ho zrezať a vyhladiť. Povedali mi, že to bude dobré. Verím doktorom. Dúfam, že v januári začnem s tréningom."

Momentálne máte teda stále voľno od tréningu?

"To nie. V posilňovni robím takmer všetko, začal som spevňovať telo. Od nového roka by som mal pomaly začať behať."

Medzi sviatkami ste sa zúčastnili charitatívnej exhibície Integrácia. Ako vnímate toto podujatie?

"Vždy, keď som bol oslovený, tak som prišiel. Ide predsa o pomoc deťom. Keď treba pomôcť, tak som vždy za. Či už sa to konalo v Prešove, alebo teraz v Poprade. Chcem pomôcť dobrej veci. Bohužiaľ, zahrať si nemôžem, neriskujem zranenie."

V roku 2017 sa slovenská "dvadsaťjednotka" tiež predstaví na európskom šampionáte. Budete hlavnou hviezdou výberu Pavla Hapala, ako to píšu mnohé médiá?

"Tak predovšetkým poľské médiá píšu, že by som mal byť hlavnou hviezdou tímu. Ťažko však povedať, či tam pocestujem. Je to ešte ďaleko a záleží od množstva faktorov. Dnes o tom nemá zmysel hovoriť."

V januári by ste teda mali začať s tréningom na ihrisku. Tešíte sa na prvý kontakt s loptou?

"Je to trošku frustrujúce chodiť stále len na tribúnu a sledovať spoluhráčov. Teším sa, keď sa to konečne zmení."

Ako ste strávili vianočné sviatky?

"Sviatky som strávil doma v Snine s rodinou, bol som aj v Košiciach. Silvestra oslávim v Tatrách."

Pred Vianocami došlo v Berlíne k teroristickému útoku. Zľakli ste sa?

"Dnes sa to už môže stať všade, je to nebezpečné a čoraz horšie. Ale je iné, keď to človek vidí v televízii, a keď sa to stane niekoľko kilometrov od neho. Bolo to hrozné..."

V tom čase boli u vás aj bývalí spoluhráči z Košíc. Ako dopadla návšteva?

"Prišli si pozrieť futbal. Ja som mal svoj program, no vymysleli sme to tak, aby sa nám to skĺbilo. Boli na zápase, ten sme navyše vyhrali, takže toto nám vyšlo. Doniesli mi tiež nejaké darčeky, mal som totiž narodeniny, meniny, bol Mikuláš, tak doniesli všetko, čo k tomu patrí."

Netlačili na vás, aby ste im vybavili prestup do Nemecka?

"To nie, nič také. Oni sú verní Košiciam (úsmev)."

Foto: Rastislav Blaško, jäzva, TASR