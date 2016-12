Zazvonil zvonec a …



Autor: Tomáš Petr/Eurosport CZ, zdroj: foto: TASR/AP | Publikované: Friday, 23. December 2016, 12:43

První část bundesligové sezóny 2016/2017 je za námi. Závěr kalendářního roku nabídl přímý souboj o první místo a s tím související titul podzimního šampióna. Nejen za zápasem Bayern Mnichov – RB Lipsko se ohlíží komentátor Eurosportu Tomáš Petr.

Před začátkem tohoto ročníku asi málokdo čekal, že až šestnácté kolo rozhodne o tom, kdo přezimuje na čele Bundesligy. Asi nikoho už nenapadlo, že rozhodovat se bude mezi Bayernem a Lipskem v přímém souboji v Allianz Areně. Bohužel, očekávání kladená v posledních týdnech na tento duel, se nenaplnila. Lipsko odehrálo nejslabší zápas podzimu a po zásluze prohrálo 0:3. Atributy, kterými se nováček doposud chlubil, jako by byly ponechány doma pod vánočním stromečkem. Smutný byl tak především pohled na dvojici Naby Keita – Emil Forsberg. Nejlépe hodnocení hráči celé soutěže (podle magazínu Kicker) a tahouni Lipska zahráli hluboko pod svými možnostmi a nesou velký podíl na porážce. Keita za přispění Williho Orbana namazal na druhý gól, který vstřelil Xabi Alonso. V zápase neviditelný Forsberg o pět minut později zabrzdil surovým faulem na Philippa Lahma slibně se rozvíjející akci a předčasně putoval do sprch. Přitom již po 17 minutách Bayern vedl, když míč do prázdné brány dorážel Thiago Alcântara. Mnichovští tak mohli oslavit 3800. gól v Bundeslize. Mimochodem žádný z dalších týmů se ještě nepřehoupl ani přes hranici 3000 branek. Lipsko si v prvním poločase vypilo kalich hořkosti do dna, když krátce před odchodem do kabin Robert Lewandowski proměnil pokutový kop.

Bayern ukázal po utrápeném vítězství v Darmstadtu úplně jinou tvář a dal jasně najevo, že na další titul má velkou chuť. Tahle výhra může být zlomovým okamžikem celé sezóny. Bayern přezimuje s tříbodovým náskokem na Lipsko a od třetí Herthy Berlín odděluje tým z Mnichova již devět bodů. V hlavním městě musí panovat s první půlkou sezóny také spokojenost, ale mezi třetím a šestým místem je hned kvarteto celků v rozmezí tří bodů. Na paty Herthě šlapou Eintracht Frankfurt, Hoffenheim a Borussia Dortmund. Neporazitelnost Hoffenheimu přežila i prosincové mrazy a celek Juliana Nagelsmanna místo loňského boje o udržení letos hraje o poháry. Myslíte, že bodová série vydrží i druhé jarní kolo v Lipsku?

Původně se přitom čekalo, že v těchto pohárových patrech budou Schalke, Bayer Leverkusen nebo Borussia Mönchengladbach. Jenže první dva jmenované trápí forma „jak na horské dráze“ a Gladbach venku na podzim uhrál jediný bod. Jelikož se Borussii nedařilo ani doma, tak ještě před rozbalováním dárků byl André Schubert nahrazen Dieterem Heckingem. Stíhací jarní jízda za poháry se zdá kromě Leverkusenu skoro nereálná.

Zajímavé věci se dějí i na spodku tabulky. Osm porážek v řadě přikovalo Darmstadt pevně k poslednímu místu a jaro při vší úctě k síle kádru bude opravdu drsné. Freiburg díky výhře v Ingolstadtu rázně vykročil k záchraně a domácí naopak trošku devalvovali výhry s Lipskem a v Leverkusenu. Právě Bayer a Schalke budou na jaře spíše dohánět týmy na pohárových příčkách a Mohuč si nejspíše udrží klid díky domácím zápasům. Jinak je ale situace asi velmi otevřená. Gladbach má probrat změna trenéra, tak uvidíme. Wolfsburg by na jaře mohl těžit z podařeného závěru podzimu, ale k dispozici už nebude Julian Draxler a asi ani Luiz Gustavo. Pozor si musejí dát v Augsburgu, kde se ale zatím daří poměrně pravidelně bodovat. Brémy a Hamburk se probraly na poslední chvíli a severu Německa tak záchranářský vlak neujel a je na dohled.

Bundesligu nyní čeká třicetidenní zimní přestávka. Týmy mají čas nejen na odpočinek, ale především na přípravu na jarní část sezóny. Prvních šestnáct kol ukázalo, že se letos máme rozhodně na co těšit. Boje o titul, poháry i záchranu nebyly dlouho tak vyrovnané a dramatické. Za měsíc na shledanou Bundesligo.