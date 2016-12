Bayern v šlágri demonštroval svoju silu, Hasenhüttl: Dostali sme lekciu



Stredajší priamy súboj o prvú priečku v nemeckej Bundeslige sa skončil suverénnym víťazstvom majstrovského Bayernu Mníchov, ktorý si poradil doma s nováčikom RB Lipsko hladko 3:0. Bavori vybavili šláger už v prvom polčase, v tabuľke odskočili súperovi na rozdiel troch bodov a prezimujú tak na čele súťaže.

Bayern sa ujal vedenia v sedemnástej minúte, keď sa presadil po dorážke Lewandowského strely Thiago Alcantara. Španielsky stredopoliar o osem minút neskôr pripravil druhý gól pre krajana Xabiho Alonsa. "Hrali sme agresívne, v tempe a rýchlo sme získali kontrolu nad zápasom. Určite sme si zvýšili sebavedomie," vyslovil sa tréner mníchovského veľkoklubu Carlo Ancelotti. V 30. minúte sa situácia pre nováčika ešte zhoršila, keď Emil Forsberg po tvrdom zákroku na Philippa Lahma uvidel červenú kartu a musel ísť predčasne pod sprchy. V záverečnej minúte prvého polčasu zvýšil na 3:0 z jedenástky kanonier Robert Lewandowski a bolo "vymaľované". "Bolo to najlepších 30 minút počas môjho pôsobenia na lavičke Bayernu," nechal sa počuť po stretnutí Ancelotti.

Mníchovčania mali hernú prevahu aj po zmene strán, ale žiadnu ďalšiu šancu už nepremenili. Nič to ale nezmenilo na ich suverénnej výhre a skutočnosti, že sa stali jesennými majstrami. "Hrali sme super, tréner pripravil mužstvo veľkolepo. Víťazstvo bolo nielen zaslúžené, ale bola to zároveň aj demonštrácia sily," rozplýval sa šéf predstavenstva Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. Nováčik tak musel skloniť hlavu pred obhajcom, ktorý ukázal, že vie zabrať v dôležitom súboji. "Dostali sme lekciu," priznal trenér Lipska Ralph Hasenhüttl. "Bayern nám predviedol vynikajúce predstavenie, prehrali sme s najlepším mužstvom v Nemecku. Náš systém funguje iba vtedy, keď sú všetci hráči zosynchronizovaní. A to nebol dnešný prípad. Napriek tomu som hrdý na to, čo náš tím doteraz dokázal," dodal pre agentúru dpa.



