Wolfsburg predĺžil zmluvu so Seguinom do roku 2020



Autor: TASR | Publikované: Tuesday, 20. December 2016, 18:12

Nemecký klub VfL Wolfsburg predĺžil zmluvu so stredopoliarom Paulom Seguinom až do roku 2020. Ten sa v tejto sezóne stal členom základnej zostavy bundesligistu. Paul Seguin je nemeckým reprezentantom do 21 rokov a synom bývalého reprezentanta NDR Wolfganga Seguina, informovala agentúra DPA.



