Bundesliga má dál svůj Real ze vsi, nezlomil ho Bayern ani Dortmund. A je tu šlágr podzimu!

Co na tom, že jsou Vánoce za dveřmi. V prosincovém chladu se čeká pořádně žhavý středeční večer – bitva Bayern vs Lipsko. Šéf bavorského giganta Uli Hoeness překvapil už před výkopem. Ale je tu i čas na ohlédnutí za víkendovým patnáctým kolem bundesligy, které přináší komentátor Eurosportu Václav Procházka.

Měl to být šlágr. A také byl. Třaskavá zápletka v boji celků z pohárových příček, šance, kiksy, hněv, smírný konec 2:2... Žádný nudný páteční večer. Možná i předzvěst očekávané bitvy 16. kola. Při předehrávce patnáctého dějství Hoffenheim – Dortmund šlo o to, kdo by mohl být nebezpečným pronásledovatelem lídrů. Jenže nakonec z toho byla ztráta pro oba. „Vše, co mohlo jít proti nám, šlo proti nám. Naše reakce ale byla výjimečná. Kompliment pro celý tým,“ hodnotil nakonec spokojeně remízu trenér Dortmundu Thomas Tuchel.

Smělý cíl pokořit Hoffenheim vzal za své. Jeho někdejší svěřenec z rezervy Augsburgu Julian Nagelsmann je teď dál trenérem celku, který jako jediný v tomto ročníku bundesligy neprohrál. Hoffenheim zaznamenal rychlý přerod během pár týdnů. Ještě nedávno byl venkovský klub miliardáře Dietmara Hoppa ohrožen sestupem. Teď válí. Klasický rozdílový hráč Sandro Wagner znovu úřadoval. Skóroval, Dortmundští jen chabě protestovali, když si pomohl přistrčením bránícího hráče, aby mohl tečovat míč do sítě za záda nešťastného Romana Weidenfellera, Ten v tu dobu už za sebou měl i zoufale nevydařený pokus o vyběhnutí proti Marku Uthovi, který ve třetí minutě pohodlně otevřel skóre.

Taktně se obchází, že šestatřicetiletý gólman rozhodně nemá top formu. Řeší se Reusovo vyloučení a zlobivý Wagner. Tyč (nastřelená právě útočníkem Hoffenheimu v obří šanci) – brejk – gól (Aubameyangův), 20 sekund mezi výhrou a plichtou. V těchto slovech je shrnuto vše podstatné ze 48. minuty, v níž hosté o deseti vyrovnali. Pak už ani jeden tým nedokázal soupeře zlomit. Možná by vše bylo jinak, kdyby nepřišlo vyloučení. „Chápu hněv Dortmundu, nedal bych žlutou (druhou a tudíž červenou) Reusovi,“ říkal Nagelsmann. Ale nebyl to jediný sporný moment. „Přistrčil jsem ho (Bendera), byl to faul, ani jsem si to v tu chvíli neuvědomil, ale podle opakovaných záběrů je to jasné,“ komentoval situaci před druhým gólem Hoffenheimu Wagner. Sudí Benjamin Brandt si nevšiml. „Ale bylo to vidět na 60 metrů,“ tvrdil dortmundský šéf Hans-Joachim Watzke.

Hoffenheim je teprve sedmým týmem BL, který až do téhle fáze soutěže nepoznal prohru. V pěti top ligách se letos něčím podobným může pochlubit jen madridský Bílý balet. „Real je ale přece jen někde jinde,“ smál se srovnání záložník Hoffenheimu Kerem Demirbay.

Klub z venkova má ovšem vskutku úctyhodnou bilanci. Doma je 15 zápasů pod Nagelsmannem neporažen, získal přitom 32 bodů. Z 15 utkání téhle sezóny má kromě výher devět remíz! Ale není to rekord. Naposledy více jich v téhle fázi soutěže měl Norimberk (10).

Nezlomil ho Bayern a teď ani Dortmund, příště narazí na Brémy. Možná nenápadné, čtrnáctkrát v řadě ale dokázaly dát aspoň jeden gól.

Také Dortmund si vede své série. Pod Tuchelem poprvé třikrát v řadě venku zůstal bez výhry. Pierre-Emerick Aubameyang dal svůj 100. soutěžní gól za BVB. Trefil se i Mario Götze. Teprve ze své čtvrté rány v sezóně. Je to pro něj první branka v BL za BVB po třech a půl letech. Naposledy skóroval v dubnu 2013 ve Fürthu při výhře 6:1.

Ale i nechtěné momenty zažili Dortmundští. Marco Reus byl ve svém 209. zápase v lize vůbec poprvé vyloučen. A to se ještě zranil a zřejmě i zavařil motor jménem Ousmane Dembélé, který v zápase spoluhráčům připravil pět střeleckých pozic, byl u obou gólů BVB.

Ale teď už k zápasu podzimu, který mnozí fandové vyhlížejí jako malé děti Ježíška. Prezident Bayernu Uli Hoeness před ním rozehrál pozoruhodnou slovní partii. Trenér Lipska Ralph Hasenhüttl může být podle mnichovského šéfa adeptem na post nástupce Carla Ancelottiho na lavičce Bayernu. „V Lipsku pracuje velmi dobře, pokud bychom někdy brali německy mluvícího kouče, byl by jedním ze tří adeptů,“ překvapil Hoeness v Kickeru.

Právě v rezervě Bayernu končila v roce 2004 Hasenhüttlova hráčská kariéra, vypadalo to tehdy, že by mohl převzít nějaký mnichovský mládežnický tým, ale nenaplnilo se to. Po Unterhachingu, Aalenu Ingolstadtu a Lipsku možná ale vezme rovnou áčko německého rekordmana. Teď proti němu ovšem stojí jako protivník. Jak to dopadne? Ve středu večer (od 20:00 na Eurosportu 2), bude jasněji, kteří fandové zažijí předčasné Vánoce.