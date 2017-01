Drogba: Chcem sa vrátiť do Marseille, no nie za polovičný plat



Autor: Erik Milec | Publikované: Monday, 9. January 2017, 21:45

Bývalý útočník Chelsea potvrdil, že už má na stole ponuku z francúzskej ligy, no zdôraznil, že jeho bývalý klub musí ukázať skutočný záujem o jeho angažovanie. Didier Drogba uistil, že v najbližšej dobe nemá v pláne zavesiť kopačky na klinec a stále dúfa, že sa vráti do Marseille.

Reprezentant Pobrežia Slonoviny je po tom, čo odišiel z Montrealu Impact momentálne voľným hráčom. Práve z Marseille sa Drogba dostal do Chelsea, v drese ktorej zažil najväčšie úspechy.

Hviezdny útočník potvrdil, že už s vedením Marseille začal rokovať o možnom návrate do Ligue 1, no manažéri vraj zatiaľ nepreukázali dostatočnú snahu, aby k transferu došlo.

„Mám možnosť vrátiť sa do Francúzska, no nechcem o tom hovoriť. Dúfam len, že sa mi podarí dodržať sľub a jedného dňa sa vrátim do Marseille. Potrebujeme si však všetko poriadne premyslieť a porozprávať sa s predstaviteľmi klubu,“ uviedol 38-ročný hráč.







„Môj návrat do Marseille je večnou otázkou. Všetci sa ma na to pýtajú už dvanásť rokov. Chcem sa vrátiť, no ak vám ponúkajú polovičný plat, znamená to, že si vás nevážia. A potom ešte povedia, že sa vrátiť nechcem. Kto bude pracovať, aby zarábal menej? Nikto!“ vysvetľoval svoje pohnútky Drogba.

„Chcem sa vrátiť, robím pre to naozaj všetko. No nemôžem prinútiť manažment, aby mi dali lepšiu ponuku,“ pokračoval bývalý 65-násobný reprezentant Pobrežia Slonoviny.

Napriek tomu, že štvornásobný víťaz Premier League ešte nehodlá končiť s aktívnou kariérou, začína už pomaly pomýšľať na „zadné vrátka“.

„Chcem ešte hrať. Stále mám dve nohy a rád sa hrám s loptou. V minulej sezóne ma trochu trápilo koleno, no cítim sa fajn. Rád by som ale po skončení aktívnej kariéry plynule prešiel na iný post vo vrcholovom futbale,“ uzavrel Drogba.



Zdroj: goal.com, foto: TASR/AP