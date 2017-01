Keď bodá škorpión (video)

4. Henrich Mchitarjan (Manchester United) Po letnom príchode sa dlhšie adaptoval na tempo a fyzický štýl anglickej Premier League. Aklimatizáciu mu skomplikovalo i zranenie. José Mourinho však arménskeho technika trpezlivo zapracúval do jedenástky tímu z Old Trafford a na prelome rokov patrí k jeho hlavným ťahúňom. Spoločne so Zlatanom Ibrahimovičom a čoraz uvoľnenejším Paulom Pogbom. Práve po centri prvého menovaného si Mchitarjan našiel miesto medzi stopérmi a v páde prekonal gólmana Sunderlandu Pickforda. Jedinou chybičkou krásy tohto počinu bol ofsajd bývalého dribléra Borussie Dortmund, no užasnutý postranný arbiter nepovolené postavenie nesignalizoval, gól platil.

» kliknite pre zobrazenie videa na youtube 5. Edinson Cavani (Neapol) Počas pôsobenia pod Vezuvom mu to sypalo, góly dával pre zábavu. Vo všetkých troch sezónach v Serii A ich nasúkal minimálne 23. Uruguajčan bol po letnom príchode z Palerma v roku 2010 novou tvárou v tíme SSC. S Marekom Hamšíkom a Ezequielom Lavezzim vytvorili smrteľné trio tenoristov. Práve po ich spolupráci v januári 2011 naservíroval Marek Hamšík – dnes kapitán Partenopei – loptu Cavanimu, ktorý ju v páde hlavou síce minul, no i s dávkou šťastia prekonal Buffona pätou. Juventus vtedy podľahol vonku 0:3, Cavani strelil hetrik.

Newey by zakázal veterné tunely, obmedzil CFD a stopol motorový trend "Môj osobný názor je taký, že by to mala byť bitka jazdcov v kombinácii s kreativitou inžinierov. To znamená, že to nemôže byť len bitka zdrojov, pričom z inžinierskeho pohľadu to je už asi práve tak," konštatuje Adrian Newey.

Má zábery z Bianchiho nehody, no nikdy ich nevydal. Ľudskosť nevymrela "Zo začiatku som fotil, no keď som šiel späť do padoku, tak som už vedel, že tieto fotky nemôžem vydať. Nemohol by som si kúpiť nové topánky vediac, že sú zaplatené nešťastím takéhoto mladého jazdca," hovorí český fotograf Vladimír Rys, ktorý bol bezprostredne pri osudnej siedmej zákrute okruhu v Suzuke.

Brawn o Schumacherovi: Jeho Achillovkou bola súťaživosť "Michael bol tak súťaživý, že nedokázal vidieť veci tak ako by som ich videl ja či vy. Urobil to v Monaku v roku 2006, keď zastavil na trati v kvalifikácii a ešte dva alebo trikrát počas kariéry," spomína Ross Brawn.