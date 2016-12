Rio Mavuba: Hazard strelil hetrik opitý



Bývalý kapitán Edena Hazarda odhalil okolnosti jeho posledného hetriku za Lille. A tie sú naozaj úsmevné. Belgický záložník bol totižto opitý a celú noc nezažmúril oka.

Hazard zahviezdil počas svojho rozlúčkového duelu v drese Lille, keď do siete Nancy strelil tri góly už v prvých tridsiatich minútach zápasu.Lille malo isté umiestnenie v tabuľke a Hazard spečatil prestup do Chelsea. Mužstvo sa vydalo v noci na pár drinkov a chcelo sa so svojou hviezdou rozlúčiť.

“Vedeli sme, že skončíme tretí a na druhý deň hráme s Nancy. Bol to Hazardov posledný zápas s Lille, a tak chcel zorganizovať menšiu oslavu. Rozhodli sme sa, že zájdeme na drink. Malá oslava prerástla do väčšej. Na druhý deň ráno bol Eden stále opitý,“ prezradil Mavuba novinárom. “Večer toho istého dňa strelil Eden hetrik po polhodine hry. Ten chlap vôbec nespal, celú noc prepil a potom dal za tridsať minút hetrik. Všetci sme sa na seba pozerali a povedali sme si, že dokáže veľké veci.“

Hazard odvtedy vyhral s Chelsea titul v Premier League a stal sa najlepším hráčom v Anglicku. Nepresvedčivé výkony z minulej sezóny sa prestali opakovať a aj vďaka jeho deviatym gólom je teraz mužstvo pod vedením Antonia Conteho na prvej priečke ligy s pohodlným náskokom šiestich bodov.

