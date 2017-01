Kráľ roka 2016: Ronaldo porazil Messiho!



Autor: TASR | Publikované: Monday, 9. January 2017, 20:45

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo z Realu Madrid sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) určenej pre najlepšieho futbalistu roka 2016. Tridsaťjedenročný hráč anketu ovládol aj v rokoch 2008, 2013 a 2014. Favorizovaný kanonier "bieleho baletu" uspel v konkurencii päťnásobného víťaza Argentínčana Lionela Messiho z FC Barcelona, resp. Francúza Antoineho Griezmanna z Atletica Madrid.

Ronaldo dostal 34,54 percent zo všetkých hlasov, keď v hre bolo ešte pôvodných 23 hráčov. Messi mal 26,42 percent a Griezmann 7,53.

Portugalský reprezentant prevzal na slávnostnom galavečeri FIFA v Zürichu novú trofej The Best, platinový pohár pripomínajúci bývalú ikonickú trofej pre majstrov sveta. FIFA v posledných šiestich rokoch vyhlasovala anketu spolu s odborným magazínom France Football ako Zlatá lopta FIFA. Minulý rok ich spolupráca skončila a obaja organizátori udeľujú vlastné ocenenie, svetová organizácia prvýkrát pod oficiálnym názvom "The Best FIFA Football Awards". Cristiano Ronaldo v decembri ovládol aj anketu časopisu a získal Zlatú loptu (štvrtú-pozn.).

Kapitán Portugalska prežil najlepšiu sezónu v kariére. V lete 2016 na EURO vo Francúzsku získal zlatú medailu, s "pusinkami" v minulej sezóne ovládol aj Ligu majstrov. Vlani v decembri sa radoval aj z víťazstva na MS klubov FIFA v Japonsku, v auguste tiež získal cenu UEFA pre najlepšieho hráča v Európe.

"Rok 2016 bol najlepší v mojej kariére. Nie je to prvá cena, chcem sa ale za ňu poďakovať spoluhráčom, trénerom, rodine aj fanúšikom. V roku 2016 sa mi podarilo vyhrať mnoho. Tímovo to bolo výborne, individuálne možno ešte lepšie. Chcem poďakovať všetkým, ktorí za mňa hlasovali," povedal v prvej reakcii laureát, ktorému cenu odovzdal prezident FIFA Gianni Infantino.

Dvadsaťdeväťročný Messi, ktorý anketu FIFA ovládol v rokoch 2009, resp. 2012-2015, vlani s Kataláncami vyhral La Ligu aj Španielsky kráľovský pohár. Argentínu ale opäť nedoviedol k triumfu na Copa America. Potom oznámil koniec reprezentačnej kariéry, ale ten si neskôr rozmyslel.

Dvadsaťpäťročný Griezmann pomohol výberu "Les Bleus" k titulu vicemajstrov starého kontinentu. So šiestimi gólmi sa stal najlepším strelcom turnaja. Jeho Atletico Madrid dostal aj do finále LM, tam ale triumfoval "CR7", ktorý v rozstrele z 11 m premenil rozhodujúci pokus.

FIFA tento rok pozmenila spôsob hlasovania v ankete. Stále v nej o víťazovi rozhodovali reprezentační tréneri a kapitáni, novinári, ale už aj fanúšikovia, ktorých hlasy mali na výsledkoch 25-percentný podiel.

Za Slovensko v mužskej ankete hlasovali reprezentačný kouč Ján Kozák, kapitán "sokolov" Martin Škrtel a redaktor denníka Pravda Michal Zeman. Kozák dal na prvé miesto C. Ronalda a na druhé Messiho. Škrtel za najlepšieho vybral bývalého spoluhráča z FC Liverpool Luisa Suareza, na druhé miesto zvolil Sergia Ramosa a víťaza dal na tretiu priečku, Zeman "trafil" poradie na prvých troch miestach.

Za Hráčku roka 2016 vyhlásili Američanku Carli Lloydovú z Houston Dash, ktorá tak obhájila titul z roku 2015. Loydová tromfla v ankete Nemku Melanie Behringerovú z Bayernu Mníchov aj legendárnu Brazílčanku Martu obliekajúcu dres FC Rosengard. "Úprimne, nečakala som to, pretože Mealnie mala skvelú olympiádu. Nikdy by som tu nestála, ak by som nemala výborné spoluhráčky, či trénerku Ellisovú. Snažím sa stále zlepšovať a som rada, že som medzi najlepšími na svete. Ďakujem rodine i manželovi za podporu," povedala Lloydová.

V kategórii Tréner roka si cenu odniesol Talian Claudio Ranieri, tréner Leicester City, ktorý na čele vystriedal Luisa Enriqueho. Šesťdesiatpäťročný Ranieri priviedol vlani "líšky" k senzačnému titulu v anglickej Premier League. Uspel v konkurencii Fernanda Santosa, ktorý získal zlato na EURO vo Francúzsku s Portugalskom, resp. Francúza Zinedina Zidana, ktorý s Realom vyhral LM. Cenu mu odovzdal legendárny Diego Armando Maradona. "Futbalový Boh povedal: Leicester musí vyhrať," vyjadril sa Ranieri.

Cena pre najlepšieho trénera pre ženský výber sa ušla 52-ročnej Silvii Neidovej, extrénerke Nemecka, ktorá uspela v konkurencii minuloročnej víťazky Američanky Jillian Ellisovej (reprezentácia USA), resp. kormidelníčky švédskeho národného tímu Pii Sundhageovej. Neidová sa teší z tretieho triumfu v ankete (aj 2010 a 2013), keď v lete priviedla Nemky ku zlatu na OH v Rio de Janeiro.

Cenu fanúšikov FIFA získali spoločne priaznivci bundesligovej Borussie Dortmund a anglického FC Liverpool. Špeciálnu cenu FIFA za skvelú kariéru získal bývalý brazílsky futsalista Falcao, cenu mu odovzdal Ukrajinec Andrij Ševčenko.

Do Jedenástky roka, ktorú volí FIFPro, sa prebojovali - brankár Manuel Neuer (Nem./Bayern Mníchov), obrancovia Dani Alves (Braz./FC Barcelona/Juventus Turín), Gerard Pique (Šp./FC Barcelona), Sergio Ramos (Šp./Real Madrid) a Marcelo (Braz./Real Madrid), stredopoliari Andres Iniesta (Šp./FC Barcelona), Luka Modrič (Chorv./Real Madrid) a Toni Kroos (Nem./Real Madrid) a útočníci Luis Suarez (Urug./FC Barcelona), Lionel Messi (Arg./FC Barcelona) a Cristiano Ronaldo (Port./Real Madrid). Piatich zástupcov "dodal" španielsky gigant Real Madrid, "Barca" v podstate tiež, hoci Alves v druhej polovici roka 2016 odišiel do Juventusu. Jediný hráč, ktorý nehral za Real alebo Barcelonu je v zostave brankár majstrov sveta Neuer. Oproti minulému roku vypadli dvaja hráči - Thiago Silva (Braz./Paríž SG) a Paul Pogba (Fr./Juventus), ktorých nahradili Pique a Kroos.

Ocenenie Ferenca Puskása za najkrajší gól roka 2016 patrí Faizovi bin Subrimu z Malajzie za fantastický rotovaný priamy kop. Kandidátmi boli aj Brazílčan Marlone a mladá Venezuelčanka Daniuska Rodriguezová. "Nikdy by som nepomyslel, že vyhrám takúto cenu. Chcem povedať ďakujem môjmu tímu, rodine a všetkým, ktorí za môj gól hlasovali," povedal laureát z pripraveného prejavu v mobilnom telefóne. Minulý rok cenu vyhral Brazílčan Wendell Lira z klubu Goianesia, v roku 2012 Puskásovu cenu získal slovenský reprezentant Miroslav Stoch, gólom v drese tureckého Fenerbahce Istanbul.

Cenu Fair Play si odniesol kolumbijský klub Atletico Nacional. Ten po minuloročnej leteckej tragédii jeho súpera vo finále Copa Sudamericana, brazílskeho Chapecoense, prenechal titul práve súperovi bez nároku na opakovaný súboj. Pri tragédii v blízkosti kolumbijského mesta Medellin zahynulo koncom novembra 71 osôb, medzi nimi devätnásť hráčov brazílskeho prvoligistu. Minulý rok cenu Fair Play FIFA venovala všetkým futbalovým klubom a organizáciám na svete podporujúcim utečencov a ich integráciu do spoločnosti.

ako hlasovali Slováci:

Martin Škrtel, kapitán SR: 1. Luis Suárez, 2. Sergio Ramos, 3. Cristiano Ronaldo

Ján Kozák, tréner SR: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Gareth Bale

Michal Zeman, denník Pravda: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Antoine Griezmann

Dominika Škorvankova, kapitánka SR: 1. Melanie Behringerová, 2. Sara Däbritzová, 3. Carli Lloydová

Zsolt Pakusza, tréner SR: 1. Dzsenifer Marozsánová, 2. Carli Lloydová, 3. Camille Abilyová

Lukáš Kendra: 1. Marta, 2. Christine Sinclairová, 3. Melanie Behringerová

Víťazi ankety Hráč roka podľa FIFA, prvýkrát pod názvom "The Best FIFA Football Awards", (2010 až 2015 Zlatá lopta FIFA):

2016: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Antoine Griezmann

2015: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Neymar

2014: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Manuel Neuer

2013: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Franck Ribery

2012: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo 3. Andres Iniesta

2011: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernandez

2010: 1. Lionel Messi, 2. Andres Iniesta, 3. Xavi Hernandez

2009: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernandez

2008: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Fernando Torres

2007: 1. Kaka, 2. Lionel Messi, 3. Cristiano Ronaldo

2006: 1. Fabio Cannavaro, 2. Zinedine Zidane, 3. Ronaldinho

2005: 1. Ronaldinho, 2. Frank Lampard, 3. Samuel Eto'o

2004: 1. Ronaldinho, 2. Thierry Henry, 3. Andrij Ševčenko

2003: 1. Zinedine Zidane, 2. Thierry Henry, 3. Ronaldo

2002: 1. Ronaldo, 2. Oliver Kahn, 3. Zinedine Zidane

2001: 1. Luis Figo, 2. David Beckham, 3. Raul

2000: 1. Zinedine Zidane, 2. Luis Figo, 3. Rivaldo

1999: 1. Rivaldo, 2. David Beckham, 3. Gabriel Batistuta

1998: 1. Zinedine Zidane, 2. Ronaldo, 3. Davor Šuker

1997: 1. Ronaldo, 2. Roberto Carlos, 3. Dennis Bergkamp a Zinedine Zidane

1996: 1. Ronaldo, 2. George Weah, 3. Alan Shearer

1995: 1. George Weah, 2. Paolo Maldini, 3. Jürgen Klinsmann

1994: 1. Romario, 2. Christo Stoičkov, 3. Roberto Baggio

1993: 1. Roberto Baggio, 2. Romário, 3. Dennis Bergkamp

1992: 1. Marco Van Basten, 2. Christo Stoičkov, 3. Thomas Hässler

1991: 1. Lothar Matthäus, 2. Jean-Pierre Papin, 3. Gary Lineker

Laureáti FIFA The Best 2016:

Hráč: Cristiano Ronaldo (Port./Real Madrid)

Hráčka: Carli Lloydová (USA/Houston Dash)

Tréner: Claudio Ranieri (Tal./Leicester City)

Tréner ženského tímu: Silvia Neidová (Nem./extrénerka Nemecka)

Cena Ferenca Puskása: Faiz bin Subri (Malaj./Penang FA)

Cena Fair Play: klub Atletico National (Kol.)

Jedenástka roka FIFA/FIFPro 2016:

Brankár: Manuel Neuer (Nem./Bayern Mníchov)

Obrancovia: Dani Alves (Braz./FC Barcelona/Juventus Turín), Gerard Pique (Šp./FC Barcelona), Sergio Ramos (Šp./Real Madrid) a Marcelo (Braz./Real Madrid)

Stredopoliari: Andres Iniesta (Šp./FC Barcelona), Luka Modrič (Chorv./Real Madrid) a Toni Kroos (Nem./Real Madrid)

Útočníci: Luis Suarez (Urug./FC Barcelona), Lionel Messi (Arg./FC Barcelona) a Cristiano Ronaldo (Port./Real Madrid)

Víťazky ankety Hráčka roka podľa FIFA:

2016: Carli Lloydová

2015: Carli Lloydová

2014: Nadine Kesslerová

2013: Nadine Angererová

2012: Abby Wambachová

2011: Homare Sawová

2010: Marta

2009: Marta

2008: Marta

2007: Marta

2006: Marta

2005: Birgit Prinzová

2004: Birgit Prinzová

2003: Birgit Prinzová

2002: Mia Hammová

2001: Mia Hammová

Cena Ferenca Puskása (za najkrajší gól roka):

2016: Faiz bin Subri (Malaj./Penang FA)

2015: Wendell Lira (Braz./Goianesia)

2014: James Rodriguez (Kol./Real Madrid)

2013: Zlatan Ibrahimovič (Švéd./Švédsko)

2012: Miroslav STOCH (SR/Fenerbahce Istanbul)

2011: Neymar (Braz./FC Santos)

2010: Hamit Altintop (Tur./Bayern Mníchov)

2009: Cristiano Ronaldo (Port./Manchester United)



