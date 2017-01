Betis zdolal Leganes, Bilbao doma remizovalo (video)

"Určite by som chcel vydať knihu. Ešte zatiaľ neviem v akej téme, no je to jeden z mojich veľkých snov. Radšej nemám nejaké obrovské megalomanské ciele, skôr budem rád, keď ľudia ocenia to, čo robím. To mi vlastne stačí," hovorí český fotograf v exkluzívnom rozhovore pre F1.sk.