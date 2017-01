Ronaldo by mal byť pyšný, že je druhý najlepší



Podľa France Footballu bol vlani najlepší. Bývalý kouč španielskej reprezentácie Javier Clemente však tvrdí, že Cristiano Ronaldo by mal byť hrdý a šťastný za postavenie druhého najlepšieho hráča planéty. „Blondiak z Barakalda“ prilial olej do ohnivej a nikdy neutíchajúcej debaty o v súčasnosti najlepšom futbalistovi sveta.

Cristiano Ronaldo, ktorý v minulom roku doviedol Real Madrid k víťazstvu v Lige majstrov a Portugalsko k zisku titulu majstrov Európy, v ankete France Footballu o Zlatú loptu dominoval pred Barcelončanom Lionelom Messim s vyše dvojnásobkom bodov (745-316). Mal fantastický rok, ktorého jedinou škvrnou bolo zranenie vo finále Eura 2016 vo Francúzsku a následne zmeškaný štart španielskej La Ligy. Keď si myslel, že zaslúžený honor aspoň na okamih preváži konkurenčný boj s Messim na jeho stranu, mýlil sa.

Para el exseleccionador español, Javier Clemente, Messi es el nĂşmero uno y Cristiano el nĂşmero dos https://t.co/oZ2KB3IMHo pic.twitter.com/5ODf4qlKMC — Noticias Venezuela (@NoticiasVenezue) January 3, 2017

Horúcu tému krátko po novom roku v rozhovore pre Cadena SER znovu otvoril skúsený Javier Clemente. Kouč, ktorý ostatné tri roky strávil na lavičke Líbye, no v minulosti doviedol Athletic Bilbao k dvom španielskym titulom a jednému triumfu v Copa del Rey. „Messi je pred ostatnými. Dokáže robiť odlišné veci než iní, čo ho radí na prvé miesto. To neznamená, že ďalší nie sú dobrí hráči a nerozumiem, prečo to ľudia takto vnímajú. Nemôžete ovplyvniť, keď sa niekto proste narodí lepší ako vy. Cristiano by mal byť šťastný a pyšný na to, že je druhý najlepší na svete,“ povedal Clemente, ktorý pred troma rokmi priviedol Líbyu k víťazstvu na Africkom pohári národov.

„Pravda, Ronaldo má lepšie brušné svalstvo, je vyšší a lepší hlavičkár. To sú veci, v ktorých prekonáva Messiho. Leo ho však zdoláva v technike, obratnosti a vízii. Cristiano by to mal akceptovať. V športe nie je vznešenejšej veci než uznať kvality vašich súperov,“ dodal trojnásobný najlepší tréner španielskej ligy Javier Clemente. Jeho slová môže už 9. januára potvrdiť Medzinárodná futbalová federácia FIFA, ktorá bude v Zürichu oceňovať najlepších hráčov za rok 2016. Podarí sa Messimu vyrovnať účet?