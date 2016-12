Aký otec, taký syn?



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Saturday, 31. December 2016, 12:45

Hviezda madridského Realu Cristiano Ronaldo chce, aby jeho syn kráčal v jeho šľapajách. Kapitán portugalskej reprezentácie priznal, že by ho potešilo, ak by bol aj Ronaldo junior obávaný kanonier.

Len šesťročný chlapec už dnes šikovne kope do lopty a len málokto pochybuje o tom, že aj z neho vyrastie kvalitný futbalista. Podľa slov jeho slávneho otca má junior rovnaké črty ako on. Preto verí, že bude rovnako úspešný útočník, akým je on sám.

"Samozrejme, bol by som rád, ak by môj syn hral futbal, rovnako ako ja. Je to veľká výzva, nebude to mať jednoduché. Ale môže robiť čokoľvek, nikdy ho do ničoho nebudem nútiť. Iste, neustále mu hovorím o futbale. Bol by som rád, ak by ho hral. A zvlášť, ak by bol útočník, nie brankár. No bude robiť to, čo sám uzná za vhodné. Nemám o neho obavy," okomentoval čerstvý majster Európy a tiež najlepší hráč uplynulého roka podľa renomovaného francúzskeho magazínu France Football.

Čo myslíte, dočkáme sa o pár rokov ďalšieho hviezdneho Ronalda?

Zdroj: goal.com; foto: TASR/AP