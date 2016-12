Perly zo sveta futbalu, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Friday, 30. December 2016, 12:15

Snáď každý zanietený futbalový fanúšik pozná výrok Garyho Linekera o tom, že futbal je hra, v ktorej proti sebe stoja dve jedenástky a nakoniec vždy vyhrajú Nemci. Tu je krátky výber zaujímavých futbalových výrokov.

Oliver Kahn bol vždy charizmatická osobnosť, ktorá sa do pamätí fanúšikov zapísala nezmazateľne. "Je šialené, čo so mnou futbal urobil," okomentoval svoju lásku k najpopulárnejšej hre na planéte. Zmysel pre humor ukázal po tom, ako rukou dosiahol gól do siete Hansy Rostock: "Myslel som si, že brankár môže v šestnástke hrať rukami." Kahn bol známy svojou tvrdou povahou, bývalý kapitán Bayernu sa raz priznal: "Nemám problém s tým, byť kretén."

Rozruchy okolo seba robí aj tréner Manchestru United José Mourinho. Svoje postavenie v FC Porto, s ktorým v roku 2004 vyhral Ligu majstrov, okomentoval takto: "Keby som chcel ľahké zamestnanie, zostal by som v Porte. Prekrásna modrá stolička, trofej pre víťaza Ligy majstrov, Boh a po ňom hneď ja." Bývalý kouč Chelsea si uvedomuje, že futbal nie je to najdôležitejšie. "Mám väčší strach z vtáčej chrípky, ako z futbalu. Čo je futbal v porovnaní so životom?" vyhlásil raz. Niektoré Mourinhove výroky sú až vulgárne. "Makelele nie je futbalista, ale otrok," povedal po nominovaní hráča do francúzskej reprezentácie. Alebo na adresu Samuela Eto´a vyhlásil: "Náš problém je, že nám chýba útočník. Máme Eto´a, ale on má už 32 rokov. A možno aj 35, ktovie."

Poklonu futbalu vystrúhal francúzsky spisovateľ a novinár Albert Camus, držiteľ Nobelovej ceny za literatúru. "Za všetko, čo som sa dozvedel o morálke, vďačím futbalu," povedal bývalý brankár alžírskeho klubu Racing Universitaire Algerois.

Anglicko dodnes spomína na legendárneho Georgea Besta. V časoch jeho najväčšej slávy bol známy výrok "East or west, George is best". Legenda Manchestru United sa okrem talentu od Boha preslávila aj škandálmi. Snáď najlepšie ho charakterizuje jeho vlastný výrok "V roku 1969 som prestal so ženami, aj s pitím a bolo to najhorších dvadsať minút môjho života." Best nič nedaroval ani ďalšiemu kontroverznému futbalistovi Paulovi Gascoignovi: "Na drese nosí číslo 10. Myslel som si, že to vystihuje pozíciu, na ktorej hrá, no nakoniec sa ukázalo, že to odzrkadľuje výšku jeho IQ." Rodák zo Severného Írska zomrel v roku 2005 na infekciu vnútorných orgánov. "Jediná tragédia Georgea Besta je, že sa nikdy nedozvie, ako dobrý hráč mohol byť," povedal raz jeden jeho blízky priateľ.

Český futbalový komentátor Jaromír Bosák je známy svojimi bonmotmi. "Neviem, čo teraz odpískal Rooneymu rozhodca za faul. Zákaz predchádzania?" Alebo: "No, ako sa tak na Schmeichela pozerám, tak by som sa s nim nechcel hádať o to, kto bude umývať riad." Odborník so svojským zmyslom pre humor okomentoval raz návštevy na štadióne Dukly Praha: "Pozrieme sa na Julisku, kde sa diváci poznajú po mene."

Zaujímavo reagoval bývalý medzinárodný rozhodca Ľuboš Micheľ na otázku, či je ťažké sa motivovať na domáce ligové zápasy. "Priznávam, že je to ťažké. Atmosféra na vypredanom štadióne, súboje špičkových futbalistov, to všetko je elektrizujúce. Potom prídete napríklad v Bratislave na Inter, v hľadisku je sedemsto divákov, z ktorých tristo vám nadáva už pri rozcvičke," priznal.

Cesc Fabregas ako hrdý Katalánec raz povedal: "Nemôžem si vybrať medzi Katalánskom a Španielskom. Veľa Kataláncov hrá za španielsku reprezentáciu a nevidím dôvod na to, aby som sa vzdával možnosti hrať veľké turnaje len kvôli tomu, že som Katalánec," povedal rodák z mestečka Arenys de Mar, ležiaceho pri Barcelone.

Nenávisť medzi Barcelonou a madridským Realom je známa po celom svete. Olej do ohňa prilial v roku 1997 vtedajší viceprezident Blaugranas Joan Gaspart: "Osoba s najvyšším vzdelaním v Reale je tá pani, ktorá im tam čistí toalety."

Glasgowský Celtic má v ostatných rokoch v Lige majstrov šťastie práve na Barcelonu. Komentátor pred jedným vzájomným zápasom týchto dvoch celkov trefne poznamenal: "Celtic si mohol do svojho tímu vziať aj Toma Cruisa. Dnes to totiž pre nich bude Mission Impossible."

Foto: TASR/AP