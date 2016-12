Dychberúca ponuka z Číny, Ronaldo ju zmietol zo stola



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Friday, 30. December 2016, 09:25

"Super agent" Jorge Mendés prezradil, že nemenovaný ambiciózny čínsky klub ho oslovil so žiadosťou, aby presvedčil Cristiana Ronalda na prestup do tamojšej Super League. Táto možnosť však bola zo strany hráča okamžite zamietnutá.

Mendés tvrdí, že Číňania by boli za Cristiana Ronalda ochotní zaplatiť dychberúcich 300 miliónov eur! Len vo štvrtok sa napríklad skompletizoval prestup útočníka Carlosa Téveza z Bocy Juniors do Šanghaja Šen-Chua, vďak ktorému sa Argentínčan údajne stane najlepšie plateným futbalistom planéty. Doposiaľ patril tento honor jeho krajanovi Ezequielovi Laveezzimu. Samozrejme, tiež pôsobiacemu v čínskej lige. Do vzdialenej krajiny už ale nechodia len "vyslúžilci". Dôkazom toho je prestup iba 25-ročného Oscara z Chelsea do Šanghaja SIPG...

Zdá sa, že Číňania to s vytvorením najlepšej futbalovej ligy na svete myslia naozaj vážne. Pri nákupoch hviezdnych mien nepoznajú žiadne limity. Jorge Mendés prezradil aj to, že ak by Cristiano Ronaldo prikývol na ich ponuku, ročne by si prilepšil o viac než 100 miliónov eur. Navyše by dostal aj štedrý prestupový bonus.

Štvornásobný držiteľ Zlatej lopty by sa tak zo dňa na deň stal najlepšie zarábajúcim futbalistom na svete, razom by prekonal aj Téveza. Portugalskú superstar ale ponuky z Číny nezaujímajú.

"Čínsky klub ponúkol Realu Madrid 300 miliónov eur, Cristianovi Ronaldovi sľúbili ročný plat vo výške 100 miliónov. Peniaze ale nie sú všetko, Real Madrid je Cristianov život," okomentoval prestupové šumy Jorge Mendés.

Ronaldo predĺžil s "bielym baletom" kontrakt len v októbri. Vďaka tomu by mal na San Bernábeu zotrvať minimálne do roku 2021. V klube pôsobí už od roku 2009. Dvakrát s ním triumfoval v Lige majstrov i v Copa del Rey, raz sa s "pusinkami" tešil z ligového titulu.

Zdroj: goal.com; foto: TASR/AP