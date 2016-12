Ujfaluši: Messi je o niečo vyššie než Ronaldo



Autor: Tomáš Zagiba, zdroj: foto: jäzva, tasr | Publikované: Friday, 30. December 2016, 08:50

Rodák z Rýmařova odštartoval profesionálnu kariéru v Sigme Olomouc. Od roku 2000 pôsobil v zahraničí. Postupne vystriedal nemeckú (Hamburg), taliansku (Fiorentina), španielsku (Atlético Madrid) a tureckú ligu (Galatasaray). V národnom tíme našich západných susedov odohral 78 duelov. Kopačky zavesil na klinec v roku 2013. Dnes si 38-ročný Tomáš Ujfaluši vychutnáva chvíle s rodinou a pomáha pražskej Sparte. Pre PROFUTBAL.sk si zaspomínal na to, aké bolo brániť dve najväčšie hviezdy súčasného svetového futbalu.

Medzi sviatkami ste podporili charitatívnu exhibíciu Integrácia v Poprade. Ako hodnotíte toto podujatie?

Tomáš Ujfaluši: "Pekná hala, prišlo veľa ľudí, takže super. Hlavne, že je to pre dobrú vec. Vždy, keď máme ako športovci, herci či známe osobnosti možnosť nejako prispieť na charitu, tak to radi urobíme. Keby som cestoval z Prahy, tak to je trošku ďalej, no keďže som bol u rodičov na Morave, tak to boli len štyri hodinky cesty."

Vo vašom tíme osobností sa predstavili aj finalistky súťaže krásy Miss Slovensko. Ako sa vám s nimi hralo?

"Taký tím už asi nebudem mať nikdy. Som za to vďačný, že som mohol mať aspoň na chvíľu okolo seba dievčatá. Nakoniec, práve ony boli najväčšími hviezdami, veď boli pri rozhodujúcich góloch. Je to pre ľudí, verím, že sme ich zabavili."

Nebolo by predsa len lepšie hrať proti dievčatám, aby ste ich mohli tesnejšie brániť?

"Vzhľadom na to, že som obranca, tak by to bolo podstatne lepšie. Ale dali mi ich do tímu, tak musím brať to, čo je (smiech)."

Aspoň nebola v šatni nuda, nie?

"Práveže nie. Už pred začiatkom exhibície sme sa s chalanmi v šatni bavili o tom, či medzi nás prídu aj dievčatá, no mali svoju vlastnú šatňu (úsmev)."

Profesionálnu kariéru ste ukončili v roku 2013. Čomu sa momentálne venujete?

"Momentálne som otec na plný úväzok. Pomáham pražskej Sparte so skautingom a snažím sa veľa cestovať."

Stále pozorne sledujete futbalové dianie?

"Samozrejme, keď mám možnosť a som doma, tak chodím aj na zápasy. Pomerne často sledujem futbal aj v televízii."

Ako hodnotíte rok 2016 z pohľadu českého futbalu?

"Vrcholom roka boli majstrovstvá Európy. Tie z pohľadu Českej republiky nedopadli dobre. Neurobili sme si dobrú tvár. Teraz je na trénerovi Jarolímovi, aby to dal dohromady. Určite však bude potrebovať viac času."

Súhlasíte s názorom, že slovenské reprezentácie, či už "áčko" alebo mládež, sa čoraz viac doťahujú na tie české?

"Myslím si, že dnes máte naozaj tú extra silnú generáciu, ako sme mali my za tej éry Pavla Nedvěda, Karla Poborského atď. Sledujem váš futbal, Slovákom stále fandím. Užívajte si to."

Zlatú loptu za rok 2016 získal Cristiano Ronaldo. V drese Atlética Madrid ste čelili portugalskej superstar, ale i argentínskemu reprezentantovi v službách Barcelony Lionelovi Messimu. Ktorý z nich je podľa vás najlepší futbalista na svete?

"Obaja sú geniálni. Majú trošku smolu, že hrajú v jednej dobe. Zvíťaziť v podobných anketách môže vždy len jeden. Pre mňa je Lionel Messi o málinko vyššie než Cristiano Ronaldo."

Začiatkom januára sa bude odovzdávať ďalšia cena - Fifa Award. Dali by ste ju teda Messimu?

"Ja by som dal cenu určite Messimu. Štatistiky majú plus mínus rovnaké, Messi má možno o niečo viac asistencií, gólovo sú na tom podobne, takisto čo sa týka odohratých zápasov. Je to na ľuďoch, ktorí o tom rozhodujú. Pravdou je, že Cristiano Ronaldo mal úspešnejší rok, keďže s Realom Madrid triumfoval v Lige majstrov a s národným tímom vyhral Euro. Možno to vyhrá Ronaldo, možno Messi. Určite sa však bude rozhodovať len medzi nimi dvoma."