Ronaldo s ďalšou trofejou: Najlepší rok v mojej kariére



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Wednesday, 28. December 2016, 09:40

Cristiano Ronaldo označil rok 2016 za "pravdepodobne najlepší vo svojej kariére". V utorok si prevzal ďalšie ocenenie - Globe Soccer Award za najlepšieho hráča počas uplynulých dvanástich mesiacov.

Triumf v Lige majstrov s madridským Realom či víťazstvo s reprezentáciou Portugalska na majstrovstvách Európy. Predovšetkým vďaka týmto dvom kolektívnym úspechom sa rodák z Madeiry stal najlepším futbalistom roka podľa renomovaného magazínu France Football a najnovšie uspel aj v ankete Globe Soccer Award, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 2010. Ronaldo ju ovládol po tretíkrát.

"Rok 2016 bol pravdepodobne môj najlepší. A to z kolektívneho i individuálneho pohľadu," hodnotí CR7 a ďalej pokračuje: "Triumfovali sme v Lige majstrov s Realom Madrid, s Portugalskom sme sa zapísali do histórie vďaka víťazstvu na Eure. Získal som Zlatú loptu, uspeli sme na MS klubov. Viac som si ani nemohol priať. Ľudia, ktorí stále pochybujú o mne, Reale Madrid či portugalskej repre, dostali jasnú odpoveď. Vyhrali sme všetko. Bol to naozaj úžasný rok. Som šťastný. Aj touto cestou by som rád poďakoval mojim spoluhráčom z národného tímu i z Realu Madrid."

Najlepším trénerom roka v ankete Globe Soccer Award sa stal kouč portugalskej repre Fernando Santos. Najlepším klubom bol Real Madrid, najlepším prezidentom Florentino Pérez (Real Madrid), najlepším agentom Mino Raiola, najlepším rozhodcom Mark Clattenburg (Anglicko).

Zdroj: goal.com, foto: TASR/AP, Twitter