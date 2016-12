James Rodriguez podľa agenta v januári neopustí Real Madrid

To najlepšie z HOKEJ.sk

Rok 2016 priniesol mnoho nezabudnuteľných momentov. Poďme si spoločne zrekapitulovať to podstatné, čo sa v tomto kalendárnom roku udialo na našich i zahraničných klziskách.

Zatiaľ čo väčšina z nás ešte trávi najkrajšie sviatky roka, hokejisti sa pripravujú na Štefanské kolo. U samotných aktérov vzbudil herný dátum 26. decembra vlnu nespokojnosti, vedenie Tipsport ligy to ale považuje za dobrý nápad.

Jaromír Jágr sa stal počas uplynulého týždňa historickou dvojkou produktivity NHL. Ziskom bodu s poradovým číslom 1888 sa definitívne dostal pred Marka Messiera a už teraz je isté, že ho jedného dňa uvedú do Siene slávy.

"Je to legenda. Snažím sa hrať ako on, pretože je to jeden z najlepších hráčov sveta. Máme podobnú fyzionómiu," uviedol Ružička.