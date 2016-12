László Bölöni - "otec" C. Ronalda: Vedel som, že bude najlepší



Tuesday, 27. December 2016

László Bölöni je tréner, ktorý dal ako prvý šancu zažiariť hviezdnemu Cristianovi Ronaldovi. V tom istom čase sa v drese Sportingu Lisabon na výslnie dostávali aj Ricardo Quaresma a Hugo Viana. Bol to práve Bölöni, kto z hrotového útočníka Ronalda spravil svetovo uznávaného krídelníka. Rumunský kouč sa rozhovoril v obsiahlom interview pre Inside Futbol.

Vedeli ste od začiatku, že Cristiana Ronalda čaká hviezdnejšia kariéra ako Ricarda Quaresmu?

László Bölöni: "Z môjho pohľadu je Ronaldo technicky silnejší. Po fyzickej stránke je najlepší na svete. Jeho pravá noha je dokonalá, no aj s ľavačkou dokáže divy. Má všetko. Aj keď bol mladý, už vtedy mal obrovské kvality. Dokáže sa dostať do nebezpečného priestoru, vie zakončiť hlavou. Quaresma nedokáže využívať svoju ľavú nohu. Tiež je veľmi kvalitný, no nedosahuje Ronaldovu úroveň. No aj Ricardo má za sebou peknú kariéru. Stále hrá na najvyššej úrovni a v Portugalsku je považovaný za jedného z najlepších hráčov. Som za neho šťastný. Sú to moje deti. V Sportingu Lisabon sme prežili mnoho krásnych okamihov."

Je pravda, že anglické kluby sa o Cristiana Ronalda zaujímali ešte pred tým, než zamieril do Manchestru United?

"Áno, o Cristiana bol obrovský záujem. Spomínam si, ako Arséne Wenger zbieral o ňom informácie. V roku 2002 ho pozval do tréningového centra Arsenalu. Okrem toho chceli Ronalda získať aj mnohé francúzske celky. V tom čase mal Manchester United dobrý vzťah so Sportingom Lisabon. Nakoniec teda nebolo prekvapením, že Ronaldo smeroval na Old Trafford. Myslím si, že sa rozhodol správne."

Čo vás ako prvé zaujalo na Ronaldovi?

"Okamžite ma prekvapila jeho vyspelosť na ihrisku. Javil sa, akoby nemal žiadny strach. To dokazuje, že bol špeciálny talent. Loptu ovládal s ľahkosťou."



Aké rady ste mu dávali?

"Bolo ich mnoho. Ako šestnásťročný ešte hrával na hrote útoku, no keď sa k nám pripojil, spravil som z neho krídelníka. Hrával naľavo i napravo. To bola podľa mňa najlepšia rada, akú som mu dal."



Spomínate si na vaše prvé stretnutie?

"V roku 2002 bol Ronaldo v juniorskom tíme. Bol som sa pozrieť na jeden ich zápas a okamžite som vedel, že tento chlapec má na to, aby hral na najvyššej úrovni. Pamätám si, že viacero hráčov bolo na reprezentačných zrazoch, tak som Cristianovi navrhol, aby si s nami zatrénoval. Bol najmladší spomedzi všetkých hráčov. Bol som očarený jeho schopnosťami. Ihneď som šiel za vedením klubu, aby mu ponúkli zmluvu. Bol pripravený hrať za A-tím. Už vtedy bol nesmierne rýchly a technicky vyspelý. Miloval futbal. Aj to je dôvod, prečo je dnes najlepším hráčom na svete."





Mnohí o ňom hovoria, že je arogantný. Akú má osobnosť?

"Cristiano je skvelý chlapec, s výborným charakterom. Špekuluje sa, že je arogantný, no to absolútne nie je pravda. Tvrdo drie, je príkladom pre všetkých športovcov, ktorí chcú niečo dosiahnuť na top úrovni. Tak v profesionálnom, ako aj v súkromnom živote."



Je pravda, že žiadna žena v živote Cristiana Ronalda nemala na neho väčší vplyv ako jeho matka Dolores Aveirová?

"Ronaldo miluje svoju rodinu, mamu a svoje sestry. Spomínam si, ako raz jeho mama prišla z Madeiry za nami na hotel, v ktorom sme boli ubytovaní. Chcela ma vraj spoznať osobne. Poďakovala mi, že sa starám o jej syna. Ich vzťah je naozaj veľmi silný."

Vedeli ste, že sa z Cristiana stane najlepší hráč sveta?

"Bolo ľahké to predpovedať, pretože bol naozaj špeciálny hráč, špeciálny talent. No netušil som, kde je jeho strop. Povedal som, že bude lepší než boli Figo či Eusébio. Mal všetky potrebné atribúty na to, aby sa stal jedným z najlepších futbalistov sveta, ak nie najlepším. Oceňujem jeho futbalovú inteligenciu. Dosiahol najvyšší stupeň, takže moje predpovede sa naplnili."

Neustále sa debatuje o tom, či je lepší Cristiano Ronaldo alebo Lionel Messi. Váš názor?

"Môj pohľad nemôže byť stopercentne objektívny. Som ako Cristianov otec, som na neho hrdý. Ak by som si mal vybrať, povedal by som Ronaldo. Ľudia milujú jeho hru, užívajú si zápasy, v ktorých hrá. Pre vás je možno lepší Messi, pre mňa Ronaldo, pre môjho suseda Messi a pre niekoho ďalšieho zasa Ronaldo. Máme šťastie, že dnes môžeme vidieť naraz oboch týchto úžasných futbalistov."



Na záver ešte otázka k ďalšiemu vášmu bývalému zverencovi. Stredopoliar Hugo Viana bol rovnako ako Quaresma a Ronaldo považovaný za obrovský talent. Nakoniec sa mu nepodarilo presadiť sa tak, ako jeho krajanom. Prišiel prestup do Newcastlu United príliš skoro? Čo nespravil Hugo Viana správne?

"Hugo Viana je takisto technicky veľmi vyspelý futbalista. Dokáže hrať na rôznych pozíciách v stredovej línii. Myslím si, že je to dobrý futbalista, no nedosahuje úroveň Cristiana Ronalda. Podľa mňa bolo normálne, že sa rozhodol odísť do Newcastlu. Mal vtedy devätnásť rokov a dostal možnosť hrať v anglickom klube s bohatou históriou."

Zdroj: Inside Futbol; Foto: Rastislav Blaško, ligue1.com, TASR/AP