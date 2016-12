Chelsea si vyhliadla Oblaka v prípade odchodu Courtouisa



Autor: TASR | Publikované: Sunday, 25. December 2016, 14:14

Anglický klub FC Chelsea sa údajne zaujíma o Jana Oblaka. Slovinský brankár Atletica Madrid je po decembrovej operácii ramena mimo hry na tri až štyri mesiace, so španielskym mužstvom má podpísaný kontrakt do roku 2021 s výkupnou klauzulou 100 miliónov eur.

V tíme momentálneho lídra Premier League by bol náhradou v prípade odchodu Belgičana Thibauta Courtouisa, ktorý by chcel podľa periodika Mundo Deportivo prestúpiť do Realu Madrid. Dvadsaťtriročného Oblaka nedávno vyhlásili za najlepšieho brankára La Ligy a druhého najlepšieho brankára na svete pre rok 2016.



