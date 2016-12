Ronaldo myslel na druhých, do Aleppa poslal jasný odkaz (video)

Čas Vianoc nie je len o materiálnych veciach, o ktoré Cristiano Ronaldo nemá núdzu. Tieto sviatky sú najmä o trávení spoločných chvíľ v pokoji, mieri a v kruhu najbližších. Nie každý sa však môže ponoriť do takejto vianočnej atmosféry. A práve na nevinné obete myslel aj čerstvý držiteľ Ballon d’Or, ktorý urobil veľké gesto hodné uznania.

Svetová superhviezda a klenot Realu Madrid Cristiano Ronaldo dal opäť o sebe vedieť. Tentokrát sa neprezentoval skvelými výkonmi na ihrisku, či ďalšou reklamnou kampaňou, ale ozval sa v ňom charitatívny duch. Zatiaľ, čo v našich domovoch panuje pokojná atmosféra, ktorú len vylepšujú vône jedál od výmyslu sveta, o niečo viac na východ je to úplne inak.

V Sýrskom meste Aleppo sa ešte donedávna odohrávala občianska vojna, na ktorú najviac doplatili nevinní občania. Vo štvrtok sa štvorročné boje skončili po tom, čo rebeli opustili Aleppo pod nátlakom sýrskej armády. Následky sú hrozivé, vojna si vyžiadala nespočetné množstvo obetí, zničených obydlí a najmä bezbranných žien, mužov a najmä detí.

Práve na deti si spomenul aj aktuálne najlepší hráč starého kontinentu Cristiano Ronaldo. Portugalský odchovanec Sportingu Lisabon prispel finančnou čiaskou nadácii “Save the Children“, ktorá podporuje deti rozvojových krajín v núdzi. “Toto je pre deti zo Sýrie. Všetci vieme, že ste veľmi trpeli. Som veľmi slávny hráč, no vy ste skutoční hrdinovia. Nestrácajte nádej. Svet je s vami. Zaujímame sa o vás, myslím na vás,“ vyslovil sa Ronaldo vo videu, ktoré uverejnil na sociálnej sieti.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd