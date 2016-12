Sergi Roberto: Messi je svetelné roky pred Ronaldom



Autor: Erik Milec | Publikované: Wednesday, 21. December 2016, 18:30

Hráč Barcelony tiež tvrdí, že priaznivci odvekého rivala z Madridu môžu byť šťastní, že ich klub má pred vianočnou prestávkou na čele tabuľky trojbodový náskok pred druhými Kataláncami.

Sergi Roberto vyhlásil, že jeho spoluhráč Lionel Messi je celé svetelné roky pred Cristianom Ronaldom. Po „prehre“ v tohtoročnej ankete Ballon d'Or jej päťnásobný víťaz zaznamenal v derby proti Espanyolu gól a asistenciu. Barcelona hrá momentálne v dobrej forme a darí sa aj Messimu.

„Je to najlepší hráč v histórii. Jednoducho ho nemôžete porovnávať s Ronaldom. Všetci vedia, že najlepší je Messi. Je o celé svetelné roky napred,“ uviedol 24-ročný stredopoliar pre RAC1.

Kapitán „blaugranas“ Andres Iniesta je pre katalánskeho giganta taktiež nenahraditeľný a v mnohých stretnutiach zohrávajú kľúčovú úlohu jeho milimetrové prihrávky.

„Sledovať Andresa a Lea, keď hrajú spolu je úžasné. Je to dvojica, ktorú fanúšikovia milujú, pretože to, čo dokážu oni dvaja s loptou je jednoducho mágia. Každý fanúšik futbalu vie, akí skvelí títo dvaja hráči sú. Andres je odchovancom akadémie, je v klube už dlhé roky a ak nehrá, je to vidieť. Je jedným z našich najdôležitejších hráčov,“ nešetril chválou rodák zo španielskeho Reusu.







Sergi Roberto navyše vo svojich vyhláseniach pritvrdil, keď povedal, že líder La Ligy Real Madrid mal veľké šťastie, že má pred Barcelonou trojbodový náskok. Faktom je, že „biely balet“ v prebiehajúcom ročníku ešte nepoznal trpkosť prehry.

„Myslím, že mali poriadnu dávku šťastia. Darí sa im dávať góly v posledných minútach zápasov. Samozrejme, zápas sa vždy hrá až do posledného hvizdu rozhodcu a gól môžete dať kedykoľvek, no v priveľa stretnutiach sa im podarilo streliť víťazný gól z rohu alebo priameho kopu v posledných okamihoch zápasu,“ kritizoval „šťastie“ súpera päťnásobný reprezentant Katalánska.

„Pre nás je ale mentálne pozitívne, že pred vianočnou prestávkou strácame na Real tri body. Ukončili sme kalendárny rok víťazstvom a naša forma je späť,“ uzavrel Sergi Roberto.



Zdroj: goal.com, foto: TASR/AP