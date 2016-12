Griezmann sníva o MLS: Real? Ani na to nemyslím



Francúz vyhlásil, že je momentálne v Španielsku spokojný, no jedného dňa by si veľmi rád vyskúšal pôsobenie v MLS. Najradšej vraj v Beckhamovom Miami.

Útočník Atletica Madrid Antoine Griezmann prezradil, že túži ukončiť svoju kariéru v MLS. Veľmi rád by tak urobil v drese Beckhamovej franšízy Miami. Griezman si užíva naozaj úspešný rok – s Francúzskom sa dostal do finále ME (stal sa aj najlepším strelcom turnaja), s Atleticom postúpil finále Ligy majstrov a v prestížnej súťaži Ballon d'Or ho pokorili iba najžiarivejšie hviezdy Ronaldo a Messi.

Napriek tomu, že je momentálne so svojim zamestnávateľom viac než spokojný, na konci kariéry by rád zavítal do americkej MLS. „V USA by som chcel ukončiť kariéru. Milujem USA. Chcel by som mať permanentku na NBA a ísť s deťmi na každý zápas. Už sa tam vidím,“ prezradil 25-ročný útočník.







„Zatiaľ to tam ešte nepoznám, no rád by som si vyskúšal Beckhamovo Miami. Hrať pod jeho vedením by bolo úžasné,“ zamyslel sa nahlas Griezmann.

A hoci má talentovaný 39-násobný seniorský reprezentant krajiny galského kohúta jasno vo svojej budúcnosti, nateraz o žiadnom prestupe neuvažuje.

„V Atleticu sa cítim dobre. Momentálne o prestupe neuvažujem. Ľudia neustále hovoria o Premier League, no ja som stále v Španielsku. A potom sú tu špekulácie o prestupe do Realu Madrid. Musí to byť veľmi ťažké. Úprimne, vôbec nemám chuť si to vyskúšať na vlastnej koži. Ani na to nemyslím,“ uzavrel Griezmann.



