Barcelonské derby korisťou FC, Messi predviedol sólo ako z PlayStation (video)



Monday, 19. December 2016

Futbalisti FC Barcelona úspešne zakončili kalendárny rok 2016 v najvyššej domácej súťaži, keď v nedeľňajšom mestskom derby nedali šancu Espaňolu. Pod víťazstvo úradujúceho španielskeho šampióna v pomere 4:1 sa dvoma gólmi podpísal Luis Suarez, viac sa však po zápase hovorilo o majstrovských kúskoch Lionela Messiho.

Päťnásobný najlepší hráč sveta podľa FIFA spečatil v 90. minúte svojím dvanástym presným zásahom v ligovej sezóne triumf domáceho tímu. Už predtým ale vypracoval spoluhráčom dva góly, pričom najmä jeho sólo pred gólom Suareza v 67. minúte stálo za to. Messi vyobracal štyroch protihráčov, pričom jednému nasadil jasličky, tiesnený dokázal aj zakončiť, ujala sa však až dorážka uruguajského útočníka. "To bola od Lea akcia ako z PlayStation. Želal som si, aby sa skončila gólom. Ak by mu to vyšlo, bol by to určite jeden z najkrajších gólov za uplynulé roky," povedal Suarez o Messiho slalome.

O minútu neskôr Argentínčan predviedol ďalší podobný dribling, keď sa predral cez húštinu obrancov do šestnástky, kde dokončil jeho akciu Jordi Alba. V samom závere sa sám zapísal do streleckej listiny po narážačke so Suarezom. Druhýkrát v zápase mu tak diváci aplaudovali po stojačky a na Camp Nou znelo zborové "Messi, Messi". "V druhom polčase sme videli najveľkolepejšiu verziu našich ofenzívnych hráčov, zvlášť Messiho. Aj keď sa to často opakuje a vyzerá to pomaly ako rutina, nemali by sme to prestať oslavovať. To, čo predvádza na ihrisku, je niečo unikátne," citovala agentúra dpa slová trénera Barcelony Luisa Enriqueho. V zápase zaujalo aj krásne vysunutie od Iniestu, po ktorom Suarez v osemnástej minúte otvoril skóre. "Bol to intenzívny duel, v ktorom sme ťažili z tvrdej práce z uplynulých dní. Keď hráme kvalitne ako tím, je potom pre naše opory jednoduchšie presadiť sa aj individuálne. Leo je však pre nás kľúčový," pridal sa k chválam na Messiho adresu Iniesta.

Rivalovi nezostávalo nič iné, ako zložiť súperovi poklonu. "Hrali sme dobre, no keď urobíte proti Barcelone čo i len najmenšiu chybičku a doprajete jej hráčom meter priestoru, potrestajú vás za to," povzdychol si brankár Espaňolu Diego Lopez. Ten duel nedochytal, v 53. minúte musel po zrážke so Suarezom striedať. Medzi žrďami ho nahradil Roberto Jimenez. "Zápas sme kontrolovali, pokiaľ sa nezranil Diego Lopez. Prišlo to v najhoršom možnom čase. Pokiaľ sa rozprávame o Messim a Iniestovi - patria k najlepším hráčom na svete a ich kvality sa v zápase jednoducho musia prejaviť," poznamenal tréner Espaňolu Quique Sanchez Flores. Jeho tím prišiel v lige o sériu deviatich zápasov bez prehry, "blaugranas" sa naopak víťazstvom na toto číslo dostali. Na vedúci Real Madrid strácajú tri body, líder však má k dobru svoj zápas šestnásteho kola, ktorý si odložil pre povinnosti na MS klubov FIFA. Pre Barcelonu to bol záverečný ligový zápas v tomto roku, v stredu ju však ešte čaká odvetný súboj šesťnásťfinále Kráľovského pohára s Hercules (prvý zápas: 1:1).

FC Barcelona - Espanyol Barcelona 4:1 (1:0)

Góly: 18. a 67. L. Suarez, 68. Alba, 90. Messi - 79. Lopez



