James nehráva, zakotví v Chelsea?



Autor: Lukáš Maťokár, zdroj: foto: TASR/AP | Publikované: Sunday, 18. December 2016, 23:10

Chelsea plánuje v januári ponúknuť slušnú sumu peňazí Realu Madrid za Jamesa, ktorý v kráľovskom klube nedostáva dostatok príležitostí. V londýnskom klube by mohol nahradiť stredopoliara Oscara, ktorý sa vraj za 62 miliónov libier presunie do čínskeho klubu Shanghai SIPG.

V prospech prestupu hovorí nespokojnosť Jamesa. Tréner Zidane ho necháva vysedávať na lavičke, a tak niet divu, že sa okolo Kolumbijčana točí množstvo prestupových špekulácií. Nezahral si ani v nedeľňajšom finále MS klubov, v ktorom "pusinky" zdolali Kašimu až po predĺžení.

Manažér Chelsea Antonio Conte sa mal pokúšať o získanie Jamesa už v lete, napokon však od dohody na poslednú chvíľu ustúpil Real. Ten sa ho možno bude snažiť udržať za každú cenu, pretože potrebuje mať náhradu za zraneného Garetha Balea, ktorý sa nevráti na trávniky skôr ako vo februári.

Zidane však dôveruje viac Lucasovi Vazquezovi, James určite nie je so svojou súčasnou situáciou spokojný. Ponuka od Chelsea za služby 25-ročného ofenzívneho hráča by bola logickou voľbou. Real by ho navyše mohol predávať za menšiu sumu ako 75 miliónov libier, za ktorú James prichádzal z Monaka v roku 2014.

zdroj: 90min.com