Mourinho: Je nefér porovnávať rôzne obdobia a generácie



Autor: Erik Milec | Publikované: Friday, 6. January 2017, 17:10

Šéf Manchesteru United Jose Mourinho prehovoril o najväčších zmenách, ktorými futbal podľa neho prešiel od začiatku nového storočia. Dodal však, že napriek futbalovej revolúcii bude navždy rešpektovať minulosť a jej vplyv na súčasnosť najpopulárnejšieho športu.

Portugalský kouč viedol mnohé z popredných európskych tímov (FC Porto, Inter Miláno, Real Madrid, Chelsea a v súčasnosti Manchester United) a mal tak možnosť osobne sledovať vývoj futbalu rok po roku.

„The Special One“ v interview pre Fifa.com vyhlásil, že je nefér porovnávať rôzne obdobia futbalovej histórie. Zároveň ale poznamenal, že hra sa zlepšila po rýchlostnej i technickej stránke.

„Je ťažké porovnávať jednotlivé obdobia, hráčov, generácie. Nie je to férové. Výsledný produkt je iný, no aj nástroje sú úplne odlišné,“ vysvetľoval 53-ročný rodák zo Setúbalu.







„Ľudia často tvrdia, že sa hra zrýchlila. Áno, je to pravda. Ale lopty sú ľahšie, kopačky sú neporovnateľne kvalitnejšie a tréning je dnes doslova vedou. Pravdou je aj to, že hráči teraz odohrajú oveľa viac zápasov a majú menej času na regeneráciu. Ale aj kluby im dokážu pripraviť lepšie podmienky a výrazne urýchliť čas potrebný na regeneráciu a tiež sa dnes efektívnejšie predchádza zraneniam,“ pokračoval Mourinho.



Excentrický tréner tiež zdôraznil, že napriek novým trendom, rešpektuje minulosť a jej vplyv na súčasný futbal.

„Na sto percent sledujem evolúciu a som jej súčasťou, no rešpektujem minulosť,“ uzavrel jeden z najúspešnejších manažérov súčasnosti.

Od roku 2000 získal charizmatický Portugalčan s rôznymi klubmi už sedemnásť trofejí a zdá sa, že nemieni poľaviť z nastoleného tempa.



Zdroj: 90min.com, foto: TASR/AP