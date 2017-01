Wenger zalovil v siedmej lige, našiel ďalšieho Vardyho? (video)



Jamie Vardy, Michail Antonio, Andre Gray... Romantických fanúšikov anglickej Premier League si začínajú podmaňovať hráči, ktorých cesta do najsledovanejšej ligy sveta sa odlišuje od rutinného postupu. Spomenutí neabsolvovali cielenú prípravu v niektorej zo slávnych akadémií na Britských ostrovoch. Najvyššiu súťaž si vybojovali v okresných – neligových podmienkach. Hlavnou postavou ďalšej rozprávky môže byť Cohen Bramall, doposiaľ hráč Hednesfordu Town zo siedmej ligy, ktorému ponúkol kontrakt londýnsky veľkoklub Arsenal.

Dvadsaťročný ľavý obranca má výbornú techniku, dokáže odcentrovať i zakončiť. Vďaka čomu však vyniká, je jeho rýchlosť. Napokon, v mladšom veku sa prioritne venoval behu. Počas pôsobenia v divíznej súťaži ho sledoval reportér Alex Lowe, ktorý na twitteri napísal: „Pred dvoma rokmi som bol v Newcastli Town pripraviť o ňom reportáž a dnes prestúpil do Arsenalu. Nepovedal by som vtedy, že to príde. Nemôžem povedať, že vyčnieval nad ostatnými.“

Cohen Bramall sa dobre uviedol počas skúšky v londýnskom Arsenale, ktorú mu zariadil bývalý hráč „kanonierov“ Brian McDermott. „Nemám slov. Volal som svojej sestre a nedokázala uveriť, čo sa stalo. Brian pre mňa spravil strašne veľa. Dal mi príležitosť. Strávil som s prvým tímom štvrtok i piatok. Moje oči sa po príchode do Arsenalu rozžiarili, no musel som sa venovať svojej práci. Snažil som sa hrať čo najlepšie, byť Wengerovi na očiach. Po tréningu prišiel za mnou so slovami: ,Ahoj, rád ťa spoznávam. Páčila sa mi tvoja hra.´ Bolo to úžasné,“ hovorí o svojej skúsenosti Cohen Bramall. Mladíkov agent Dan Chapman dodáva: „Všetok rešpekt pred Arsénom Wengerom. Bol úžasný, ukázal, aký je skromný. Cohena neposlal na vedľajšie ihrisko s rezervou, nechal ho ukázať sa v prvom tíme. Aj to svedčí o tom, ako rešpektuje úsudok Briana McDermotta.“

Arséne Wenger, ktorý Bramalla prirovnáva k mladému Ashleymu Colovi, kúpil ľavého obrancu za 40-tisíc libier. To je približne toľko, čo hviezdny Alexis Sánchez zarobí za dva dni. Arsenal podpísal s prvou zimnou akvizíciou zmluvu na dva roky. Fanúšikovia Gunners ho však v zápase Premier League tak skoro neuvidia, mladíka čaká obrovský kus práce. „Už som sa odsťahoval z domu mojej matky. Čaká ma veľká výzva, no myslím, že ju zvládnem. Najbližší polrok budem pracovať na svojej fyzickej i mentálnej pripravenosti, aby som sa nachystal na predsezónnu prípravu. Verím, že sa mi podarí preraziť v prvom tíme,“ verí podľa goal.com ďalší potenciálny objav Arséna Wengera stojaci na štartovej čiare – Cohen Bramall.