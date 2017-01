Müllera Guardiola neprekvapuje, odmieta špekulácie o prestupe



Autor: Tomáš Zagiba | Publikované: Friday, 6. January 2017, 11:35

Nemeckého útočníka Thomasa Müllera neprekvapuje, že jeho niekdajší kouč Pep Guardiola zatiaľ nie je na Britských ostrovoch všetkými ospevovaný. K špekuláciám o svojom prestupe do Anglicka sa priamo nevyjadril.

Guardiola má za sebou rozporuplnú úvodnú polovicu sezóny na lavičke Manchestru City. Skvelé výkony striedajú tie horšie, aj preto "Citizens" patrí po dvadsiatich kolách až štvrtá priečka v tabuľke, so sedembodovou stratou na prvú Chelsea. Müller sa nečuduje. Podľa jeho slov je to dôkaz toho, aká vyrovnaná je najsledovanejšia liga na svete.

"Premier League je nesmierne náročná, hrá v nej množstvo kvalitných tímov. V Anglicku nie je jednoduché vyhrávať. Navyše sa tam hrá strašne veľa zápasov," rozhovoril sa 83-násobný nemecký reprezentant v rozhovore pre klubovú televíziu Bayernu.

"Je to prvá Pepova sezóna v Manchestri City a je tu množstvo faktorov, ktoré mu sťažujú situáciu. Osobne som neočakával, že "Citizens" budú pod jeho vedením dominovať lige od začiatku až do konca," dodáva 27-ročný ofenzívny univerzál, ktorý je čoraz viac spájaný s prestupom na Ostrovy. A to tak do Man City, ako i do Man United. On sám však tieto špekulácie odmieta. Jeho cieľom je stať sa znovu výraznou oporou Bavorov.

Aktuálna sezóna obávanému strelcovi absolútne nevychádza. V Bundeslige zasiahol do trinástich duelov, v ktorých zaznamenal len jeden presný zásah. Pod vedením Carla Ancelottiho dokonca stratil dovtedy neohrozené miesto v základnej jedenástke. Taliansky lodivod napriek tomu tvrdí, že Müller patrí medzi kľúčových mužov a z klubu ho nepustí.

Iný názor má ale legenda Bayernu Lothar Matthäus, podľa ktorého už Müller nemá v tíme miesto. "Bude to mať naozaj ťažké, ak sa chce prebojovať znovu do základnej zostavy. V Ancelottiho formácii pre neho jednoducho nie je miesto," kriticky sa vyjadril niekdajší defenzívny stredopoliar či stopér na adresu miláčika tribún.

Zdroj: FC Bayern TV, goal.com; foto: TASR/AP